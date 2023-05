Pellegrino legger seg flat etter RBK-slakt

Bodø/Glimt - Rosenborg 3-2

Et såret Rosenborg hadde aldri hatt større odds for seier i en kamp spilt i Norge.

Det ble ingen poeng mot Bodø/Glimt, selv om trønderne spilte en overbevisende bortekamp.

Etter kampen var Amahl Pellegrino kritisk til Kjetil Rekdals lag. Nå legger han seg flat på Twitter:

– Det er ingenting annet enn å legge seg langflat for de pinlige kommentarene mine rett etter kampslutt, så alt som blir sagt tar jeg, skriver Glimt-vingen.

– Beklager så mye til Rosenborg og alle som bryr seg om klubben. Ikke min sak å kommentere noe som helst, masse lykke til videre, fortsetter han.

– Det er en seier man jobber for, men så vet vi at når man analyserer kampen er det Rosenborg sin skyld at de slipper inn tre mål og de er egentlig klart best, sa Pellegrino spydig etter kampen.

STIKK: Bodø/Glimts Amahl Pellegrino er kritisk til Rosenborgs tankegang. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Det er vel sånn tankegangen er. Vi kan ikke si så mye, vi gjør en dårlig kamp sikkert, sa Pellegrino.

– Hva legger du i det?

– Det er jo sånn de har holdt på hele sesongen. De legger skylden på alt annet. Det er deilig å sette skapet på plass og vise hvordan man skal spille ordentlig fotball og ikke det «måk og mæl»-greiene.

– Nå har jeg gitt den gjengen nok oppmerksomhet, svarer Pellegrino på et oppfølgende spørsmål om RBK.

Kjetil Rekdal vil ikke svare på uttalesene.

– Jeg bruker ikke gjøre det, jeg skryter av Bodø/Glimt jeg. De er et godt fotballag som er vanskelige og spille mot, sier Rekdal.



– Vi bør ta poeng hvis vi ser på sjansene vi brenner, sier RBK-treneren om kampen.



Keeper André Hansen var fornøyd med eget lags innsats.

– Jeg vil si at det her er den beste kampen Rosenborg har gjort på lang, lang tid, med ballen. Vi måtte spille ball og det turte vi. Vi var rolige og får plass til å gjøre det, og er gode på det, slår han fast.

På stillingen 3-2 fikk veteran Per Ciljan Skjelbred rødt kort etter en voldsom takling på Fredrik Bjørkan.

Det bare tre minutter etter han ble byttet inn.

– Akkurat idet vi snakker om atmosfære og omgivelser smeller det stygt ute på Aspmyra-gresset. Han har nettopp kommet inn, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Med 84 minutter på klokken fikk også Glimts Marius Lode sitt andre gule, etter å ha løpt ned målscorer Kristall Mani Ingason.

Seieren betyr at laget fra nord nå topper Eliteserien med 19 poeng, hele 13 poeng foran Rosenborg.

– Vi tenker ikke så mye på det. Vi vet vi har et stykke å gå. Det er vi ganske bevisste på internt, sier Hansen.

– Ligger igjen som slakt



Bodø/Glimt tok oppskriftsmessig ledelsen etter sju minutter. Amahl Pellegrino slo en lang ball i retning Faris Pemi.

I duell mot RBK-kaptein Markus Henriksen parkerte Pemi den rutinerte forsvarspilleren, og var iskald alene med André Hansen.

– Han ser ut som en Formel 1-fører i det han deler ut en parkeringsbot til Henriksen. Faris pensjonerer han nærmest, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er brutalt, det er helt rått. Det er ikke ofte man ser en stopper ligge igjen som slakt, fulgte Yaw Amankwah opp.

Men tre minutter senere svarte Rosenborg. Edvard Tagseth stormet i angrep, og slo strøkent langs gresset til Nypan som spaserte inn utlikning.

– Det virker ikke som presset preger deg?

– Hvilket press? Det er ikke noe å vær redd for, sa Nypan selvsikkert i pausen.

– Han har imponert på trening i hele vinter og gjør et veldig smart løp, kommenterte Mathisen.

Glimt slo tilbake

Rosenborg-spiss Isak Thorvaldsson kom til to gigantmuligheter og RBK sto godt opp mot Glimt, før overtiden av den første omgangen.

Da svingte Amahl Pellegrino inn mot Vetlesen som headet i stolpen. Henriksen klarerte på linjen og VAR-boksen konkluderte med at ballen ikke var inne.

Det stoppet ikke Glimts superduo, som brukte samme oppskrift like etterpå. Pellegrino curlet mot Vetlesen som med en svak berøring styrte inn 2-1.

– Ja, jeg var borti. Jeg kjente det med den fine luggen at den akkurat traff litt, sier Vetlesen.

Andre omgang var også av det fartsfylle slaget og RBK utliknet igjen.

Igjen var det Tagseth som slo inn og innbytter Kristall Mani Ingason tuppet inn 2-2.

Bodø/Glimt hadde likevel et ekstra gir og et glitrende angrep ble avsluttet av Joel Mvuka. Det ble kampens siste scoring og Glimt vant 3-2.