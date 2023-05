Pellegrino etter viralmålene: – Det har vært et kjør

Amahl Pellegrino er en av norsk fotballs heteste menn. Hans nylige drømmemål har gjort ham populær også utenfor landegrensene.

– Jeg har fått vanvittig mange meldinger fra hele verden. Det er selvfølgelig gøy, men man kan ikke ta av. Jeg må komme meg på jobb igjen, sier Pellegrino til TV 2.

– Jeg er blitt tagget av noen veldig store fotballkontoer på Instagram og Twitter. Det har vært et lite kjør. Det er ikke så mye jeg tenker på nå, men rett etter kampen var det mye. Det er litt gøy.

32-åringen, som fredag ble kåret til månedens spiller i Eliteserien, er glad for at det er drømmescoringene som går viralt.

– Det er en artig ting at det går rundt. Det er bedre det enn at man misser fra to meter.

Også på hjemmebane har scoringen falt i smak.

– Hun lille hjemme har forstått at det var et veldig kult mål. Hun har hatt det på repeat hjemme etter matchen. Det er mer artig at hun syns det var et kult mål fordi ballen gikk så høyt i luften. Det var gøy.

Toppscoreren, som står med syv scoringer så langt, spår at det kan bli flere drømmemål i vente denne sesongen. Målet mot Stabæk var også en skikkelig perle:

– Jeg prøver å treffe alle nettmaskene rundt i hele Norge. Det er ikke bare her på Aspmyra jeg vil score fine mål.

Og første mulighet blir i søndagens bortekamp mot Lillestrøm.

Se Lillestrøm - Bodø/Glimt på TV 2 Direkte søndag fra kl. 19.

For halvannen uke siden fikk Glimt en stor nedtur da cupsemifinalen endte med et surt tap. Det gjør den tidligere LSK-spilleren ekstra revansjesugen.

– Mest fordi vi var så langt unna oss selv. Det trigger mest. Å levere en mye bedre prestasjon enn sist. Jeg følte vi kunne spilt i flere timer uten å være i nærheten. Det var ene og alene vår skyld. Det må vi rette opp.

Det som taler i Glimts favør er at skadesituasjonen er vesentlig bedre nå.

– Nå er det mange som har meldt seg på. Det er gledelig. Nå handler det om å finne oss selv som lag igjen, sier Pellegrino, som selv har slitt med småskader i sesonginnledningen.