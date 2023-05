RBK-juvel forbauser: – Ufattelig sjeldent

– Han har en modenhet i spillet sitt som er ufattelig sjeldent som 16-åring, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Rosenborg fikk en opptur spillemessig mot Bodø/Glimt, selv om det endte med tap.

På topp fikk 16 år gamle Sverre Nypan muligheten fra start og unggutten grep muligheten med scoring og flere gode involveringer.

– Det er artig. Jeg føler jeg ikke har fått vist meg frem som jeg håpet når jeg har fått sjansen, men gjorde det greit i dag, men jeg har mer å gå på, sier Nypan til TV 2.



– Er dette et varsko om at noe er på gang?

– Jeg skal ikke ta av så jævlig. Det var en «tap in», men jeg tror og håper det kommer flere, sier den unge trønderen.

Se scoringen i videovinduet under:

– Herlig trøndersk selvtillit

At det er mer godt i vente er det flere som spår.

– Det er et enormt potensial der. Vi slapp ham innpå de to siste kampene i fjor og så at han behersket dette. Han gjør en fabelaktig jobb så lenge han har krefter, sier RBK-trener Kjetil Rekdal.

– Sverre gjør det kjempebra. Han kommer vi til å få se mer av utover, sier lagkamerat Erlend Dahl Reitan.

I pauseintervjuet var 16-åringen også frisk.

– Det virker ikke som presset preger deg?

– Hvilket press? Det er ikke noe å være redd for, sa Nypan selvsikkert.

TV 2s fotballekspert fryder seg over 16-åringens offensive holdning.

– Han har en herlig trøndersk selvtillit, nesten arroganse, over seg som minner om store tidligere fotballspillere og andre idrettsutøvere, sier Simen Stamsø-Møller.

Nettopp det gjør at han er moden for oppgaven som RBKs nye spiss, mener fotballeksperten.

– Det kan være heftig for en 16-åring å bli kastet inn på dette nivået, i denne type anledninger og samtidig prestere. Det er jo kjempestort, jeg hadde i hvert fall vært veldig nervøs, sier Stamsø-Møller og fortsetter:

– Pågangsmotet og spesielt teknikken er noe som har manglet veldig for Rosenborg så langt i sesongen.

SELVTILLIT: Sverre Nypan begeistrer laget og ekspertene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rekdals lag hadde slitt med å produsere sjanser før kampen mot Glimt. Stamsø-Møller tror Nypan vil gjøre noe med det.

– Å ha det touchet på ballen, blikket for spillet og evnen til å spille pasning i rett rom med riktig vekt på pasningen er helt supert.

– Vi har bare sett det glimtvis til nå, men hvis han føler han har mye mer å gi har vi mye å glede oss til, sier Stamsø-Møller.



Spisskrise

Nypan svarer følgende på om han har løst Rekdals spissproblem:

– Jeg vil selvfølgelig starte, men det er opp til ham. For min del viste jeg at jeg kan score mål. Det blir artig å se, sier Nypan.

– Hva kan vi forvente?

– En sulten 16-åring som har lyst å score mål. Det var en «tap in», så jeg kan ikke ta av helt som sagt.

STORSPILTE: Sverre Nypan, her i duell med Bodø/Glimts Fredrik Bjørkan. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rosenborg ligger på 12. plass i Eliteserien, hele 13 poeng bak lørdagens motstander Bodø/Glimt.

– Det er ikke en dårlig kamp vi spiller, men det blir tap likevel. Vi er ikke fornøyd selvfølgelig. Det er bedre enn vi har spilt i hele år, ser man sånn på det er det en ok kamp, sier Nypan.



Til tross for null poeng på Aspmyra er Nypan selvsikker på at det vil snu.

– Det er mye bra å ta med seg videre. Nå er vi på riktig vei og vi gleder oss til 16. mai. Jeg er veldig revansjesugen, det er på tide med en seier.