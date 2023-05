Raser etter overtidsdrama: – Dette er et slag

HamKam - Tromsø 1-2

Åtte minutter på overtid mot Tromsø ble HamKam-målvakt Marcus Sandberg vist det røde kortet av dommeren etter en lang VAR-sjekk.

Sandberg plukket en ball som ble slått inn i feltet. Så traff han Tromsø-spiller Jostein Gundersen i ansiktet med ballen.

– Det er deilig og vondt på en gang. Det var en hodemist av keeperen. Dommeren hadde ikke noe annet valg enn å dømme rødt kort og straffe. Jeg er på en måte glad for at det skjer fordi det gir oss seieren, men det er håpløst av han fyren, sier Gundersen til TV 2.

– Jeg prøver så vidt å stå litt i veien. Det gjorde at det svartnet for ham i det lille sekunder. Det ga en soleklar straffe. Det er jeg glad for. Så håper jeg det ikke skjer igjen, sier TIL-spilleren.

Sammendrag: HamKam - Tromsø 1-2

Klar tale fra ekspertene

FotballXtra-studio var rystet over det de fikk se fra Briskeby.

– Dette er et slag med ballen i ansiktet, sa Erik Thorstvedt.

– Det er totalt hodemist av Sandberg, utbrøt Yaw Amankwah.

– Sånn kan du ikke holde på, raste Jesper Mathisen.

Også HamKam-trener Jakob Michelsen er enig med dommeren.

– Det er for dumt av Marcus. Det var han godt selv også. Det var en situasjon vi hadde full kontroll på. Så kan man si at Gundersen lager et frispark ved at han provoserer, men det forsvarer ikke at han lager straffespark etterpå, sier Michelsen til TV 2.

MATCHVINNER: Niklas Vesterlund satte inn 2-1 på straffespark på overtid. Foto: Geir Olsen / NTB

– Ikke voldsom kraft

Sandberg så ikke ut til å være enig da dommeren viste ham ut og ga Tromsø et straffespark. Lars Jendal kom inn i HamKam-målet, men kunne ikke stoppe Niklas Vesterlunds forsøk fra elleve meter.

– Jeg forsøker å komme meg frem og rive meg løs, forklarer Sandberg til TV 2 mens han får se bildene av situasjonen.



– Jeg traff ham, men det var ikke med voldsom kraft. Det var ikke intensjonen min å slå ham i ansiktet. Jeg prøvde bare å komme rundt ham med ballen på den andre siden. Det er blytungt, sier Sandberg.

– PASIENTEN DØDE: HamKam-trener Jacob Michelsen mener det beste laget tapte på Briskeby lørdag. Foto: Geir Olsen / NTB

Tromsø vant den høydramatiske kampen på Briskeby 2-1.

– Operasjonen lyktes, men pasienten døde. Vi var klart best i dag og skulle stått med tre poeng, sier HamKam-trener Jakob Michelsen.

VAR-annullering

Vertene fikk en knalltøff avslutning på første omgang da Daniel Bassi sendte Tromsø i ledelsen bare ett minutt før pause. 18-åringen kom på et strålende løp fra dypet og ble spilt nydelig gjennom av Vegard Erlien.

Nedturen fortsatte for HamKam etter at de trodde at de hadde utlignet bare 13 minutter etter hvilen da John Olav Norheim pirket ballen i mål.

ANNULLERING: HamKam-spiller John Olav Norheim trodde han hadde scoret, men målet ble VAR-annullert for en offside i forkant. Foto: Geir Olsen / NTB

Reprisene ga imidlertid ikke klart svar på om hele ballen hadde vært inne i målet.



– Jeg er jammen ikke sikker på at den er inne, kommenterte Espen Ween på TV 2, før VAR annullerte scoringen for offside.

– Jeg føler det er en situasjon man ikke kan se hundre prosent sikkert om det er offside eller ikke. Ikke med den kameravinkelen, sier HamKam-kaptein Aleksander Melgalvis til TV 2.

Hodeskade

Hjemmepublikummet kunne likevel slippe jubelen løs bare et kvarter senere da Aleksander Melgalvis satte inn utligningen etter at Kent-Are Antonsen lagde straffe. Men det endte med tap likevel.

Fem minutter før slutt hadde Melgalvis en ball i mål, men dommeren hadde like før blåst for hodeskade på Lasse Nilsen etter at Tromsø-spilleren hadde blitt liggende etter duell med egen målvakt.

– Han blåser altfor tidlig, sier Norheim til TV 2.



– Jeg skjøt ballen i mål på noe som på storskjermen ikke så ut til å være en soleklar hodeskade, så det er vanvittig, sier Melgalvis.



Under intervjuet med TV 2 fikk han se situasjonen i reprise.

– Der ser den klarere ut, men det føltes ikke sånn der, sier han.