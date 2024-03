Provoserte veteranen: – Fikk lyst til å smelle ham rett ned!

Han har spilt fotball både i Norge, Skottland og Nederland.

15 år gammel flyttet han alene til Bodø for å satse på fotballen.

– Det har vært et eventyr, sier Elias Hoff Melkersen (21) om sin vei til Eliteserien.

I vinter ble han tidenes dyreste Strømsgodset-spiller gjennom tidene. Godt over ti millioner kroner bladde Godset opp for spissen.

– Jeg ga en liten smakebit på hva som er i vente i fjor høst, sier Hoff Melkersen.

På utlån i Godset i fjor banket han inn fire mål på tolv kamper.

– I år er det mye mer i vente fra meg, sier Elias Hoff Melkersen selvsikkert.

– Jeg ble illsint!

Selvtilliten og troen på seg selv kan ingen ta ifra Godset-spissen.

En episode fra hans prøvespill med Ranheim i 2021 beskriver kanskje litt av tankegangen til Elias Hoff Melkersen.

– Jeg husker at han løp meg rett ned, forteller Ranheim-veteran Christian Eggen Rismark (32).

Han minnes at Hoff Melkersen reiste seg som om ingenting hadde skjedd.

En unnskyldning eller en beklagelse, virket aldri å være tema.

– Jeg tenkte at han var overtent han der. Men så skjedde det gang nummer tre og fire. Han reiste seg og gikk bare videre. Da tenkte jeg at «neste gang tar jeg deg!». Jeg var illsint og tenkte «hvem er denne idioten her?» Jeg fikk lyst å smelle ham rett ned, forteller Eggen Rismark.

Han ler godt av episoden i dag, og nøyaktig det samme gjør hovedpersonen selv da TV 2 forteller om ryktene fra hans første Ranheim-opphold.

– Haha, hvem fortalte deg det?!, undrer Elias Hoff Melkersen.

– Det var noen som fikk litt vondt der, ja, sier han og ler.

– Du sa ikke unnskyld heller?

– Nei. Man kan ikke si unnskyld etterpå, sier Hoff Melkersen.

– Da blir du spist opp

I ettertid legger han ikke skjul på at han kanskje var litt overtent.

Samtidig mener 21-åringen bestemt at man må ta for seg litt om man vil opp og fram. Å beklage seg, hjelper ikke, mener han.

– Jeg vil jo ha det jeg går etter, da. Jeg viste meg fram med en gang der og laget et slags «statement» på en måte. Man må ta for seg litt. Skaffe seg respekt. De eldre var ikke så fornøyde med meg i starten, men de skjønte jo etter hvert hva jeg var god for, sier Hoff Melkersen.

TØFFING: Han er kanskje myk utenfor banen, men på banen viser Elias Hoff Melkersen lite respekt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ranheim lot seg uansett imponere av prøvespillet. Det ble nemlig til en utlånsavtale fra Bodø/Glimt.

Og etter hvert falt Elias Hoff Melkersen også i smak hos Christian Eggen Rismark.

– Jeg er jo en lett-antennelig type, men innerst inne liker jeg nok når unggutter trøkker til og er litt uredd. Etter hvert fikk jo han vist fram spissferdighetene sine, og han ble jo en ekstremt god spiller for oss, sier Eggen Rismark.

Han påpeker dessuten at inntrykket av Hoff Melkersen på banen skiller seg fra inntrykket utenfor banen.

– En jordnær, ydmyk og lærevillig type. Han spurte oss eldre om mye. Han var nysgjerrig og ville lære, sier han.

– Betyr alt for meg

Mentaliteten til Hoff Melkersen må nemlig ikke forveksles med en som er usympatisk utenfor banen.



– En av de mest profesjonelle vi har i klubben, hevdes det fra Strømsgodset-miljøet.

Blodseriøs. Sympatisk. Hyggelig. Superlativene er mange.

Men årene i fotballen har gitt Elias Hoff Melkersen noen lærdommer.

– Jeg har lært veldig mye. Det er mye mer kynisk der ute. Du får ikke mange sjanser, sier Hoff Melkersen.

VRAKET RBK: 15 år gammel vraket stjørdalingen Elias Hoff Melkersen Rosenborg fordi han trodde sjansene for spilletid var større i Bodø/Glimt. Få år senere ventet skotsk fotball. Her fra et oppgjør mot Hearts i cupen. Foto: RUSSELL CHEYNE / NTB

Hans erfaring er også at det ikke alltid bare er det sportslige som avgjør.

– Hvis en spiller tjener bedre enn deg, så kan det være at han spiller. Det er ofte mye politikk i fotballen som folk ikke vet om. Hvis klubben har brukt mye penger på en spiller, så må jo han brukes – selv om det ikke alltid er fair, sier Hoff Melkersen.

19 år gammel ble han solgt fra Bodø/Glimt til skotske Hibernian. Et år senere ble han leid ut til Sparta Rotterdam i Nederland, men Hoff Melkersen slo aldri ut i full blomst.

– Det har vært lærerikt. Jeg håper jeg har tatt meg det beste fra to forskjellige fotballkulturer hjem til Norge, sier han.



I vinter signerte han en langtidskontrakt med Strømsgodset. Hoff Melkersen er glad for å ha en stabil framtid i vente.

Likevel må du ikke bli overrasket om 21-åringen skrur på den kyniske bryteren på fotballbanen.

– Du kan ikke være snill gutt hele tiden. Da blir du spist opp, sier Elias Hoff Melkersen.