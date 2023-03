RBK lanserer historisk bortedrakt: – Får litt vondt i magen

Vanligvis er Rosenborgs bortedrakter farget i svart. I år gjør trønderne et unntak, til ære for klubbens aller største legende.

Med noen få unntak har Rosenborg stort sett spilt i svarte drakter på bortebane.

Det kommer de ikke til å gjøre denne sesongen.

– For de som husker Nils Arne Eggen, så hadde jo han en «coach-jakke», en tjukk jakke på trening og kamp, som bar den fargen der. Det er jo litt heder og ære for Nils Arne at vi har den drakten der, og det kjenner jeg gjør godt.

HISTORISK: For første gang i RBKs historie skal trønderne serieåpner i noe annet enn hvitt og svart når de tar imot Viking på Lerkendal 10. april. Foto: Øyvind Hermstad

Det sier Rosenborg-assistent Roar Strand, mens han sammen med Ranheim-spiller og Nils Arnes barnebarn, Christian Eggen Rismark, viser fram RBKs nye, mørkegrønne bortedrakt.

– Først hadde han vel sagt at det ikke var nødvending eller «bare toillj». Det hadde han flåset bort med at «det er ikke jeg som er Rosenborg» og så videre, men innerst inne så satte han pris på sånne ting. Han likte jo seg selv i rampelyset, så jeg tror han har likt den her, ja, sier Eggen Rismark.

– Får litt vondt i magen

Det er lett å kjenne igjen hvor inspirasjonen til den mørkegrønne drakten kommer fra. Fargene lyser Nils Arne Eggen og er hentet fra den grønne boblejakka han tuslet rundt i på Lerkendal.

Under kragen på baksiden av drakten lyder setningen «Primus inter pares», oversatt til «den fremste blant likemenn», som Eggen ble omtalt som i låten «Kongen av Lerkendal»

DEN FREMSTE: Det latinske ordtaket «den fremste blant likemenn» er inngravert på baksiden av den nye bortedrakta. Foto: Rosenborg Ballklub

– Jeg setter veldig stor pris på den drakten, for jeg kjenner bakgrunnen veldig godt. Det betyr at vi setter pris på Nils Arne og hva han gjorde. Jeg får liksom litt vondt i magen av å se den også, for jeg fikk mye kjeft i den fargen der også. Mye kjeft og mye skryt, men jeg velger å tenke på det positive, humrer Strand.

Historisk seriepremiere

Men selv om drakten i seg selv er historisk, stopper ikke Rosenborg der.

KJEFTSMELLA GÅR: Eggen var kjent for å snakke i klartekst, noe Roar Strand fikk kjenne på kroppen flere ganger. Foto: Gorm Kallestad

I forlengelsen av Nils Arne Eggen-kampen, som er et årlig arrangement fra RBKs side, skal klubben for første gang i sin historie spille i noe annet enn de tradisjonsrike hvite og svarte draktene i en seriekamp på hjemmebane.

I KJENT STIL: Nils Arne Eggen skal hylles når Rosenborg møter Viking. Foto: Gorm Kallestad

Mot Viking 10. april er det nemlig Nils Arne Eggen og den mørkegrønne boblejakka som skal hylles, når Kjetil Rekdals menn serieåpner på Lerkendal iført sin nye bortedrakt.

– Jeg kan ikke komme på at vi har spilt en hjemmekamp i noe annet enn hvite drakter, så det kan bli spennende, sier Strand.

I tillegg til å spille i sin splitter nye bortedrakt, går ti kroner fra hver kjøpte billett til kampen mot Viking til et veldedig formål. Under Nils Arne Eggen-kampen i fjor ble det blant annet samlet inn rundt 230.000 kroner som gikk til Røde Kors-arbeid i Ukraina.

– Det er stas. Nå snakker jeg på vegne av familien da, jeg synes det er stas og det hadde han også gjort. Det er flere tiltak, ikke bare det her, og man ønsker jo å ivareta filosofien og mye av det han var en del av. Det er fint, sier Eggen Rismark.

NYTT DRAKTKJØP? Eggen Rismark innrømmer at selv en Ranheim-spiller muligens må gå til innkjøp av den historiske drakten. Foto: Øyvind Hermstad

– Kanskje selv du må gå til innkjøp av en RBK-drakt nå?

– Ha-ha, jeg må svare ja. Den var stilig den her. Jeg skulle helst ha hatt tak i den «coach-jakka», men det var eksklusiv vare. Vi får se om det er noen flere der ute som har den. Men jeg er nå Ranheim-spiller, så jeg får ikle meg blått, jeg da, ler Ranheim-profilen.