Preget Ola Solbakken: – Kjempetrist

– Var dette din siste hjemmekamp?

– Ehm … jeg vil tro det.

Det sier en preget Solbakken like etter at Bodø/Glimt slo Viking i en vill kamp som endte 5-4, hvor Aspmyra tok helt av.

Trolig var det hans siste kamp som Glimt-spiller på arenaen. Han er på utgående kontrakt og blir ryktet å være på vei til utlandet.

Svarer om klubbfremtiden

Han sier at klubbfremtiden fortsatt er uavklart.

– Er det et ørlite håp for å se deg på Aspmyra i 2023, eller er det toget gått?

– Man skal aldri si aldri i fotball, men per nå så er det ikke det.

– Mest sannsynlig er jeg nok ferdig, svarer Solbakken.

Han kjemper mot tårene når TV 2 spør om det er vemodig at det nærmer seg slutten i Bodø/Glimt.

– Ja, hundre prosent. Det er kjempetrist.

– Det har vært tre fine år. Jeg er ikke så flink til å ordlegge meg … det har vært helt fantastisk. Jeg klarer ikke å beskrive det. Det nærmer seg slutten, men har vært fantastisk, fortsetter han.

ADJØ: Her takker Bodø/Glimt og Ola Solbakken supporterne for nok en jubelsesong på Aspmyra. Laget er sikret minst bronse og skal spille Europa-kvalik til sommeren. Foto: Mats Torbergsen

Italienske medier har hevdet at Solbakken har vært nær en overgang til Roma. Kantspilleren er klar på at ingenting er bestemt.

– Det er opp til meg, og så vil jeg at jeg skal treffe, at det er noe som frister meg og noe jeg har troen på. Det er ikke det at jeg ikke har troen på det som gjøres i Glimt, understreker han.

– Det står selvfølgelig ikke mellom 20-30 klubber. Vi har snevret det inn, men det er ikke noe bestemt ennå, forteller Solbakken.

Målvakt brøt sammen

Også for Nikita Haikin var det farvel søndag. Også for den russiske målvakten var det sterke følelser i sving da han tok farvel med fansen.

– Jeg vet ikke hvordan jeg ikke begynte å gråte. Jeg brøt sammen i tårer etterpå i garderoben foran gutta, forteller Haikin, som har forelsket seg i Glimt-supporterne:

– Det er et spesielt bånd, og noe jeg aldri kommer til å glemme.

FARVEL: Her gir Nikita Haikin bort drakten til en supporter. Foto: Mats Torbergsen

Målvakten sier at han er i samtaler med andre klubber, men at det ikke er noe konkret ennå. Han føler at tiden er moden for å dra videre i karrieren.

– Jeg er villig til å ta den sjansen og gå ut av komfortsonen. Det er det jeg trenger i livet mitt, forklarer han.

Vetlesen svarer

Lagkompis Hugo Vetlesen er lei seg for at duoens tid i Glimt er i ferd med å være over.

– Jeg er veldig glad for dem, men veldig trist for oss. De er fantastiske typer utenfor banen, og på banen vet vi kvalitetene deres. Jeg har hatt fine år med dem. De er ledertyper, har ekstrem kvalitet og er et klart tap for oss. Og så gir det muligheten til noen andre, påpeker 22-åringen.

Som en av Eliteseriens beste spillere denne sesongen lurer mange på om Vetlesen blir med videre.

– Nå spør du godt. Jeg har ikke peiling, sier han med et smil.

– Jeg koser meg i Glimt og har kost meg de to siste årene. Jeg skal nyte de øyeblikkene så lenge jeg kan, fortsetter Vetlesen.