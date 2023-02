Prislappen forbauser pappaen: – Kan ikke forholde oss til det

Daniel Karlsbakk (19) ble tidenes salg for Viking. Pappa Eivind Karlsbakk (47) innrømmer at han ble forbauset over prislappen.

KLAR FOR HEERENVEEN: Daniel Karlsbakk og pappa Eivind Karlsbakk (t.h) med Heerenveen-drakten. Foto: FPH

På overgangsvinduets siste dag, 31. januar, offentliggjorde den nederlandske klubben Heerenveen at klubben hentet angriperen Daniel Karlsbakk fra Viking.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal avtalen være på 27 millioner kroner, pluss ytterligere fem millioner kroner hvis ulike klausuler slår til. Dette er tidenes salg for Viking.

Pappaen til tidenes dyreste Viking-salg, Eivind Karlsbakk, har spilt 119 kamper i Eliteserien for blant annet Brann, Sogndal og Bryne. Han ble landskjent da han ble utvist i cupfinalen i 1995 før det var gått 15 minutter, men deretter frikjent i etterkant og fikk spille omkampen.

Overfor TV 2 innrømmer Eivind Karlsbakk at prislappen og prisgaloppen i internasjonal fotball forbauser også ham.

– Først og fremst tenker jeg at dette er en fantastisk mulighet for Daniel, men det er klart det snakk om sinnssyke summer og beløp, som vi rett og slett ikke kan forholde oss til. Det er sånn fotballen er blitt, sier Karlsbakk til TV 2.

– Et trygt valg

Den tidligere Eliteserie-profilen tenker først og fremst på at sønnen på 19 nå har gjort et godt og trygt klubbvalg for den fremtidige karrieren.

– Heerenveen er en familieklubb som er tydelige på at de vil utvikle ferdigheter og at de har kjøpt en pakke som ikke er ferdig utviklet. Daniel må jobbe hardt for å lykkes, men det er han veldig innstilt på, poengterer han.

– Denne overgangen føles veldig komfortabel, selv om det ble ekstremt hektisk på overgangsvinduets siste dag, sier han.

– Det er litt som Bryne

– Som tidligere toppspiller selv - hvilke råd ga du i prosessen?

– Jeg spilte aldri i utlandet selv, men når det først dukker opp slike muligheter til å følge drømmen, synes jeg Heerenveen er fornuftig og god plass å utvikle seg videre, svarer pappa Eivind Karlsbakk, og legger til:

– Folk i Heerenveen er litt nedpå her. Det er litt som Bryne, det en landlig plass og lite støy som man for eksempel finner i en storby. Det er en klubb og plass det fint å utvikle seg i. I tillegg er det en klubb som har hatt mange nordiske og norske spillere tidligere, og som det er lett å integrere seg i.

– Målet er å komme inn å bidra

Daniel Karlsbakk trente med sin nye klubb for første gang onsdag. Karlsbakk røper at det ikke er helt tilfeldig at han havnet i nettopp Heerenveen. Klubben har nemlig fulgt ham i lang tid.

– Dette er en stor stor mulighet for meg, og det kult at de har fulgt meg over lang tid, og at vil hente meg ned og utvikle meg videre, konstaterer tidenes dyreste Viking-salg til TV 2.

19-åringen gjør det overfor TV 2 klart hva som blir den største utfordringen etter overgangen fra Viking.

– Det blir å flytte til nytt land og bo alene! Og så er jeg sportslig spent på nivået her, og det å komme i gang, fastslår spisstalentet i en SMS til TV 2 mellom øktene i Nederland.

Angriperen er klar over hva som blir den viktigste målsettingen personlig den første tiden i nederlandsk fotball.

– Det handler om utvikle meg og bli en bedre fotballspiller, og målet er å komme inn på laget og bidra, konkluderer han.