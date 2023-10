RBK-kapteinen vil skrote VAR: – Dreper gleden

– Hvis det kun var opp til meg, hadde jeg avskaffet det.

Til TV 2 er Rosenborg-kaptein Markus Henriksen klar på at norsk fotball hadde vært bedre uten VAR.

Henriksen mener VAR går på bekostning av den spontane gleden. Han viser til situasjonen mellom Odd og Vålerenga i juli, der det tok om lag sju minutter å sjekke telemarkingenes 1-0-scoring.

– Det er kjempeartig, sier Henriksen ironisk.

– Du rekker å bli pottestiv før du vet om du kan juble eller ikke. Det tar vekk sjarmen, sier den tidligere AZ Alkmaar- og Hull-spilleren.

Her ankommer Haaland «undercover»

– Forskjellige meninger

Rosenborg-lederne er mer tålmodige enn lagets kaptein.

– Intensjonen er å beskytte spillerne og spillet, og det tror jeg at fotballen har mer og mer behov for. Det blir tettere og tettere, det betyr mer og det blir mye mer kynisk. Vi kan alltids diskutere ulempene med VAR, men jeg har veldig tiltro at når vi innfører noe, så blir det bedre etter hvert, sier RBK-trener Svein Maalen til TV 2.

TÅLMODIG: Rosenborg-trener Svein Maalen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Jeg har aldri noe imot å prøve nye saker, men det må være bra nok. Som med alt annet kan ta litt tid før det utvikler seg. Så får vi se om det blir bra nok. Hvis det ikke blir det, må vi vurdere om vi skal ha det eller ikke, sier sportslig leder Mikael Dorsin til TV 2.

>

Markus Henriksen mener at VAR er kaotisk.

– I en runde blir det dømt straffespark. Neste runde blir det ikke straffe på samme situasjon. Hva er reglene? Hva dømmer dem? Det sitter folk med forskjellige meninger i VAR-bussen. Det er ikke tvil om at VAR-greiene kunne blitt håndtert ganske mye bedre, sier han.

– Men jeg er ikke noen superfan av VAR. Jeg føler at det dreper gleden av selve spillet, men jeg har selvfølgelig også forståelse at vi har det i og med at nesten alle andre ligaer har det, sier Henriksen.

Debatt: Bør VAR avskaffes?

Dommerløsning

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen mener at dommerne må få bedre arbeidsforhold.

– Jeg ønsker ikke å si at vi har dårligere dommere, men klubbene og NFF har et ansvar på å utdanne dommere. De er i kampsituasjon én gang i uken. Vi spillere er på feltet hver eneste dag, sier han til TV 2.

– Å forvente like god kvalitet som vi som er på feltet hver dag, er naivt. Jeg håper at vi kan få heltidsansatte dommere, sier Heltne Nilsen.

TÅLMODIG: Eirik Horneland mener man må være tålmodige med VAR. Brann-treneren er samtidig for å ha heltidsansatte dommere. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Han får støtte av Brann-treneren.

– Det hadde vært å foretrekke å ha profesjonelle dommere på fulltid, men det er et økonomisk spørsmål. Norge er en ung profesjonell fotballnasjon, sier Eirik Horneland til TV 2.

Brann-spiller Ulrik Mathisen har en mulig løsning.

– For min del kunne man droppet VAR og heller gitt pengene til dommerne, så de kunne blitt litt bedre. Jeg vil helst at de skal være best mulig og få betalt som fortjent, sier Mathisen til TV 2.