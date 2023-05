Praktscoringer senket Viking: – Du verden!

Bodø/Glimt – Viking 5-1 (2-0)

Det var duket for et ordentlig toppoppgjør mellom serieleder Bodø/Glimt og Viking søndag. Siddisene lå på andreplass i Eliteserien før oppgjøret, men falt ned til fjerdeplass etter tapet.

Albert Grønbæk sendte gultrøyene i ledelsen etter 17 minutter, før Joel Mvuka økte til 2-0 etter halvtimen spilt.

Vikings Lars-Jørgen Salvesen reduserte til 1-2 etter 78 minutter, før Amahl Pellegrino økte til 3-1 tre minutter før fulltid. Ett minutt på overtid økte Patrick Berg til 4-1 etter et praktfullt langskudd.

– Jeg vet at jeg har et godt skuddbein, men i kamp ender de ofte over. I dag fikk jeg den duppen jeg ønsket og da gikk den i mål, sier Berg til TV 2 etter kampen.

SUSER: Patrick Bergs jubler etter praktmål mot Viking. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Det var bare å mose til, også gikk den i mål. Det var godt, fortsetter han.

– Det er en fantastisk scoring. Han er en av de beste i ligaen, og vanvittig god. Når han først scorer så pleier han ofte å score fine mål, roser Viking-spiller Zlatko Tripic.

4-1-scoringen sjokkerte FotballXtra-studioet.

– Å hei, Patrick Berg. Oi, oi, oi! Du verden for en scoring. Har du sett?! utbrøt Marius Skjelbæk i TV 2s FotballXtra.

– Det har vært noen pene scoringer på det kunstgresset der denne sesongen. Stort sett er det Pellegrino, men se det treffet Berg får der. Han kjenner ikke at han treffer ballen i dag, la TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til.

Et par minutter senere scoret Mvuka sitt andre for kvelden da han satte inn 5-1.

NOK EN SEIER: Bodø/Glimt-spillerne feiret foran supporterne etter seieren over Viking søndag. Foto: Mats Torbergsen

Etter søndagens runde har serielederne åtte poengs luke ned til Brann på andreplass. Sarpsborg ligger på tredjeplass, ti poeng bak Bodø/Glimt.



Nå venter 2. runde i cupen for lagene, før Bodø/Glimt møter Vålerenga. Viking møter Molde.

– Helt nydelig

Bodø/Glimt fikk en drømmestart på kampen etter 17 minutter.

Brice Wembangomo satte opp Albert Grønbæk. Han vendte opp rundt 16 meters hold, fyrte løs og satte ballen bak en utspilt Patrik Gunnarsson og i mål.

– Dansken har virkelig levert denne sesongen. Spillet i forkant er helt nydelig, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

DANSK JUVEL: Albert Grønbæk og Bodø/Glimt kan juble for scoring mot Viking. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Dermed scoret den Bodø/Glimts danske juvel sitt fjerde seriemål for sesongen.

Gjestene hang godt med, og hadde flere store sjanser til å utligne. Bodø/Glimt etterlot seg flere store rom som Viking tok utnytte av, men det ble bare nesten for gjestene fra Stavanger.

– Bodø/Glimt har vært best på alle parametere, men Viking henger med enn så lenge, kommenterte Osnes.

– Rå

Like før halvtimen spilt plukket Joel Mvuka ballen opp på midtbanen. Han gikk nærmest upresset frem til 16-meteren, og sendte ballen praktfullt i venstre hjørne via en Viking-fot.

– Se hvordan han holder tempoet. Han dribler med fart og kontroll, og avsluttet helt utakbart nede i lengste hjørne. Han har vært så rå i denne kampen, roste Osnes.

Se praktscoringen her:

I forkant av målet var det en tøff duell mellom Vikings Markus Solbakken og Hugo Vetlesen. Den ble sjekket av VAR, men målet ble stående.

– Jeg synes mye går imot oss på dømmingen, spesielt fram til 0-2. Plutselig skal han dømme med oss etter det, og da er det litt for sent. Det er hjemmedømming fram til 0-2 og så bortedømming etter det, sa Salvesen til TV 2 i pausen.



REAGERER: Lars-Jørgen Salvesen gikk ut mot dommeren i pausen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Stopp i spillet

Over i andre omgang jaktet Viking scoring, men Bodø/Glimt styrte store deler av spillet.



I det 50. minutt kom Faris Pemi Moumbagna på løp mot Vikings mål, men da han avsluttet kolliderte spissen med Gunnarsson.

Sisteskansen ble liggende nede etter duellen, men fortsatte kampen etter medisinsk hjelp.

– Han er helt slått ut. Det kunne gått skikkelig ille, men han ser ut til å riste dette av seg, kommenterte Osnes.

VONDT: Patrik Gunnarsson lå nede etter en duell med Bodø/Glimts Faris Pemi Moumbagna. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Salvesen-mål

Etter 77 minutter kom den viktigste reduseringen for Viking, som ga nytt liv i kampen.



Tidligere Bodø/Glimt-spiller Salvesen gjorde jobben nærmest alene da han fosset mot Bodø/Glimt-målet og satte inn 1-2.

– Det var det håpet Viking trengte. Det er artig at Viking har svart.

Tre minutter før fulltid satte Pellegrino inn 3-1, før Berg økte til 4-1 like etterpå.

Mvuka scoret sitt andre mål for kvelden fire minutter på overtid og økte til 5-1.