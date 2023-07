Raser: – Veldig mye som er spesielt

Viking - Aalesund 3-1

Straffesituasjonen hvor Lars-Jørgen Salvesen ble lagt i bakken av Markus Karlsbakk ble et hett tema etter kampen.

– Det går ikke an å diskutere på det, fordi Karlsbakk kommer seg foran og blir dyttet i ryggen. Når man er i ubalanse, så blir det sånn. Klokkeklart frispark til Aalesund og en stor dommerfeil, freser Aafk-trener Christian Johnsen.

– Jeg ser at den kan diskuteres, men jeg er ikke så bastant som min kollega her. Men vi vinner med to heldigvis, så det blir ikke helt avgjørende, mener Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim.

– Ingen bilder som viser det

Johnsen reagerer også på Vikings første scoring.

– Vi er veldig spente på om hele ballen er inne og klarer ikke se at den er det. Her er det veldig mye som er spesielt, sier AaFK-treneren.



– Hvis du skal dømme på det skal man være sikker på at den er inne, og det er ingen bilder som viser det, fortsetter han.



TV 2 har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra hoveddommer Svein Tore Sinnes.

Samme mann mener også at bortelaget kunne fått straffespark etter en duell mellom Kristoffer Ødemarksbakken og Viking-stopper Djibril Diop.

– Aalesund er først på ballen, så er det smukk i bakhodet etterpå. Det går sikkert an å blåse på den også, sier Johnsen.

Tenk at det sitter dommere, med muligheten til å se situasjoner i reprise så mange ganger de vil, som ender med å gi straffe til Odd i går og ikke til Aalesund nå.

Ødemarksbakken er først ballen, blir deretter skallet ned bakfra av forsvarer. Alt er lov i lufta? — Mads Hansen (@Mads_Hansen) July 24, 2023

– Det er en duell i feltet og jeg synes det er for billig hvis det er straffe sier Aarsheim.

Vikings seier over Aalesund gjør at de har ni poeng opp til ligaleder Bodø/Glimt, med én kamp mindre spilt. De er to poeng foran Tromsø på tredjeplass.

– Viking heldige

David Brekalo sendte vertene fra Stavanger i ledelsen, før Erlend Segberg utlignet.

Straffen ble gitt etter 70 minutter. Karlsbakk virket svært overrasket over at dommer pekte på straffemerket og AaFK stormet rundt kampleder Svein Tore Sinnes.

– Den ser grei ut, var dommen fra TV 2s ekspertkommentator Yaw Amankwah. Etter kampen var han ikke like sikker.



– Når jeg ser reprisene nå, og den måten Salvesen går inn i forkant, er det en potensiell forseelse. Hvis dommer hadde tatt den kunne han ikke tatt dømt for hånden i ansiktet. Her er kanskje Viking ganske heldige, sier Amankwah.

Situasjonen fikk flere til å reagere på Twitter, blant dem Jørgen Tjærnås:

Har ikke nilest VAR-paragrafer.



Men at situasjoner som den i Skien i går skal tittes gjennom på sakte film og stillbilder, mens dommer ikke engang skal se denne selv, er bare merkelig. — Jørgen Tjærnås (@Jotjar) July 24, 2023

Hjemmelagets kaptein Zlatko Tripic satte straffen i mål, og sikret tre nye poeng. Samme mann økte til 3-1 på overtid.

– Veldig, veldig godt. Det var en vanskelig kamp, Aalesund var gode, sier matchvinner Zlatko Tripic til TV 2.

– Vi må vinne disse kampene, det er utrolig deilig, fortsetter han.

GLEDE: Zlatko Tripic feirer scoring med lagkamerat Shayne Pattynama. Foto: Carina Johansen / NTB

De mørkeblå startet energisk mot Christian Johnsens menn, og kunne juble 24 minutter ut i første omgang.

Zlatko Tripics corner traff hodet til Brekalo og en sprellende Sten Grytebust klarte ikke, ifølge dommerteamet som mente ballen var inne, å hindre scoring.

Like før pause svarte gjestene og igjen skulle det skje på hjørnespark. Dødballen fra Alexander Munksgaard var godt slått og på to forsøk satte Erlend Segberg inn 1-1.

Men det ble likevel ingen poeng for sunnmøringene. Etter Tripics straffescoring kom tangotrøyene med en sluttspurt, men siddisene holdt unna.

På overtid fikk kapteinen en halvdel for seg selv, og lobbet elegant inn 3-1 forbi Grytebust.