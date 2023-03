Power ranking: Brann topper TV 2-ekspertenes liste

Se TV 2s fotballkickoff kl. 14-15 på TV 2 Direkte og TV 2 Play

Om en måned starter Eliteserien med storkampen Rosenborg-Viking på Lerkendal. Spesielt førstnevnte har til gode å imponere i sesongoppkjøringen.

TV 2s fotballeksperter Jesper Mathisen og Yaw Amankwah har utarbeidet en power ranking for Eliteserien basert på hvordan lagene ser ut akkurat nå.

De to ekspertene understreker at rankingen skiller seg vesentlig fra tabelltipset for 2023-sesongen. Listen deres over de 16 lagene i Eliteserien er et øyeblikksbilde der form og oppkjøringskamper er tillagt størst vekt.

Og listen vil garantert få noen til å heve øyenbrynene.

EKSPERTER: Jesper Mathisen og Yaw Amankwah.

Her er Mathisens og Amankwahs power ranking for Eliteserien per 10. mars:

16. plass: HamKam

– Så fryktelig svake ut i starten av oppkjøringen, og så var det omsider litt positivt å ta med seg etter sist kamp mot Fredrikstad. Henrik Udahl må blomstre på topp, og så må HamKam sine nye dansker levere. Ser klart svekket ut fra det HamKam vi så i 2022.

15. plass: Aalesund

– Ble rundspilt av Brann i Marbella for en måned siden, men da manglet de flere viktige brikker. Ser uansett ut som et av de svakeste lagene. Hvem skal score målene?

14. plass: Vålerenga

– Det er ikke hvilepuls på Intility om dagen, for der er det mye å ta tak i en måned før seriestart. Strandberg så i likhet med resten av sine lagkamerater ikke god ut mot Brann, og han må holde seg frisk om dette Vålerenga-laget skal nærme seg de bedre lagene. Hvor god er Vitinho? Langt unna de beste lagene slik det ser ut nå, og 2023 kan fort bli en stor skuffelse for Vålerenga-fansen.

HVILEPULS: Dag-Eilev Fagermo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

13. plass: Sandefjord

– I Sandefjord er de godt fornøyde med oppkjøringen selv om det ble tap for Start i sist treningskamp. Kantspilleren Danilo Al-Saed ser meget spennende ut, og den sentrale midtbanespilleren Filip Ottosson er en annen nysignering som ser veldig solid ut. Spillemessig har Sandefjord vist en del positivt, men i likhet med flere av de andre lagene som ser svakest ut i Eliteserien lurer vi veldig på hvem som skal produsere målene offensivt? Ofkir kommer til å bli savnet.

12. plass: Tromsø

– Mistet veldige brikker fra den solide sesongen i fjor. Mener selv de ikke er så svekket som alle tror. Grunnspillet sitter fortsatt, men selv Gaute Helstrup kommer til å merke at han ikke har den samme kvaliteten i stallen som han hadde sist sesong.

11. plass: Stabæk

– Stabæk har mistet Gift Orban, men har sett ut som et lag som kan slå fra seg. Flere rutinerte forsterkninger. Voksent og robust lag. Bakenga må levere. Bohinen ekstremt motivert og klar, men mangler noe x-faktor i laget sitt.

10. plass: Haugesund

– Har ikke sett bra ut i sin 4-2-3-1 i de siste treningskampene, og hverken laget eller spillet har satt seg denne vinteren. Liseth blir veldig viktig denne sesongen, og endelig er han tilbake.

9. plass: Rosenborg

– Heller ikke denne vinteren har Kjetil Rekdal sine menn imponert. Hvilken formasjon er de best i? Hvordan klarer de seg etter at Tengstedt har reist? I tillegg er viktige Holse fortsatt ikke klar for spill. Virker å være milevis unna Molde og Bodø/Glimt en måned før seriestart.

8. plass: Viking

– Ustabile prestasjoner i treningskampene. Slitt med skader og sykdom, og Viking har ikke fått spilt inn laget slik de håpte. Unggutten Edvin Austbø har vært et stort lyspunkt. David Brekalo har også vært solid, og han blir ekstremt viktig. Signeringen av Lars Jørgen Salvesen er en klar forsterkning på spissplass.

7. plass: Odd

– Har variert fra det fantastiske til det langt mer varierende i vinter. Paco får enormt med ros av folkene i og rundt klubben. Har produsert bra med sjanser i treningskampene, selv om det ikke akkurat var noen sjansebonanza mot Strømgodset sist. Jakter forsterkninger før seriestart, men det er med begrensede midler.

6. plass: Sarpsborg 08

– Har slitt en del med skader i vinter. Resultatene i trenigskampene har vært gode, men prestasjonene har variert. Høye forventninger til Jeppe Andersen.

5. plass: Strømsgodset

– Anført av Herman Stengel har Godset vist et høyt toppnivå i vinter. Ekeland og Kristensen Dahl smart og gode signeringer. Jørgen Isnes kanskje den største forsterkningen, for han tror vi kommer til å heve Strømsgodset i 2023.

4. plass: Lillestrøm

– Var fryktelig svake mot Viking, men gode mot Haugesund. Lehne Olsen og Adams kommer til å være et mareritt å møte for stopperne i Eliteserien. Mathew og Kairinen sine egenskaper er savnet, og derfor jaktes en defensiv midtbanespiller. Gabrielsen erstatter Ogbu på en fin måte.

TOPP FIRE: Akor Adams. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

3. plass: Bodø/Glimt

– Skuffende offensivt mot Lech Poznan, men det er ingen tvil om at Kjetil Knutsen sine menn går en ny god sesong i møte. Stallen er fantastisk, men allikevel ser de litt tynne ut i et par posisjoner. Haikin har ikke blitt erstattet, de mangler fortsatt en klassespiss og så blir det viktig at Pellegrino holder seg skadefri. Bodø/Glimt har dobbel dekning på veldig mange plasser, og sammen med Molde er de i særklasse når det kommer til bredde og kvalitet i troppen.

I RUTE: Veton Berisha fotografert på trening med Molde i Marbella, Spania. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

2. plass: Molde

– Eikrem har vært fenomenal i vinter, og offensivt har det sett veldig bra ut. Litt mer rufsete defensivt i 2023, men de har en veldig god balanse i troppen. Gode kjøp. Bra folk som sklir rett inn. Få skader. Dobbel dekning på de fleste posisjonene.

1. plass: Brann

– Har vært et fyrverkeri i hele vinter med voldsom intensitet og veldig underholdende fotball. Til tider ser det ut som de har flere spillere på banen enn vinterens motstandere.