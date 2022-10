RBK knuste VIF etter dansk aften på Lerkendal

Rosenborg - Vålerenga 3-0

Et Rosenborg, som er ubeseiret på eget gress denne sesongen, tok i mot et Vålerenga som har vunnet elleve av sine 13 siste.

Og med Kjernen og Klanen i toppform var alt duket for et realt toppoppgjør på Lerkendal. Til slutt var det Kjetil Rekdals menn som kunne juble for 3-0 og en meget viktig seier i medaljekampen, mye takket være sin danske duo Casper Tengstedt og Victor Jenssen, som sammen sto for kampens scoringer.

Dansk aften

Knappe 17 minutter var det trønderne trengte for å komme i gang på eget gress. En lang ball fra André Hansen traff Ole Sæter, som på lekkert vis brystet ned til spisskollega Casper Tengstedt.

Fra godt over 20 meter, på halvspretten, la dansken bredsida til og prikket ballen i krysset.

Det var 22-åringens ellevte Eliteserie-scoring, i kamp nummer ni.

Og det skulle bli mer dansk i hovedrollen på Lerkendal. Etter en drøy halvtime kom Edvard Tagseth seg fri på hjørnet av sekstenmeteren. Krølltoppen pisket inn et nydelig innlegg, som Victor Jenssen ekspederte lekkert i mål til 2-0.

Dansk aften - andre akt

I pausen valgte Dag-Eilev Fagermo å gjøre et dobbeltbytte i et forsøk på å få mer sving på sine utvalgte. Henrik Bjørdal og Jacob Eng ble erstattet av Tobias Christensen og Osame Sahraoui, uten at det ga Enga det trøkket de nok hadde ønsket seg.

Isteden var det Rosenborgs dansker som fortsatte sin jubelkveld. Halvveis ut i andre omgang fant Casper Tengstedt landsmannen Victor Jenssen i boksen. Med nok av både tid og rom var ikke midtbanemannen tung å be og bredsidet inn sin andre for kvelden.

Med det var det bare for gjestene å konstatere at deres andre strake bortetap var et faktum. Det betyr at gjengen fra Oslo-Øst har fem poeng opp til medaljeplass.

Rosenborg kunne på sin side juble for 3-0, sesongens tiende hjemmeseier og en foreløpig 3. plass i Eliteserien.