RBK slaktes: – Bare å legge respekten igjen i garderoben

Seks poeng og 12. plass på tabellen er fasiten for Rosenborg etter de seks første kampene for sesongen.

På hjemmebane har det blitt seier over Viking, uavgjort mot Sandefjord, tap for Brann og senest tap for Vålerenga forrige helg.

Vikings Kristoffer Løkberg mener Rosenborg på Lerkendal ikke er i nærheten av det det en gang var.

– Den respekten man kanskje i større grad hadde, og med rette, tidligere da man kom til Lerkendal er det bare å legge igjen i garderoben. Det er en litt annen utgave man ser av Rosenborg nå, sier Løkberg.



Han mener RBK-fortet er svekket.

– Når eldre spillerne forteller om sine opplevelser på Lerkendal, forteller de at de omtrent følte de hadde tapt da de gikk ut på gressmatten, sier Løkberg og fortsetter:

– Det var noe fryktinngytende med å dra dit og du følte du ble spist opp. I fjor var de et meget godt hjemmelag, det må vi ikke glemme. Men siden de tok gull i 2018, har det ikke vært så tøft å komme dit som det kanskje burde vært.



Bakenga: – Gleder meg mer til Bergen

Løkberg får støtte fra tidligere Rosenborg- og nåværende Stabæk-spiller Mushaga Bakenga.

– Du merker det på den dalende interessen som har vært på Lerkendal. Det har litt å gjøre med hvordan de spiller, men også hvordan de fremstår utenfor banen, sier Bakenga og utdyper:



– Før i tiden var kampene på Lerkendal de alle gledet seg til å spille. Et fullsatt stadion der du visste du fikk det internasjonale nivået med alt rundt og et godt fotballag. Det er vel strengt tatt ikke i nærheten av det nå. Jeg gleder meg mer til å dra til Bergen og et fullsatt Brann Stadion enn Lerkendal, for å være helt ærlig.



Kristoffer Barmen og Aalesund gjester Lerkendal i august. Forrige sesong ble det tap på overtid, men en kamp hvor Aalesund hadde nok av sjanser.

– Vi tok styringen og det var ganske overraskende. Jeg har spilt mot Rosenborg i de årene de virkelig var god, i 2016, 2017 og 2018. Da var det en vanskelig oppgave og man følte man ble spist. Nå føles det ganske behagelig å gjeste Lerkendal, sier Barmen.



Lørdag gjester Rosenborg serieleder Bodø/Glimt.

