Pellegrino slakter eget lag etter Brann-sjokk: – Jævlig tafatt

ASPMYRA STADION (TV 2): Én enorm omgang fra Brann sjokkerte serieleder Bodø/Glimt, men på overtid reddet Amahl Pellegrino ett poeng for Glimt.

Bodø/Glimt – Brann 2-2 (0-2)

Saken oppdateres!

Glimt har hatt en solid sesongstart med full pott og ni poeng på de tre første kampene. Men mot Brann fikk fjorårets serietoer det tøft.

Glimt ble nærmest rundspilt på sin egen hjemmebane de første 45 minuttene, og lå under 0-2 til pause etter mål fra Niklas Jensen Wassberg og Bård Finne.

– Det er så jævlig tafatt at det nesten er litt flaut. Vi har spilt to begredelige fotballkamper på rad. Det er så lite energi. Det ser nesten ikke ut som det betyr noe, så det er en bitter smak i munnen akkurat nå, sier Bodø/Glimt-angriper Amahl Pellegrino til TV 2.



Men i andre omgang slo Glimt tilbake. Etter 77 minutter reduserte Amahl Pellegrino til 1-2, og håpet om poeng var tent. Tre minutter på overtid banket Bodø/Glimt-spissen inn 2-2 og reddet ett poeng.

Amahl Pellegrino reduserer til 1-2 under eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Brann på Aspmyra stadion Foto: Mats Torbergsen / NTB

Skuffet målscorer

– Det er ikke noe comeback. Uavgjort på hjemmebane er ikke noe å rope hurra for, mener tomålsscoreren.

– Vi var bedre i andre omgang, men vi er fortsatt ikke på det nivået vi skal være på. Det er litt surt. Det kommer 8000 mennesker på Aspmyra på en lørdag, og dette er det vi leverer … Det er litt kjipt, sier Pellegrino.



Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen har forståelse for at Pellegrino ikke er fornøyd.

– Vi er litt heldige som fikk ett poeng, sier Knutsen til TV 2.

Treneren fortsetter:

– Det var for mange dieselmotorer utpå der i dag. Det går ikke. Vi var ikke gode i presset, vi var utydelige i presset. Det er mange ting vi må diskutere på hvordan vi ser ut, men det er alltid sånn at vi må prøve å gjøre maksimalt ut av situasjonen vi står i, sier bergenseren.



Også Glimts Ulrik Saltnes, som så kampen fra tribunen på grunn av skade, er sjokkert over hvordan Brann spilte rundt de i første omgang.

– De er mer aggressiv, mer samlet i topp-presset, klarer å plage oss og kommer seg på rett side ganske kjapt slik at vi ikke klarer å straffe dem, sa Saltnes i pausen, og la til:

– Det er litt alarmerende, kan du si.

GREI GJENNOMFØRING: Branns Sivert Heltne Nilsen har en god følelse etter at de rystet Bodø/Glimt i den første omgangen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Lagene hadde hver sin gode omgang på Aspmyra. Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen er på sin side godt fornøyd med hvordan de angrep Kjetil Knutsens menn.

– Jeg følte meg trygg på at vi kunne gi oss en sjanse til å vinne kampen, spesielt etter hvordan vi hadde analysert Bodø/Glimt.

– Vi så mulighetene. Vi står ikke tilbake på intensitet i forhold til dem – snarere tvert imot. Det er en ganske god følelse, sier kapteinen til TV 2.



Slet

Brann gikk rett i strupen på de gulkledde, og etter 13 minutter satt det for bortelaget. Ballen havnet hos Jensen Wassberg på corner, og fra returrommet i 16-meteren banket unggutten til og i mål.

18-åringen startet fremfor for Ole Didrik Blomberg som trengte hvile.

– De som har kommet inn ved siden av Finne, både Wassberg og Aune Heggebø, har vist at de absolutt holder eliteserienivå og kommer til å bli nøkkelspillere for Brann, slår TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller fast.

Får Saltnes-skryt

Brann fortsatte å dominere spillet, både med og uten ball. Etter et strålende angrepsspill fra Felix Horn Myhre overtok Finne ballen og banket inn 2-0 i lengste hjørne.



– Det er så vanvittig bra. Det er en Finne i fyr og flamme, sier Stamsø-Møller.

– Og det er ikke ufortjent i det hele tatt, fortsetter eksperten.

Ifølge statistikken hadde Brann 64 prosent av ballbesittelsen i den første omgangen. Det er ikke vanlig kost på Aspmyra, som har vært svært stabile på hjemmebane.

JUBEL: Brann-spillerne feiret scoring mot Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Brann ser ut som et eller annet lag som er på besøk fra en større liga. Fullstendig kontroll med og uten ball. Vanvittig imponerende, og den klart beste omgangen Brann har levert i år, skriver TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

– Det må være den beste omgangen fra et bortelag på Aspmyra på mange år, tvitrer Jerv-trener Arne Sandstø, som spilte for Brann i 1985.

– Det er uvant og en dårlig prestasjon av oss. Jeg synes de har vært bedre enn oss i alle de viktigste fasene av spillet, sa Bodø/Glimt-spiller Ulrik Saltnes i pausen.

Saltnes er ute med skade og så omgangen fra tribunen. Bodø/Glimt-spilleren sender skryt i retning Bergen.

– Jeg er glad i fotball, og for meg er det kult å se på. Jeg synes Brann er drittøffe og dyktige, og er imponert over at de tør og evner. De plager oss ordentlig, fortsetter han.

Like før 2-0 scoringen måtte Albert Grønbæk byttes ut. Dansken fikk seg en smell i en duell med Horn Myhre, og haltet av banen etter 43 minutter.

Pelle-mål

Over i andre omgang overtok Bodø/Glimt initiativet.

Serielederne kom til flere sjanser enn de første 45 minuttene, men slet med å bryte seg gjennom Branns bakre rekker.

Nærmest var de da Mathias Dyngeland nesten rotet det til og Amahl Pellegrino kunne snappet opp ballen, men Branns sisteskanse fik avverget til corner.

På corneren like etterpå headet Odin Bjørtuft ballen inn mot mål, men Svenn Crone fikk stanget unna på streken.

Glimt ventet lenge, men etter 77 minutter satt det for serielederne.

Pellegrino, som var uvanlig anonym tidligere i kampen, mottok ballen på tvers foran mål fra Joel Mvuka. Glimt-spissen var sikker i sin sak, plasserte ballen høyt i buret og reduserte til 1-2.