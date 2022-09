RBK-lederens klare melding: – Vi skal alltid være best

På den «Gamle bybro», lykkens portal, som den kalles i Trondheim, står dama som håper å bli Rosenborgs nye lykkebringer.

Det har nå gått fem måneder siden Cecilie Gotaas Johnsen overlegent ble valgt som klubbens nye styreleder.

På de fem månedene har 46-åringen lagt en plan.

– Det er liksom ikke bare å knipse. Det er en reise, som vi kaller det. Året her har vært en læringsprosess for mange, både spillerne selv og flere. Jeg tror at vi allerede neste år vil se ytterligere forbedring av det vi er i dag. Da tror jeg kampen er annerledes og litt mer åpen på det absolutt edleste, sier Gotaas Johnsen, og sikter naturligvis til det trønderne ønsker seg aller mest: et seriegull.

– Ingen «quickfix»

Det har nå gått fire år siden sist Rosenborg toppet Eliteserien etter 30 runder.

En evighet i trøndersk målestokk.

Klubbens nye styreleder er imidlertid klar på at ting tar tid.

– Det er mange ting som har skjedd som ikke kan måles i resultater og det vi ser på tabellen, men det vi ser er jo at pilen generelt peker oppover, sier hun og fortsetter:

– Toppidrett har ingen «quickfix». Det handler om knallhardt arbeid over tid. Da tror jeg kontinuitet i både stall og trenere er en nøkkel. Så skal du se at resultatene kommer, det er jeg ikke i tvil om.

POSITIV: RBK-lederen er tydelig på at tålmodighet er nøkkelen til suksess. Foto: Per-Atle Karlsen

Det er en tilnærming hovedtrener Kjetil Rekdal deler.

– Jeg husker jo tilbake på hvordan det så ut da vi startet i januar, så det er bra kultur som er på vei til å bygges opp her nå. Både når det gjelder kvaliteten på trening og kvalitet inn mot kamp. Så er det fortsatt masse å ta tak i om vi skal ta nye steg, men det er vi veldig klar over, sier Rekdal til TV 2.

Slutt på hyppige trenerbytter

Men det er ikke alltid at tålmodigheten til å vente på resultater har vært veldig stor i Trondheim. De siste ti årene har gitt sju forskjellige hovedtrenere på Lerkendal.

Den tiden er imidlertid forbi, skal vi tro Gotaas Johnsen.

– På vegne av styret, så mener vi at tålmodighet er en viktig ting her. For det er litt sånn at dersom man bytter trener ofte, så er det potensielt sånn at troppen skiftes ofte. Det trenger ikke å være store justeringer, men det er nok til å skape litt ubalanse som gjør at du er i startgropen hver gang. Nå tror jeg nøkkelen er å gi ting litt tid, sier hun, og peker på Kjetil Knutsen som et godt eksempel.

– Topp tre har jo nærmest vært et ufravikelig krav for trenere på Lerkendal. Er det sånn fortsatt, eller hvordan måles trenerne i Rosenborg nå?

– Ufravikelig er jo vanskelig. Vi har jo ambisjoner, ikke bare om topp tre, men gjerne toppen også. Men så må vi se på helheten, så jeg vil ikke si at det er et absolutt krav. Det er heller det at vi ser at ting i sum er på riktig vei, sier RBKs styreleder.

Mindre handlingsrom

En av de tingene som inngår i den totalsummen Gotaas Johnsen refererer til, er økonomi.

Tiden der Rosenborg var et hestehode foran konkurrentene er beviselig forbi, men sjefen har ingen planer om å «spare seg til fant».

– Den dagen man ikke tør å investere i sport så ødelegger man egentlig sin egen ambisjon. Vi har valgt å prioritere sporten og investere i den. Jeg vil påpeke at økonomien er bra, men likviditeten er krevende. Vi gir jo sport et handlingsrom og en ramme, så får de forvalte det. Den rammen må jo vurderes kontinuerlig, sier Gotaas Johnsen.

MINDRE PENGER: Dårlige plasseringer og mangelen på Europa-spill har svekket Rosenborgs økonomi betraktelig. Foto: Frank Lervik

Nå handler det allikevel om å få klubben tilbake i Europa, sånn at avstanden opp til klubber som Molde og Bodø/Glimt ikke ytterligere forstørres.

– Sammenlignet med en to-tre år tilbake så har vi mindre handlingsrom enn det vi har hatt. Det er også fordi vi ikke er i Europa, det har sin pris. Nå klarte vi ikke det i fjor, så nå står vi der vi er, sier 46-åringen og fortsetter:

– At Bodø/Glimt og Molde har økonomiske muskler til å gjøre det dem gjør nå er åpenbart, for det kommer med Europa-spill. Så er det vår jobb å sørge for at vi setter oss i posisjon til å komme dit neste år.

På rett vei

Og sånn som det ser ut nå er Rosenborg på god vei til å klare nettopp det.

Med sju kamper igjen av sesongen ligger Rekdals menn på den viktige tredjeplassen.

TOPP TRE: Det er det som betyr aller mest for Kjetil Rekdal akkurat nå. Foto: Lise Åserud

– For å få Rosenborg ut i Europa er det ekstremt viktig. Nå har det vært to år på rad der vi ikke har vært med, og det er en ambisjon klubben alltid har. Nå er vi der, på topp tre, så må vi prøve å bite oss fast der de siste sju kampene, sier Rekdal.

På styrerommet er uansett Gotaas Johnsen og de andre styremedlemmene svært godt fornøyd med jobben Rekdal, Geir Frigård og resten av teamet har gjort så langt

– Den utviklingskulturen som Kjetil og Geir har bragt inn, det å hele tiden føle at noe er bra, men at det kan bli bedre. Det er en kultur vi må ha, for vi skal alltid være best. Så handler det om at prosjektet må få den tiden for at det skal bli bra. Vi har ikke sett i nærheten av det fulle potensialet laget kan ta ut, tror jeg, sier styrelederen, som innrømmer at hun stadig er inne og regner på tabellen.

– Jeg gjør jo det. Man blir jo såpass nerd at man går inn og ser på alle scenario. Man kan spekulere mye, men hver gang er det nitti minutter og tre poeng. Det er det eneste vi kan fokusere på, kun på oss selv. Det vet jeg at trenerne har fokus på.

– Når skal RBK være tilbake på toppen?

– Så snart som mulig, er det lov å si det?, avslutter hun med et smil.