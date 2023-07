RBK-profilen om interessen: – Merker at jeg har større ambisjoner

Se Aalesund-Rosenborg på TV 2 Play søndag fra klokken 16.55.

I Trondheim handler mye om å få til å stemme på banen om dagen, men nå går de også en sommer med overgangsspekulasjoner i vente.

To av dem som kan forsvinne ut portene på Lerkendal er nøkkelspillerne Ole Sæter og Carlo Holse.

Selv innrømmer sistnevnte at tiden kanskje begynner å bli moden for noe nytt.

– Ja, jo, det kan du si. Jeg har drømmer om å komme ut og prøve meg i Europa, det er klart, men jeg er ikke lei av å være her. Jeg elsker å komme på trening hver dag og se guttene, og jeg har blitt veldig glad i byen, sier Holse til TV 2, før han fortsetter:

– Men nå har jeg vært her i tre og et halvt år, og jeg begynner å merke at jeg har stadig større ambisjoner, men med det sier jeg ikke at jeg ikke vil gjøre alt jeg kan for å få Rosenborg til toppen igjen.

Avslo ny kontrakt

12. juni kunne VG fortelle at 24-åringen, som har kontrakt med RBK ut 2024-sesongen, hadde avslått et tilbud om forlengelse.

Denne informasjonen stemmer overens med de opplysningene TV 2 sitter på.

– Carlo er en veldig god fotballspiller og vi liker å ha han her. Vi mener selvsagt at vi kan få enda mer ut av han og at han kan utvikle seg til å bli en enda bedre spiller her, og om han en dag skal videre så er det til enda større klubber enn det han kanskje drømmer om i dag, sier RBKs midlertidige hovedtrener Svein Maalen til TV 2.

JUBEL: Det har vært langt mellom høydepunktene for Holse og RBK denne sesongen. Her jubler han for 1-1 mot Sandefjord. Foto: Jan Kåre Ness

Etter det TV 2 kjenner til har RBKs danske tiltrukket seg interesse fra klubber i både Norge og Europa.

– Jeg tar ikke så mye stilling til det akkurat nå. Akkurat nå er fokuset mitt her. Jeg har blitt så glad i Rosenborg at det skal noe veldig bra til for at jeg skal videre eller til en annen klubb i Norge. I fotballen skjer det så mange rare og merkelige ting hver dag, så vi må ta stilling til det om det skjer noe helt vilt, er beskjeden fra Holse.

Står fritt

En annen spiller som kan være på vei bort fra Lerkendal er Ole Sæter. Trønderen har avslått flere tilbud om forlengelse og det er forventet at han forlater klubben når kontrakten går ut ved sesongslutt.

Med bare et halvt år igjen av kontraktstiden står han nå også fritt til å forhandle med andre klubber.

UTELUKKER INGENTING: Kontrakten til Ole Sæter løper ut ved sesongslutt. Nå står trønderen fritt til å forhandle med andre klubber. Foto: Ole Martin Wold

– Ingenting er uaktuelt, verken i Norge eller i utlandet. Det er sånn det er. Jeg vil spille fotball så lenge kroppen min tåler det, og da ønsker jeg også at utviklingen min skal være med på den reisen. Om det er her eller hvor det er, det må gudene vite. Ingen vet hvor haren hopper. Jeg gleder meg veldig til det som skjer her, først og fremst, det å være med på å snu kjerringa her, sier Sæter til TV 2.

Ifølge de opplysningene TV 2 sitter med ønsker RBK stadig å forlenge kontrakten til sin spydspiss, noe Maalen går langt i å bekrefte.

– Ja, jeg har snakket med Ole om situasjonen hans. Han spiller i Rosenborg nå og vi vil gjerne at han skal spille i Rosenborg i fremtiden. Det har jeg sagt klart og tydelig til ham, sier Maalen.

– For gode til å rykke ned



På søndag er både Holse og Sæter høyaktuelle for en plass i startelleveren til den svært viktige bortekampen mot Aalesund.

Rosenborg har slitt voldsomt denne sesongen og etter tolv spilte kamper befinner trønderne seg på en 11. plass med 13 poeng.

Holse er uansett tydelig på at hans lag er for gode til å rykke ned.

– Ja, det er vi. Klubben er i alle fall for stor til å rykke ned, så det skjer ikke, er den klare beskjeden fra dansken.

Den uttalelsen er imidlertid ikke klubbens «løve» helt enig i.



0-3: Sæter fortviler etter 0-3 mot Sarpsborg på Lerkendal forrige runde. Nå advarer spissen mot «skummel» tankegang. Foto: Ole Martin Wold

– Nei. Vi har gode nok enkeltspillere til å ikke rykke ned, men vi er nødt til å fungere sammen. Ingen er for store til å rykke ned, det så du da Brann rykket ned. Det er ingen som er for store til å rykke ned. Det må man bare erkjenne og så legge ned jobben deretter, sier Sæter og fortsetter:

– Det skumleste man begynner å tenke nå er at «vi er Rosenborg og vinner på Lerkendal uansett». Den får du billig av meg. Vi er nødt til å ta opp hansken her hele gjengen, hvis ikke så kan vi snakkes 19. desember, RBK-Moss på Lerkendal. Det tror jeg ingen i garderoben her har spesielt lyst til.