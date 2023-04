Preget av en oppvekst med farens knallharde disiplin

Se Odd - Brann direkte på TV 2 Play søndag fra 16.50.

Et stort smil venter i døråpningen.

For Japhet Sery Larsen holder det imidlertid ikke å holde døren åpen, 23-åringen kommer ut på gaten, i tøflene, for å ønske sine gjester velkommen.

Ulikt mange ungkarsreder hersker det ro og orden hos dansken.

Benkeplaten er gullende ren. Bøkene som ligger på stuebordet er ikke strødd utover, og kun en liten brosjyre med tittelen Brann-quiz ligger utenfor hyller og skap.

På spisebordet står et norsk flagg i en blomsterpotte.

PYNT: TV 2 møtte Japhet Sery Larsen hjemme hos ham dagen etter Branns 3-0 seier over Haugesund. På bordet har dansken et norsk flagg. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det var min far og hans kone som kjøpte det. De hadde glemt det danske flagget, så de tenkte at det var passende med det norske, sier Sery Larsen og blottlegger en kritthvit perlerad.

Familien bor i Danmark, men er på besøk så ofte de kan. Andre påskedag fikk faren oppleve 3-0-seieren over Haugesund på nært hold, sammen med 15.000 begeistrede bergensere.

GLADGUTT: Livet smiler for Japhet Sery Larsen. Brann har hatt en meget god vinter og sesongåpningen i Eliteserien ga grunn til å smile ytterligere. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg tror de syns det var veldig kult. De var på noen kamper sist jeg var her, men stemningen denne gangen sa de var uten tvil det villeste de har vært med på, sier Brann-stopperen om mandagens festkveld.

Forrige gang Sery Larsens far var på Brann-kamp var situasjonen en ganske annen. Rødtrøyene rykket ned fra Eliteserien, etter en sesong hvor det kun ble fem seirer og hele 14 tap.

FAMILIEN: Japhet Sery Larsen med armene rundt mor og far. Foto: Privat

Branns danske midtstopper spilte syv kamper den sesongen, rykket ned, men tapte aldri.

Det har han heller ikke gjort siden returen fra Bodø/Glimt i vinter.

– Når man først tenker over det, er det en ganske vill statistikk å ha, det er ganske morsomt. Jeg går på banen hver gang for å vinne, det gjør vi som lag, og vi har stor tro på at vi kan vinne alle kamper.

Flyttet hjemmefra som 15-åring

Japhet Sery Larsen ble tidlig voksen. Han måtte det om han skulle følge fotballdrømmen.

– Jeg begynte i Midtjyllands akademi da jeg var 15 år. Det lå tre og en halv time unna der familien min bor, så da måtte jeg flytte, sier midtstopperen.

PÅ EGNE BEN: Som 15-åring pakket Sery Larsen sekken og flyttet hjemmefra. Åtte år senere sier midtstopperen at han trives meget godt i eget selskap. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg tror jeg har fått mye ut av å flytte tidlig hjemmefra. De fleste praktiske ting klarer jeg selv, så jeg tror familien min er overrasket over hvor mye jeg klarer. De tilbyr seg ofte å hjelpe til med ting jeg ikke trenger hjelp til, sier han og smiler.

Sery Larsen er vokst opp i Danmark med en dansk mor og en far fra Elfenbeskysten.

En stor fordel, mener Brann-spilleren.

– Jeg tror jeg har fått mye ut av å ha foreldre fra ulike land og kulturer. Min far er nok ganske mye hardere enn andre, med en ekstrem disiplin. Det var tungt i perioder da jeg var yngre, men jeg tror er en fordel for meg nå. Måten han har opptrådt på, tilgangen til andre mennesker og kulturer har vært enormt inspirerende.

TETT OPPFØLGING: Familien har hatt stor betydning for Sery Larsen, både på og utenfor banen. Her hjelper pappa til med å knyte skolisser.

Japhet Sery Larsens blikk er våkent og nysgjerrig, uansett om han har sovet tre timer natten etter en kamp eller etter en tøff trening på feltet.

For dansken handler alt om å være den beste utgaven av seg selv. Det er noe han har fått prentet inn gjentatte ganger fra faren i oppveksten.

– Absolutt. Han kom fra Afrika til Europa og hadde kanskje bare én mulighet til å kunne skape seg et liv her.

– Det er klart at når man har vokst opp i Afrika og kommer til Europa med helt andre levevilkår og forhold, så gjelder det å ta vare på det man har. Man må gjøre ting skikkelig og utnytte den muligheten man har fått.

GOD HJELP: Både far og mor har og har hatt en stor betydning i Brann-stopperens karriere.

Derfor kommer også faren med stadige formaninger og da er det spesielt én ting Japhet trekker frem.

– Han sier til meg at hver kamp er som en finale og at jeg må gripe sjansen hver gang jeg er ute på feltet. Det forsøker jeg å gjøre, sier «Jeff» til TV 2.

HJELPSOM: Sery Larsen omtaler sine foreldre som hjelpsomme og ikke minst viktig for hans karriere. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Triksene

Foreldrene er skilt, men Sery Larsen mener de fremdeles utgjør et uslåelig team som hjelper sønnen med alt han har behov for.

Der faren har hatt størst betydning i det som skjer på fotballbanen, har moren hjulpet til med alt annet.

– All annen trening, kosthold og alt mulig annet, der har min mor hjulpet meg enormt. Hun er veldig interessert i det og setter seg inn i ernæring og ulike måter å optimalisere ting på.

– Det er ekstremt givende at de har funnet hver sin greie der de kan hjelpe og støtte meg. Jeg vil si de er et dream team, sier Sery Larsen om foreldrene.

HEMMELIGHETEN: Nøkkelen til god restitusjon finner Sery Larsen gjemt under sengen på gjesterommet. Her ligger massasjeutstyr, og restitusjonsposer for beina. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Dansken er ekstremt bevisst på hva han spiser, at han får nok søvn og at restitusjonen blir optimal. Til det har Sery Larsen skaffet seg noen hjelpemidler.

– Jeg har sovebriller og skjermbriller. Jeg tror familien min syns det er litt ekstremt, men de er støttende. Jeg forsøker å ha flere ting som kan bidra til at jeg presterer bedre.

For å vise oss resten av remediene må 23-åringen under sengen på gjesterommet.

– Jeg liker veldig å optimalisere meg selv. Jeg fokusere veldig mye på hva som kan forbedre meg som fotballspiller. Om det er kost, meditasjon eller styrketrening.

SØVNRING: Denne ringen hjelper Sery Larsen med for å overvåke søvnkvaliteten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Brann-spilleren har også gått til anskaffelse av en søvnring som gir ham nyttig data hver om hver natt.

– Søvn, alle faktorer som kan bidra til å gjøre meg til en bedre fotballspiller er jeg ekstremt opptatt av. Det er nok kanskje min største hobby. Ja, min største hobby er nok meg selv og hvordan jeg kan forbedre meg

Leder

At midtstopperen har omsorg for de rundt ham er tydelig om du møter Sery Larsen.

– Hei, hvordan går det?

Slik møter dansken alle han får øyekontakt med.

23-åringen har store ambisjoner som fotballspiller, men vel så viktig - han ønsker stadig å utvikle seg som menneske.

SERIØS: Japhet Sery Larsen gjør ingenting halvveis. 23-åringen kombinerer jobben som fotballspiller med studier i ledelse. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Derfor holder Sery Larsen hodet i gang med studier ved siden av jobben som profesjonell fotballspiller.

– Fotballen fylte mye tid, men jeg manglet noe å kunne tenke på ved siden av. Fotballspiller er en fulltidsjobb, men jeg tror det er lurt å ha noen andre interesser, sier en reflektert Brann-spiller til TV 2.

Sery Larsen viser frem boken han leser i nå - det er én uke til neste eksamen. De to foregående prøvene studiene i ledelse har satt ham på, ble bestått med glans.

– Det ble to ganger A, sier studenten og smiler.

– Det var også viktig for meg å velge et studie som hadde relevans for min fotballkarriere. Både nå, men også etter karrieren, og det føler jeg ledelse har. Jeg liker å være en leder, liker å ta ansvar, så derfor var det veldig opplagt for meg.

LEDER: Japhet Sery Larsen sier han trives med å være en leder. Her på treningsfeltet fredag formiddag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Midtstopperen mener han har god nytte av lærdommen bøkene og nettstudiet gir når han snører på seg fotballskoene.

– Ja, det syns jeg. I fotballverdenen er det ulike måter å lede på. En ting er det verbale, det fysiske og utstråling, men jeg syns også man kan lede gjennom spill med ball.

Sery Larsen byr også på eksempler fra Brann-laget, der han ser mange ledertyper.

LEDERTYPER: Trioen Bård Finne (til venstre) Mathias Rasmussen og Sivert Heltne Nilsen er tre av flere spillere Sery Larsen trekker frem som solide ledertyper i et Brann-lag med suksess. Foto: Markus Engås / TV 2

– Felix Horn Myhre, Mathias Rasmussen, Ole Didrik Blomberg og nå den siste tiden, Bård Finne…alle er ekstreme på å lede laget ved å utgjøre en forskjell med ball.

– Så det er ikke bare det verbale. Det verbale er noe jeg legger mye vekt på, men man kan lede på mange forskjellige måter.

Avslutningsvis svarer den naturlige lederen i Brann-forsvaret på hvordan han ser på seg selv sammenlignet med lagets kaptein, Sivert Heltne Nilsen.

– Sivert er uten tvil den største vinnerskallen jeg har møtt. Sivert gjør en kjempejobb for oss som kaptein.

