RBK-profil havnet i ordkrig med Mathisen etter beskyldninger om filming

TV 2s ekspert Jesper Mathisen mener Adrian Pereira forsøkte å filme seg til straffespark. RBK-spilleren mener han ble snytt for straffe.

Se ordkrigen mellom Jesper Mathisen og Adrian Pereira i videovinduet øverst!

Allerede etter fire minutter gikk Adrian Pereira ned i Branns 16-meter.

Dommer Espen Eskås mente han filmet og dro opp det gule kortet.

TV 2s eksperter var helt enig med dommeren.

– Et dårlig forsøk på filming, var dommen til Jesper Mathisen.

– Alle filminger er svake, men denne synes jeg er ekstra patetisk, sa Yaw Amankwah.

Hovedpersonen selv, Adrian Pereira, mente derimot at han var snytt for straffespark.

Det sa han klart ifra om da TV 2 intervjuet ham på vei inn til pause.

– Ja, er du syk? spurte Pereira og pekte på et sår han hadde fått på beinet.

– Jeg blir felt av imaget mitt, mente venstrebacken.

Se videoen og bedøm selv om Pereira ble snytt for straffespark

Etter kampen var det gule kortet igjen tema. Pereira stod på sitt, det gjorde også Jesper Mathisen.

RBK-profilen hevdet at Brann-spiller Japhet Sery Larsen hadde innrømmet for ham at det var straffespark.

Mathisen mente at Pereira la seg ned for lang tid etter den angivelige kontakten.

Etter å ha «kranglet» en god stund, sa Pereira følgende:

– Jeg er mye, men jeg er ikke en filmer. Jeg kan overdrive litt, men ja ...

Se hele ordkrigen mellom Pereira og Mathisen i videoen her:



Etter 31 spilte minutter ropte Rosenborg på straffespark igjen. Denne gangen var det Kristall Ingason som gikk i bakken.



Igjen dro Eskås opp det gule kortet for filming.

– Nok et pinlig forsøk på juks inne i Branns 16-meter, var dommen til Jesper Mathisen.