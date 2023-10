Provosert av Geir Bakke: – Nok er nok, altså!

Lillestrøm-Vålerenga 2-0

– Sesongen har vært litt turbulent på flere måter. Men spillerne har stått veldig godt innad, sier Gjermund Åsen til TV 2.

Etter at Geir Bakke gjennomførte sjokkerovergangen til Vålerenga, ble søndagens oppgjør merket med rød ring i kalenderen.

Og den endte på best tenkelig vis for Åsen og co.

– Helt feil

Kanarifuglene tok sin andre derbyseier for året, og sørget for at Vålerenga kan komme til å ligge på kvalikplass når runden er ferdigspilt.

– Dere innrømmer at det gir en ekstra spiss på det å slå Vålerenga med Geir Bakke?

– Det har vært veldig mye snakk utad. Innad har vi hatt fokus på det vi kan gjøre noe med, men man får alltid med seg litt av narrativet som er rundt og så videre, sier Åsen.

Han viser til snakk om at det har vært «krevende og urimelig».

– Det er helt feil. Da er vi 23 mann som sitter i garderoben og tar det personlig.

Han sikter til Geir Bakkes utspill etter at Vålerenga-overgangen ble klar.

53-åringen fortalte om «en viss slitasje mellom spillergruppa og trenerduoen på Åråsen».

– Vi har fått lov til å være krevende og hatt «goodwill» på hele reisen, men i det siste kan det hende spillergruppa har kjent på at det har gått fra krevende til litt urimelig. Så jeg kjente det ble riktig å hoppe på denne sjansen nå. Skipet på Åråsen seiler godt og de kan trenge et nytt ansikt inn der, sa Bakke, ifølge Romerikes Blad.

– ABSOLUTT ikke!

Åsen reagerer på det han kaller «noen skudd mot spillergruppen som ikke har noen rot i virkeligheten».

– Når du snakker om at det er krevende og urimelig og så videre … og det ABSOLUTT ikke er det som har skjedd eller er virkeligheten … når vi får den «linet» opp i den ene avisen etter den andre … så er det klart; nok er nok, altså! 22. oktober, da smeller det. Seieren i dag var for hele Lillestrøm, sier trønderen.

Geir Bakke avviser blankt at han mente utspillet som et skudd mot spillerne.

– Jeg er ikke ute etter å lage noe mer «fuzz» eller skyte mot noen i spillergruppen. Det har aldri vært intensjonen i det hele tatt, sier Bakke til TV 2.

TØFF RETUR: Geir Bakke og Vålerenga tapte på Åråsen. Foto: Beate Oma Dahle

Spillerne får ros av Bakke

Han medgir at de nok har hatt en litt forskjellig opplevelse, og mener at slitasjen han siktet til mellom trenerne og spillergruppen er «noe som er normalt».

Og nettopp «slitasje» var ordet han trodde han hadde brukt i den sammenhengen.

– Jeg har ikke vært ute etter spillerne i det hele tatt. Det har vært en fenomenal gruppe å jobbe med på alle måter, sier Bakke.

Kaptein Åsen får støtte av lagkompis Eskil Edh.

– Dette har gitt oss ekstra motivasjon, og vi har gått rundt og tenkt på denne lenge. Byen har vært preget, og laget i deler av sesongen. Det er deilig at kampen endte slik den endte. Det var helt vilt. 10.000 gærne fans. Helt magisk, sier Edh.