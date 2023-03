Profilen forteller om ultimatumet han stilte til kjæresten

STAVANGER (TV 2): Eliteserieprofilen Lars-Jørgen Salvesen har målet for sesongen klart.

Etter først ha takket nei, gjorde Lars-Jørgen Salvesen som kjent helomvending og forlot Bodø/Glimt til fordel for Viking 7. mars.

I Stavanger markerte han seg umiddelbart og scoret i debuten da Viking slo Rosenborg 2-0 og sendte Trondheims-klubben hodestups ut av cupen.



Ambisjonene i sin nye klubb er store. Målet er å bli toppscorer i Eliteserien.

– Ja, det å bli toppscorer i Eliteserien er en drøm alle spisser i Eliteserien burde ha. Det er mye som skal klaffe i en sesong hvis det skjer. Jeg ser imidlertid ikke på det som umulig i det hele tatt. Det å bli toppscorer i Eliteserien er absolutt et mål og en drøm jeg har, sier Lars-Jørgen Salvesen når TV 2 møter den nye Viking-spissen på Stavanger-klubbens hjemmearena i Jåttåvågen.

KLAR FOR NY KLUBB: Lars-Jørgen Salvesen gikk fra Bodø/Glimt til Viking i mars, og er nå på plass på Viking Stadion. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Revansjesugen

For 27-åringen legger ikke skjul på at han er revansjesugen. Oppholdet i Bodø/Glimt ble ikke akkurat helt slik han hadde ønsket.

– Jeg dro jo opp dit i fjor sommer med et håp og ønske om å virkelig få det til det. Det Glimt har gjort de siste årene er det bare å applaudere, det er unikt i norsk sammenheng. Det å være en del av det laget og klubben var noe jeg hadde et sterkt ønske om, og hadde veldig troen på det. Men så gikk det rett og slett ikke som jeg ønsket, sier Salvesen, som forlot Glimt etter kun sju og en halv måned i klubben.

– Men jeg tar likevel med meg mye erfaringer og har fått vært del av en treningskultur og et miljø som har gitt meg fantastiske opplevelser, både i Europa og i Eliteserien. Det tar jeg med meg videre og gleder meg til sesongen som kommer med Viking. Jeg er revansjesugen i hele kroppen og vil vise at jeg har noe her å gjøre, konstaterer han.

FØLGER ETTER: Lars-Jørgen Salvesen kliner til med kjæresten Amalie Molander. Foto: Copyright 2022 Amalie Molander. All rights reserved.

Røper ultimatumet til samboeren

I løpet av sin lange og innholdsrike karriere har den nybakte Viking-spissen spilt for en rekke klubber. Han har spilt for Vigør, Start, Sarpsborg, Ull/Kisa, Strømsgodset og Glimt før han endte opp i mørkeblått i Stavanger.

– Det har blitt noen klubber og hyppige skifter, men det er en naturlig del av det å være fotballspiller og kanskje enda mer som spiss. Det er en posisjon mange lag ønsker å forsterke i, og hvis du scorer og gjør det bra blir du aktuell for nye ting. Men samtidig har jeg hatt to lange opphold i klubber, jeg var fire år i Start og tre år i Godset, oppsummer Viking-spissen.

På grunn av de hyppige klubbskiftene livet som fotballspiller innebærer, innrømmer Salvesen at han derfor ga sin og samboer og sykepleier Amalie Molander (24) et ultimatum før de ble sammen.

Jeg setter uansett veldig stor pris på at hun ønsker å være med meg og støtte meg i det jeg gjør Lars-Jørgen Salvesen

– Ultimatum og ultimatum…. Jeg snakket om det i begynnelsen da vi begynte å treffe hverandre at for meg så var det fotballen som var førsteprioritet nå. Om jeg måtte flytte på meg og ta sånne type valg så måtte hun finne ut om ville være med på det eller ikke. Det hadde hun heldigvis lyst til, sier Salvesen og smiler, før han fortsetter:

– Så lenge hun kunne bestemme etter karrieren, så kunne jeg bestemme når jeg spilte. Så hun ble med opp til Bodø og ble med til Viking. Så hun blir med på det sirkuset jeg er med på, hun også, ler han.

Salvesen, som er oppvokst på Hellemyr i Kristiansand, forteller at det allerede har ordnet seg med jobb i Stavanger-regionen for samboeren.

– Ja, hun er jo sykepleier, og kan jobbe hvor som helst, så det ordnet seg greit med jobb for henne. Men den oppsigelsestiden hennes er jo litt tung. Jeg setter uansett veldig stor pris på at hun ønsker å være med meg og støtte meg i det jeg gjør, poengterer han.

FØLGER KJÆRESTEN: Lars-Jørgen Salvesen sammen med kjæresten Amalie Molander i London da han spilte for Glimt. Nå flytter kjæresten med Viking-spissen til Stavanger. Foto: PRIVAT

Lærte mye av marerittskaden

Selv om Salvesen for øyeblikket opplever en stor opptur på fotballbanen, har karrieren også inneholdt noen nedturer. Som så mange andre fotballspillere har heller ikke Vikings stjernesignering unngått skader.

Spesielt tungt var det han mistet hele 2021-sesongen for Strømsgodset etter å ha røket korsbåndet. Sesongen i forveien ble han lagets toppscorer med ti fulltreffere.

Jeg er veldig stolt over måten jeg kom meg tilbake på fra den skaden. Lars-Jørgen Salvesen

– 2020-sesongen var min beste i Eliteserien. Jeg følte meg fresh og hadde fått trent ekstremt godt, så fikk jeg en sånn type skade i slutten av februar, og beskjed om at jeg ikke kunne spille mer det året. Det var blytungt, sier Salvesen.

Han tok imidlertid mye lærdom av den alvorlige skaden. Da han gjorde comeback etter det 12 måneder lange skadeavbrekket var han tilbake i bedre form enn det han noen gang hadde vært.

– Jeg er veldig stolt over måten jeg kom meg tilbake på fra den skaden. Jeg jobbet veldig hardt, og det er veldig hyggelig at folk mente jeg var såpass bra da jeg kom tilbake igjen. Det var utrolig gøy å komme inn igjen og vise at nivået fremdeles var der, medgir han.

Gir ikke opp utenlandsdrømmen

Etter skaden som holdt ham ute i hele 2021-sesongen har formkurven bare pekt ytterligere oppover. Nå er drømmen å gjøre det så godt i Viking at han få sjansen i en utenlandsk klubb.

– Viking ga meg et spennende tilbud da de presenterte laget, og hvilke tanker de hadde om min rolle i laget. Jeg er jo 27 år og har kanskje de tre-fire beste årene foran meg, sier Salvesen, og legger til:

– Men ja, jeg selvfølgelig en drøm om å spille i utlandet på høyest mulig nivå. Det legger jeg ikke skjul på. Men nå er fokus på å gjøre det best mulig for Viking. Ting endrer seg kjapt i fotballen, og presterer jeg bra og leverer bra, så skal man aldri si aldri.

SENKET ROSENBORG: Vikings Lars-Jørgen Salvesen i aksjon under 4 runde i cupen mellom Viking og Rosenborg på SR-bank arena. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

– Mye skriverier

Allerede lørdag møter Salvesen gamleklubben Bodø/Glimt med sine nye lagkamerater. Det er en kamp han bare gleder seg til.

– Jeg føler både jeg og Glimt var ærlige om situasjonen, og ingen ønsker hverandre noe vondt. De skjønner «buisnessen», og det er ikke noe personlig i det hele tatt. Samtidig blir det blir jo spesielt å komme opp dit som Viking-spiller, når jeg spilte for Glimt for et par uker siden. Men jeg bare gleder meg, slår Salvesen fast, og:

– Jeg føler det er så mye snakk og skriverier om at jeg skal opp dit og sende dem ut, og at det er det åpenbare som skal skje. Det tenker jeg ikke så mye på. Det viktigste er at vi må opp dit og virkelig gi dem en kamp. Det viktigste er ikke hvem som scorer, men at Viking går videre til semifinalen, konstaterer Vikings nye spissprofil.