Pustet lettet ut etter RBK-salg

Tirsdag: Se Molde-Häcken på TV 2 Play

Det har vært en travel vinter for Molde-sjef Ole Erik Stavrum. Selv jobben til tider er altoppslukende og millionene har rullet inn og ut av konto, har han også fått tid til å gjøre andre ting.

– På Deadline Day satt jeg og så serier på Netflix med kjerringa, humrer Stavrum.

David Datro Fofana forsvant til Chelsea. Inn kom Veton Berisha. Det skjedde etter mange uker med spekulasjoner.

– Det er litt slitsomt med alle telefonene. Vi blir litt forstyrret i arbeidet vårt, men vi lever av dette. Det er engasjement og folk er interesserte. Hvis ingen hadde vært interesserte, dere ikke hadde ringt, styrt og sendt på lufta, så hadde vi ikke hatt et produkt å selge. Av og til ønsker vi å jobbe i fred, men vi må også by på oss selv for å trekke folk, skape entusiasme, begeistring og få folk på tribunen, sier Stavrum.

Youtube-avsløring

– Ble Berisha-forhandlingene så konfidensielle som du håpet?

– Nei. Alt for mye kom frem veldig tidlig, men sånn er det. Det er flere parter i en sånn forhandling. Selv om du prøver å holde kjeft, kommer det alltid ut. Det er alltid en eller annen som lekker, snapper opp noe eller tipper riktig. Det skjedde også med Chelsea. Chelsea-sjefen spurte om det bare var vi som visste om det og hvorfor det kom ut. Så viste det seg at spilleren selv hadde lagt det ut på Youtube. Da var det ikke så rart at det kom ut, ler Stavrum.

FOFANA-ERSTATTER: Veton Berisha (midten) er klar for Molde. Her sammen med Ole Erik Stavrum og trener Erling Moe. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Se alle treningskampene fra Marbella på TV 2 Play

Overgangssummene og lønningene i norsk fotball er på et nivå som virket utopisk for bare få år siden. Stavrum peker på flere faktorer som kan forklare den store omveltningen.

– Det er ikke tvil om at Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard hjelper voldsomt på det. I tillegg har vi og Bodø/Glimt gjort det bra i Europaligaene. Klubbledere der ute har oppdaget norsk fotball på nytt. Jeg tror dette er kjempebra for norsk fotball. Erling og Martin har virkelig bidratt til å åpne mange porter for oss, sier Stavrum.

Pustet lettet ut

Molde er for tiden i Marbella. I idylliske omgivelser forbereder laget seg til sesongstart. Det er ventet at gullet i all hovedsak vil stå mellom tre lag. Det er også lagene som har vært blant de mest aktive på overgangsmarkedet i vinter.

– Jeg er alltid redd for Rosenborg, men det henger igjen fra min egen tid som spiller. Vi ble nummer to hvert eneste år. Det er min hovedkonkurrent, definitivt. De er den store rivalen. Det er de artigste kampene å spille, og det er de artigste kampene å vinne. Men Bodø/Glimt kommer til å blande seg inn der, tror Stavrum.

SOLGT: Casper Tengstedt fikk bare en halv sesong i Rosenborg før Benfica kom på banen og hentet den danske målmaskinen til Portugal. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Siden i fjor har Rosenborg mistet superspissen Casper Tengstedt. Molde har mistet Fofana. Stavrum lyser opp når han får spørsmål om Tengstedt-salget og det faktumet at Molde slo RBK på salgssum.

– Du håpet dere skulle slå RBK?

– Definitivt. Vi pustet lettet ut da vi fikk vite det, ler Molde-sjefen.

Ifølge TV 2s opplysninger ble Tengstedt solgt for en totalpakke på nærmere 120 millioner kroner. TV 2 erfarer at Fofana-salget gir Molde 130 millioner kroner.