– Pinlig for hele Sørlandet

Det blir vel ikke helt korrekt å si at IK Start fremstår som en som en falmet storhet, selv om mange i Kristiansand mener nettopp det.

Klubben som ble stiftet 19. september 1905 og har den moderne Sparebanken Sør Arena som hjemmebane, har jo ikke vunnet så mye.

Det nytter ikke å budsjettere med håp, tro og kjærlighet Even Øgrey Brandsdal

Starts største meritter er seriemesterskapene i 1978 og 1980. Gultrøyene fra Kristiansand har aldri vært i en cupfinale.

År etter år har sørlendingene hatt håp og tro på at klubben sørlendingene omtaler som «en sovende kjempe» skal få ut det potensialet som ligger hos fotballklubben i Norges femte største by.

Men nå brenner det virkelig under føttene på denne såkalte sovende kjempen.

– Det nytter ikke å budsjettere med håp, tro og kjærlighet over flere år. Da går det galt, mener Even Øgrey Brandsdal.

46-åringen trekker pusten, og fortsetter:

– Økonomisk brenner det nå skikkelig. Klubben trenger syv millioner i tilførsel av kapital innen sommeren, ellers er det poengtrekk. Hvis ikke du har de samme resultatene på slutten av året, så er det en degradering ned en divisjon. Det er i prinsippet en konkurs for Start. De har såpass høye arenekostnader og utgifter, at de ikke klarer å bære de kostnadene ved å spille i Postnordligaen, sier han.

Han var administrerende direktør i klubben i fem år fra 2013 til 2018. Da maktet klubben å levere overskudd i sine budsjetter.

STERKE MENINGER: Even Øgrey Brandsdal, tidligere Start-direktør, følger gamleklubben tett. Foto: Bjarte Fossfjell

– Det står virkelig ille til



Nåværende daglig leder, Sveinung Hedding-Valvik, som er helt fersk i jobben etter å ha erstattet Terje Marcussen, som trakk seg etter den mye omtalte undervarme-skandalen før playoffkampen mot Bryne i fjor, bekrefter at Start har havnet i skikkelig økonomisk uføre.

– Vi har jo to år bak oss med ganske store satsninger mot opprykk, og hvor klubben har gått i betydelig underskudd. Dette vil jo prege 2024. Når vi leverer årsresultatet som akkurat nå er under revisjon, så vil vi ha et stort underskudd og vi vil ha tapt egenkapital, sukker Hedding-Valvik, før han bekrefter:

– Ja. Hvis ikke vi løser egenkapital-situasjonen vår, frem til 30. juni, så risikerer vi å få poengtrekk. Om den ikke er løst 31. oktober, så vil det eventuelt bli en degradering.

MYE Å TA TAK I: Daglig leder i Start, Sveinung Hedding-Valvik får en travel hverdag fremover. Foto: Bjarte Fossfjell

Byens ordfører Mathias Bernander (H) følger situasjonen i favorittklubben tett. På kontoret hans på rådhuset henger det flere Start-drakter innrammet på veggen. 34-åringen tror det løser seg for klubben som var opphavet til den tidvis berømte «makrellfotballen» - det å angripe på fotballbanen i stim.

Jeg skal være forsiktig med å leke fotballekspert. Ordfører Mathias Bernander

– Jeg skal være forsiktig med å leke fotballekspert. Men vi er veldig opptatt av fra kommunens side at vi skal være med på å kunne legge til rette for at vi skal ha et topplag her. Det å ha et lag i den øverste divisjonen i Norge, det bør Kristiansand virkelig ha. Så vi har både tro og håp om at vi snart får det igjen, lyder det både optimistisk og politisk korrekt fra ordførerens kontor.

Selv om det har vært tro og håp i en årrekke, har det altså ikke gjort underverker for Start.

Klubben risikerer å gå konkurs i år. Dessuten har intern uro, splittelse og ukultur vært et vedvarende problem.

OPTIMIST: Mathias Bernander, ordfører Kristiansand, håper og tror Start får orden i sysakene og laget snart kan være tilbake i Eliteserien igjen. Foto: Bjarte Fossfjell

Uro og splittelse

For kort tid siden skiftet Start ut hele det sittende styret. På et ekstraordinært årsmøte ble det et knapt flertall for å bytte det sittende styret i IK Start. Børre Fredriksen skal lede et nytt styre fram til mars. Det kom like i etterkant av at daglig leder Terje Marcussen, sportssjef Magni Fannberg og hovedtrener Sindre Tjelmeland forlot klubben.

– Det er jo historisk at et sittende styre blir kastet av klubbens medlemmer, og et nytt midlertidig styre skal inn til mars, poengterer Øgrey Brandsdal.

– Så det sier at det er mye av kulturen i klubben som ikke har vært optimal. Det har vært stor splittelse. Og jeg kjente selv på det i løpet av de årene jeg var i Start, at du har ulike grupperinger. Du har litt småkonger rundt forbi, og veldig mange som har veldig mange sterke meninger om hvordan klubben skal drives. Fremfor å stå sammen, har du noen som har satt seg selv foran klubben. Nå må fokus være på å stå sammen fremover, konstaterer den tidligere Start-direktøren.



Den tidligere Start-helten Fredrik Strømstad var med på klubbens siste opptur i nyere tid.

Under Tom Nordlies ledelse fikk makrellfotballen sin renessanse og laget kriget om seriegullet gjennom hele sesongen og havnet til slutt ett fattig poeng bak Vålerenga på tabellen og tok sølvet i 2005.

BEKYMRET: Fredrik Strømstad Foto: Bjarte Fossfjell

– Pinlig for hele Sørlandet



Fotballprofilen synes det er begredelig å se hvor Start har havnet nå 19 år etter nesten-triumfen.

– Årsaken til at Start ikke har lykkes er nok sammensatt, men det går mye på mangel på kontinuitet, og en klar plan og strategi som følges uavhengig av hvem som er trener, sportslig leder eller daglig leder, konstaterer han.

Også Strømstad har tro og håp om at Start kan reise seg fra gjørma de nå sitter fast i med halvannet bein.

– Det handler om å faktisk klare å samle seg og stake ut en kurs som alle har tro på over flere år. Først da tror jeg klubben har mulighet til å klatre oppover, medgir Strømstad.

Det er det er pinlig for hele Sørlandet at både Vipers og Start ikke klarer å holde kontroll på økonomien Fredrik Strømstad

Det andre flaggskipet i idretten i Kristiansand, Vipers, har vunnet det som er å vinne på håndballbanen de siste årene. Tre Champions League-titler kan de vise til. Men i likhet med Start har også de havnet i økonomisk uføre. En redningsaksjon er i satt i gang hos Vipers, som vil løse flokene, i hvert fall ut sesongen.

Strømstad rister bare oppgitt på hodet av det økonomiske vanstyre de to flaggskipene kan vise til.

– Nei, dette er jo Sørlandet, vi tar det jo litt som det kommer, spøker han, før han raskt blir litt mer alvorlig:

– Det er jo litt flaut at verdens beste håndballklubb også sliter økonomisk. Det er det er pinlig for hele Sørlandet at både Vipers og Start ikke klarer å holde kontroll på økonomien, sukker Strømstad, som selv fikk med seg over 200 kamper på A-laget til Start.

VIPERS-HELT: Katrine Lunde har stor kjærlighet til Start og håper og tror klubben får orden på ting. Foto: Tor Erik Schrøder

– Må så samlet og finne ut av det

Katrine Lunde er stjerne på Vipers. Hun har ingen gode svar på hvorfor byens to store flaggskip innen idretten ikke får orden på budsjettene.

– Det synes jeg er vanskelig å svare på, men det er jo litt vanskelige tider for mange. Jeg tenker alle må stå samlet og finne ut av det, hvordan det kan bygges opp igjen. Men det tar jo gjerne litt tid, sier hun til TV 2.

Håndballstjernen føler med Start og har stor kjærlighet til klubben, selv om klubbene konkurrerer om mange av de samme sponsorinntektene fra næringslivet i regionen.

– Vi må jo ha et topplag i fotball i denne byen, og jeg håper det blir styr på det til slutt. Denne byen bør og må ha et godt fotballag, det genererer masse bra for barn og ungdom. Det blir kjempespennende å se fremover hvordan de vil løse situasjonen, påpeker en av Vipers’ mange medaljegrossister.

– Har alle muligheter



På universitetet i Agder blir TV 2 møtt av Jan Oddvar Skisland i foajéen. Skisland er en kjent skikkelse i byen.

65-åringen er tidligere ordfører i Kristiansand i to ulike perioder, først for Kristelig Folkeparti (Krf) fra 2003 til 2007 og deretter for Arbeiderpartiet (AP) fra 2019 til 2023. Mellom vervene som ordfører var Skisland administrerende direktør i Start, men trakk seg fra stillingen i 2009 på grunn av uenigheter om veien videre for klubben.

Hjertet banker imidlertid like varmt for Start.

– Vi har alle muligheter for å få det til, svarer Skisland på spørsmål om Start noensinne kan bli et topplag i Eliteserien.

FØLGER KLUBBEN: Tidligere Start-direktør Jan Oddvar Skisland Foto: Bjarte Fossfjell

Men, det er alltid et men:

– Som de de fleste idrettslag så handler det om stabilt eierskap og stabil styring. Og det handler om realistisk budsjettering og kompetanse i ledelsen i klubben i stor grad, sier Skisland, og lar det skinne gjennom at det ikke akkurat har vært tilfelle i Start de siste årene.

– Og jeg tror mange av grunnene til situasjonen klubben nå står i er at Start har oppfattet seg som et Eliteserielag. Selv om de har vær i OBOS-ligaen, så har de budsjettert med opprykk. Så har økonomien blitt verre og verre når klubben ikke har klart å rykke opp.

Skisland underviser i ledelse på UiA, og har noen krystallklare råd til Starts nye ledelse han ikke kan få understreket nok.

– Det ene er å fokusere på å få kontroll på økonomien og sikre langsiktige avtaler med næringslivet som varer i mer enn ett år fremover. Og så må man jo gradvis bygge seg opp sportslig. Jeg tror det er en riktig satsning å satse på lokale talenter som de gjør nå, oppsummerer Skisland.

– Må ha en klar plan



Fredrik Strømstad er spent på om Start makter å gjenreise seg. Start-profilen er imidlertid tålmodig.

– Det er jo ikke en «quickfix» dette her. Men de må ha en klar plan, ta tæring etter næring, og samle alle om planen. En plan om hvordan de skal oppføre seg, hvordan de ønsker å bli fremstilt og hvordan laget skal fremstå på banen. Det må være en råd trå fra topp til bunn. Og det må jobbes hver dag med å følge planen, de må ikke bare skrive den ned på et ark, råder han.

Og slår bestemt fast:

– Hvis Start får økonomien på plass, og klarer å overleve denne sesongen i OBOS-ligaen, og legger en god plan og gjennomfører den, så kan vi kanskje se Start i en bedre posisjon om fem år.

FORMIDABEL OPPGAVE: Sveinung Hedding-Valvik har fått oppgaven med å gjenreise Start. Foto: Bjarte Fossfjell

Har fått vind i seilene

Sveinung Hedding-Valvik, som altså nylig ble kastet til ulvene som Starts nye daglige leder, sier at klubben er på god vei på først akt av gjenreisingen.

En ny kurs er i ferd med å få vind i seilene på «Det blide Sørland». Den gir både tro og håp til alle som har kjærlighet til klubben.

– Vi jobbet gjennom hele fjoråret med å lage en ny strategi. Den pågår jo fortsatt, og ble litt forsinket på grunn av alt som skjedde i fjor. Men vi får på plass en strategi som jeg tror alle vil tro på, både supportere, medlemmer, alle ansatte i klubben og alle interessegrupper i hele byen. Og som alle kan samle seg rundt slik at det blir en rød tråd i de avgjørelser som tas, selger han inn.

Vi må få på plass en strategi som alle kan samle seg rundt Sveinung Hedding-Valvik

– Men det å bygge en kultur og finne en strategi som samler alle, det er ikke gjort over natten?

– Nei, det er ikke det. Så det handler om å være bedre på kommunikasjon, og tro mot strategien sånn at folk forstår det som skjer. Og da er det også lettere å forstå vanskelige valg når de ser at det er en retning klubben går i, svarer Hedding-Valvik optimistisk.

Ordføreren tør drømme

Kristiansands nye ordfører, Mathias Bernander, drømmer om å se Start tilbake i Eliteserien. Høyre-toppen føler seg sikker på at de gule og sortes nye ledelse finner frem til rett strategi og plan for å oppfylle både ordførerens og Start-fansens drømmer.

– Det å ha Start i den øverste divisjonen er utrolig viktig for samholdet og felleskapet i byen vår. Start er en del av identiteten vår, som vi kan samles om og gi oss en felles stolthet, påpeker Bernander.

Politikeren er glad i å prate, og fortsetter gledelig:

– Start har jo hatt trøblete økonomi før, det er jo derfor kommunen nå eier arenaen, Sør Arena, for eksempel. Den var jo eid av Start selv opprinnelig. Men vi har jo et håp om at vi kan komme tilbake der, at det er Start som eier arenaen, og får en robust økonomi igjen. Nå må de jo leie på kommunens premisser, konstaterer ordføreren.

Stein på stein

Det kan likevel ta sin tid før Start eier sin egen arena igjen og er tilbake i Eliteserien og får spise kirsebær med de store. Det er nemlig en del av den nye strategien å ikke tenke umiddelbart på opprykk lenger. Andre ting står i fokus nå. Ting som tar tid.

– Nå gjelder det først og fremst om å få stabilisert økonomien. Får vi stabilisert det, så vi må bygge stein på stein etter det, sier Heddink-Valvik, og gjør det klart at å rykke opp fra OBOS-ligaen allerede denne sesongen egentlig ikke er så veldig realistisk.

Men han klarer ikke helt å dy seg. Den daglige lederen drømmer naturligvis om å se Start i toppen av norsk fotball innen noen få år, han også.

– Vi har heldigvis en sinnssykt god spillergruppe her i dag, men masse unge talenter. Og alle som følger toppfotballen vet jo at når sesongen starter, så kommer spillerne til å «gønne på». Jeg ser for meg at vi skal klare å komme oss opp til Eliteserien innen de neste årene, og kommer vi opp dit og får stabilisert oss, ja, da kan alt skje, smiler han – med tro, håp og kjærlighet i blikket.