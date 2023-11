Pellegrino svarer etter ny Bodø/Glimt-bragd: – Handler om respekt

Besiktas - Bodø/Glimt 1-2

Bodø/Glimt leverte en ny bragd i Europa med torsdagens 2-1-seier over Besiktas på bortebane i Conference League.

– Besiktas måtte vinne kveldens kamp for å ha håp om avansement, men nå er det Bodø/Glimt som har satt seg i en ypperlig posisjon før de møter Lugano på eget kunstgress i neste kamp, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Bodø/Glimt ligger på andreplass i gruppen. Nærmest er Lugano, som møter gruppeleder Club Brugge senere torsdag.

Før kampen var Kjetil Knutsen irritert over at de hadde kommet sent til arenaen. Bodø/Glimt-treneren mistenkte at bussjåføren hadde tatt en ekstra lang rute for å gi Besiktas en fordel.

– Denne sporten handler om respekt og alt sånn. Stemmer det at de gjorde det før kampstart, så smaker denne seieren ekstra godt. De synes at vi er et godt lag, så vi føler at vi har gjort noe riktig, sier Glimt-angriper Amahl Pellegrino til Viaplay.

BRAGD: Bodø/Glimt-spillerne jubler foran de tilreisende i Istanbul. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

– De prøvde å ødelegge såpass mye, men vi klarte å vise mentaliteten helt fra start og ta kommandoen. Det er sinnssykt stort, sier Glimt-spilleren videre.

Bodø/Glimt kom til kamparenaen kun én tim før avspark. De forsøkte å få kampen flyttet med 15 minutter, men fikk nei.

– Det tok 45 minutter ekstra i forhold til da vi kom hit i går. GPS-en viste ganske mange omveier. Jeg tror faktisk det (at de kjørte omveier). Sånn er det. Det er en annen kynisme i Europa, og de har kanskje ikke hatt en sesong som ønsket, sier Pellegrino.

– Ble ikke noe billigere



Faris Pemi Moumbagna scoret begge målene for Bodø/Glimt.



– Faris ble ikke noe billigere i kveld, og den interessen som var rundt han i sist overgangsvindu blir ikke noe mindre nå i vinter. Han hadde mye spennende ved seg da han ble hentet fra Kristiansund, men den utviklingen han har hatt på topp for Bodø/Glimt har vært fenomenal, sier Jesper Mathisen.



Den tidligere Start-spilleren mener Moumbagna til tider er et mareritt å spille mot både for norske og europeiske lag.

– Det samme kan sies om Albert Grønbæk. Dansken er også en spiller de kommer til å selge for godt over 100 millioner, og dette er en kveld Bodø/Glimt-supporterne kommer til å huske i lang tid, sier TV 2s fotballekspert.



TOMÅLSSCORER: Bodø/Glimt-spiss Faris Pemi Moumbagna setter inn sitt første av to mål mot Besiktas. Foto: Ozan Kose / AFP / NTB

Flere store sjanser

Nordlendingene hadde flere gode muligheter i første omgang, men hadde «bare» med seg en 1-0-ledelse til pause. Faris Pemi Moumbagna styrte Glimt i ledelsen med kneet i det 38. spilleminutt.

Fire minutter inn i andre omgang doblet Moumbagna ledelsen for Glimt med sitt andre for kvelden. Den landslagsaktuelle kameruneren ble nydelig spilt gjennom av Amahl Pellegrino, og med en utsøkt pasning satte Moumbagna inn 2-0 for gjestene.

Få minutter senere hamret Besiktas-spiller Jackson Muleka i tverrliggeren over Bodø/Glimt-målvakt Nikita Haikin, som leverte flere strålende redninger gjennom kampen.

REDUSERTE: Tayfur Bingöl satte inn 1-2 for Besiktas mot Bodø/Glimt. Foto: Ozan Kose / AFP / NTB

Drøyt timen inn i oppgjøret fikk Besiktas-reduseringen da Tayfur Bingöl banket inn 1-2, men tyrkerne klarte ikke å utnytte presset. Mot slutten av oppgjøret fikk Glimt flere muligheter.

– Det ble et voldsomt kjør mot slutten av kampen, men Bodø/Glimt har den nødvendige flaksen og kraften til å få med seg tre ekstremt viktige poeng hjem igjen til Bodø. Måten de spiller på i første omgang er mektig imponerende, sier Jesper Mathisen.