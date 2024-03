RBK-sjefen om eget raseri: – Synd dere får innblikk i det

TYDELIG: Alfred Johansson har allerede vist at han ikke er redd for å gi klar beskjed. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det var i pausen av treningskampen mot Vålerenga at TV 2s kamera fanget opp hans tirade til egne spillere.

«What the fuck is happening?!», gjallet det blant annet ut gjennom veggene fra Rosenborg-garderoben på Marbella.

I siste episode av TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel» blir utblåsningen tema.



– Jeg synes det er synd at dere får et innblikk i det, for det tenker jeg at dere ikke skal ha, sier RBK-treneren i etterkant av tiraden som spredde seg i sosiale medier.

Han argumenterer for at slike samtaler burde holdes internt mellom spillerne og trenerteamet – blant annet fordi en slik enkelt utblåsning kan gi helt feil inntrykk.

– Hadde dere vært der i pausepraten mot Aalesund, som var en like svak førsteomgang som mot Vålerenga, så hadde pausepraten vært helt annerledes. Da hadde dere rapportert at «det var så pedagogisk, så bra og så videre», sier Johansson.

– Om det er noen katastrofe? Nei, men jeg synes media skal være lenger borte fra garderoben enn det dere fikk være der, sier RBK-sjefen.



– Må ta kjappe beslutninger

I podkasten er Rosenborg-treneren blant annet åpen om sin lederstil, og han blir blant annet utfordret på om slike utblåsninger er noe han benytter seg av ofte.

– Det er altfor nyansert til å si at det gjør jeg X-antall ganger i året. Jeg tror det handler om lederskap – du må trykke på den knappen laget behøver, sier 33-åringen.



– Hvor gjennomtenkt er måten du gjør ting på i en slik pauseprat?



– Det er jo der vi har en annerledes jobb enn andre; Det er tidspress på deg i form av at det snart er pause, du har 15 minutter på deg og du må ta kjappe beslutninger. Av og til preges det av følelser, men jeg forsøker å være analytisk i tilnærmingen, sier Johansson.



Samtidig mener han at store deler av livet som fotballtrener kan sammenlignes med å være fotballtrener i det daglige livet.

– Jeg snakket med en eiendomsmegler i Trondheim her om dagen om lederskap: Han sa du må trykke på rett tangent i riktig tilfelle, sier Johansson.

Han har ingen tro på at det finnes en fasit eller enkel oppskrift.

– En spiller fra akademiet, som aldri har kommet for sent, forsov seg en dag. Skal vi slakte han da? Det blir ikke troverdig. Det handler om konteksten, sier han.



RBK-SJEF: Alfred Johansson er mannen som skal ta Rosenborg tilbake til topps. Foto: Terje Pedersen

– Hundre prosent en gave

33-åringen fra Sverige er mannen som har fått hovedoppgaven med å løfte Rosenborg tilbake til toppen av norsk fotball.

Johansson forteller at han har forsøkt å gjøre seg opp en mening om hvorfor Rosenborg ikke har lykkes de siste årene.

Enkelte har pekt på at arven som ligger i klubben, kan ha vært en hemsko. I podkasten er også Ole Selnæs gjest.

Han kunne ikke vært mer uenig – og kaller arven for en gave.

Det støtter Alfred Johansson.

– Det er hundre prosent en gave, akkurat som Ole sier. At det finnes en så tydelig identitet i en klubb om hvordan man vil spille, kan man umulig se på som noe negativt. Om man ser på det som noe negativt, er det kanskje fordi du ikke er enig i identiteten rent filosofisk. Da bør du kanskje være i en annen klubb, sier Alfred Johansson.

På spørsmål fra Yaw Amankwah om hvor lang tid han trenger på seg for å spille fotball slik han ønsker, svarer Johansson at «Rosenborg spiller allerede den fotballen jeg ønsker».

Jobben framover blir å perfeksjonere den fotballen. Detaljer er ord som går igjen når spillerne beskriver lederstilen til Rosenborgs nye sjef.

– Djevelen ligger i detaljene, sier Alfred Johansson selv.



– Det er som å pusse tennene. Du kan ikke gjøre det en gang i måneden og forvente at du har hvite tenner resten av måneden eller året. Det må gjøres hver dag, sier han.