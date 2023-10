Prøvetiden går mot slutten: – Skjegget i postkassen?

Trenerjakten pågår for fullt på Lerkendal. Svein Maalen mener imidlertid at Rosenborg kan avslutte letingen.

Etter tre og en halv måned i jobben som midlertidig hovedtrener i Rosenborg er det begrenset hva Svein Maalen har å vise til.

45-åringen kom i juni til sin første pressekonferanse med lovnader om store endringer og artig og angrepsvillig fotball. Med sju kamper igjen av prøvetiden er imidlertid hans Rosenborg nærmere nedrykk enn medalje.

– Skjegget i postkassen, er det det? Hovmod står for fall. Jeg står jo for … når du får en oppgave med å være arbeidsleder og trener for Rosenborg, så hører det med til det å være offensiv. Så kunne noe av kommunikasjonen vært bedre forklart. Det er noe med retorikk som alltid kan diskuteres, sier Maalen til TV 2 og legger til:



STORE ENDRINGER: Maalens RBK har hatt en trang fødsel, men ifølge hovedpersonen selv var det umulig å komme utenom store endringer. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det handlet mer om måten å trene på, tenke fotball på og bruke spillerne på. Det kunne ha vært lettere å lykkes med en mindre endring, og kanskje fått bedre resultater. Samtidig var klubben tydelig i bestillingen og jeg var tydelig til klubben. Jeg tror det er riktig å gå for en stor endring og så fort som mulig få satt en kurs i retning av det jeg står for og som jeg tror klubben er tjent med å gå for over tid.

– Urealistisk



Denne fredagen tar RBKs midlertidige hovedtrener en fot i bakken med TV 2 – eller, en fot i oppoverbakken, om du vil.

Gjennom en spasertur på en liten halvtime opp til Geitfjellet i Trondheim, en 416-meters topp som har utsikt over hele byen, deler Maalen sine tanker om favorittklubbens fremtid – og det som er en av de viktigste treneransettelsene på Lerkendal siden tusenårsskiftet.

KLATREMUS: Når han ikke tenker fotball, kobler Maalen ofte av med turer i skog og mark. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg merker jo at veldig mange har forventet veldig stor fremgang med engang, kanskje litt urealistisk også, det må jeg si. Vi må stikke fingeren i jorda og huske på at det er et lag som har prestert som et nedre halvdel-lag i hele 2023, sier Maalen og fortsetter:

– Men det betyr ikke at vi er fornøyde med en 9. plass eller at vi skal akseptere det, overhodet ikke. Vi har jo hatt et håp og plan om å klatre sakte, men sikkert oppover på tabellen.



45-åringen fra Trondheims-bydelen Heimdal, har hele veien vært tydelig på at Rosenborg er drømmejobben. Han omtaler seg selv som en «trønderalist» – en ideologi han selv beskriver som «noen som elsker Trondheim og dets folk.»

TURBO-MAALEN: RBK-treneren henger seg opp i ordet «turbo», et ord som på mange måter er beskrivende for hvordan han ønsker at trønderne skal spille fotball. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er viktig for meg å levere underholdning og fotballkamper som gir god helse og gode følelser for alle trøndere. Så betydningsfull er faktisk Rosenborg, at det har en folkehelsebetydning. Det er min mening, smiler Maalen.



– Slag i trynet

Men de siste månedene har det ikke bare vært smil for mannen som ble kåret til årets trener i Eliteserien i 2018.

Overgangen fra Kjetil Rekdals 3-5-2 til sin egen, Nils Arne Eggen-inspirerte 4-3-3, har bydd på store utfordringer.

ÅRETS TRENER: Svein Maalen imponerte stort med sitt Ranheim og han ble i 2018 kåret til årets trener i Eliteserien. Foto: Vidar Ruud

– Vi visste at vi bevegde oss litt på ukjent terreng med tanke på hvordan den spillergruppen, som ble satt til å gjøre helt andre oppgaver enn det de var vant med, ville takle det. Noen områder har overrasket oss og andre har kanskje gått litt mer som vi hadde håpt og forventet.



Etter Maalens trenerdebut på Lerkendal, med 0–3 hjemme mot Sarpsborg, innså imidlertid den tidligere Ranheim-treneren at han måtte tilpasse seg.

MARERITTSTART: Med 0-3 hjemme mot Sarpsborg 08 fikk Svein Maalen en verst tenkelig start på karrieren som Rosenborg-trener. Foto: Ole Martin Wold

– Det å så til de grader få et slag i trynet med et så stort tap på hjemmebane, det var overraskende for oss alle. Det hadde vi ikke trodd skulle skje, sier Maalen, før han fortsetter:



– Under en forutsetning av at vi skulle gjøre den store kursendringen som vi skulle, så har vi egentlig ikke hatt noe valg. Så synes jeg det er viktig å si at vi har gått på kompromiss av noen ting. Vi har gått ut i en del kamper og hatt som strategi at vi skal tette igjen litt og være kompakte i lavt press. Det er en konsekvens av at vi har vært nødt å prioritere resultater og trygghet til en viss grad.

Maalens orkester

Maalen føler seg allikevel trygg på at han er besittelse av en spillertropp som på sikt kan utfordre i toppen av norsk fotball – gjennom artig og angrepsvillig fotball.

– Jeg mener jo ja på at potensialet til at vi kan bli gode nok er stort, men man blir ikke det over natta, sier Maalen og utdyper:



JAKTER TAKT: En optimistisk RBK-dirigent håper på bedre takt og tone i høstjakten. Foto: Per-Atle Karlsen

– Vi har i veldig stor grad et nytt, sammensatt orkester, der mange av musikerne ikke har spilt det instrumentet sammen med de rundt seg.



Maalens orkester har nå sju kamper igjen av årets sesong og det begynner å haste om 45-åringen skal overbevise RBK-styret om at han er dirigenten som skal føre klubben inn i fremtiden.

Da er det ingen fordel at fire av de sju siste kampene spilles på bortebane – der Rosenborgs musikkorps har slitt fælt i det siste.

BRATT KURVE: Maalen har hatt en bratt læringskurve i RBK. Nå håper han høsten byr på det samme for hans mannskap. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det skjønner jeg at du spør om. Vi har spilt tre dårlige bortekamper på rad nå, før der synes jeg vi spilte en del gode bortekamper på rad. Jeg tror ikke dette bare handler om hjemme- og bortebane heller. Det handler om hvor slagkraftig lag vi kan stille, hvordan motspill vi møter og så handler det selvsagt om hvor flink vi er nå til å utvikle oss.

– Hvor mange poeng er det realistisk å håpe på i de kampene som står igjen?

– Vi har hatt et snitt på 1,3 eller noe sånt fram til nå, og så bør vi komme oss over 1,5, i alle fall. Blir vi et ordentlig formlag kan vi komme oss opp på to også. Mellom 10–14 er realistisk, det er det.

Vil ha jobben

En god høst kan langt på vei være med på å forsegle Maalens videre skjebne på Lerkendal.

RBK-styret har varslet at de internt ønsker å ha en avklaringen på trenerspørsmålet i løpet av oktober.

Maalen står fortsatt på lista.

DEN BESTE KANDIDATEN: Ifølge Maalen selv er det han som er best skikket til å lede Rosenborg inn i fremtiden. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg føler jo at vi bare så vidt har fått begynne. Jeg tror at, spesielt ut fra klubbens vedtatte strategi, at det passer veldig godt med min erfaring, min kompetanse og min måte å tenke fotball på. Om vi klarer å vise at det vi holder på med er riktig retning og med rett kvalitet, så tror jeg de som skal ta den beslutningen ser at dette er det riktige å gjøre nå.

– Så du er den beste kandidaten til å ta RBK inn i 2024?

– Ja, jeg må være såpass offensiv at jeg svarer ja på det, avslutter Maalen med et smil.