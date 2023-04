Pellegrino nektet Grønbæk å bytte ut gullskoene

Amahl Pellegrino tar litt av æren for at Albert Grønbæk scoret i sin tredje kamp på rad.

For da den formsterke dansken før kampen mot AaFK søndag begynte å prøve ut nye sko på trening, sa lagkameraten stopp.



– Han begynte å prøve ut noen nye sko i forrige uke. Jeg sa at han ikke fikk lov til å bruke de nye og at han måtte fortsette med de skoa som han har skutt inn i starten av sesongen, sier Glimt-spissen med et stort smil etter 3-0-seieren over AaFK.

Det var trolig ikke et dårlig tips. Den danske 21-åringen åpnet nemlig scoringsballet på Color Line Stadion allerede etter fem minutter.

GODE RÅD: Amahl Pellegrino var full av lovord om lagkamerat Albert Grønbæk etter seieren. Foto: Arne Rovick

– Det er moro å se at han har fått den starten som han har fått på sesongen. Jeg unner ham scoring og han har vært i fantastisk form siden han kom hit. Han har en veldig fin karriere foran seg, skryter Pellegrino.

Tidenes dyreste

Grønbæk ble hentet til Glimt på sensommeren i fjor. Ifølge den danske storavisen B.T. var overgangssummen mellom AGF og Bodø/Glimt verdt over 26 millioner norske kroner. Det gjorde han da til tidenes dyreste signering til Eliteserien.

– Starten på sesongen har vært veldig god. Det skal jeg ta med meg til de neste kampene for å bygge selvtillit.

– Fortsetter du som dette så blir du toppscorer?

– Hehe. Vi får se. Vi har en som heter «Pelle» som også gjøre det veldig bra, så vi får se. Det er alltid deilig å score mål, svarer Grønbøk.

X-faktor

Mot bunnlaget fra Ålesund fulgte Faris Pemi opp med 2-0 etter 16 minutter, før Amahl Pellegrino økte til 3-0 etter at timen var spilt.

– Han har en X-faktor i forhold til avslutninger. Og det er utrolig gøy å se at han og laget får betalt. Men det er også en grunn til at han kommer i de posisjonene, og det handler om lagkameratene, sier trener Kjetil Knutsen.

Etter 66 minutter gikk Grønbæk ned for telling og trengte behandling. Han haltet så av banen, men ga et forsøk på å fortsette kampen.

– Dette er bilder Glimt-fansen ikke vil se, kommenterte Espen Ween.

Fem minutter senere måtte 21-åringen kaste inn håndkleet og ble byttet ut.

– Det er en liten situasjon hvor jeg blir sparket av motstanderen, men jeg tror det bare er et slag, så jeg tror det går fint, sier 21-åringen etter kampen.

Skadeskutte Glimt, som blant annet manglet Hugo Vetlesen i denne kampen, var ikke fornøyd med behandlingen de fikk av motstanderen.

– Jeg blir bekymret. Jeg synes det var mye stygt her, men dommeren håndterte det bra. Det er helt sikkert ikke med overlegg de taklingene kommer, men vi kom heldigvis fra det med livet i behold, sier Kjetil Knutsen.

Bodø/Glimt topper nå tabellen etter tre kamper og ni poeng. De har dermed skaffet seg en solid luke på åtte poeng ned til Molde, som var tippet som den største gullrivalen.

– Hele prestasjonen i dag var veldig fin. Vi styrer spillet og gir bort fra sjanser, så dette var en god laginnsats, mener Grønbæk.