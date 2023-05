Peker på Ødegaard-detalj: – Vel så imponerende

GLISER: Kaptein Martin Ødegaard scoret to ganger mot Chelsea. Foto: DYLAN MARTINEZ

– Det er jo helt vanvittig. Han har vært jævlig god, stabil og har levert fra øverste hylle. Det er bare å se på statistikken.



Morten Gamst Pedersen gjorde seg et navn i den engelske toppdivisjonen med flere lekre scoringer for Blackburn gjennom ni sesonger i klubben.

I Premier League endte han på 259 kamper og 34 scoringer.

Nå er det en annen midtbanespiller med norsk pass som markerer seg: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard. Tirsdag kveld kom ligamål nummer 13 og 14 i nedsablingen over Chelsea.

Drammenseren står i tillegg med sju målgivende – med fem kamper igjen av sesongen.

– Det er jo veldig sterkt. Ingen tvil om det. Han har fått mye omtale – og det har vært fortjent det som har blitt skrevet, sier mannen med over 300 kamper for Blackburn.

– En ting er mål og assist, men en annen ting er førstetouchen hans. Han gir seg selv så god tid. Det er vel så imponerende. Han er en grunn til at Arsenal ligger der oppe, slår «Gamsten» fast overfor TV 2.

Nærmer seg Bruno Fernandes

Med 14 scoringer er ikke 24-åringen langt unna en eksklusiv liste, nemlig midtbanespillere med flest scoringer gjennom en hel sesong i Premier League.

Øverst troner Frank Lampard. Han stod for vanvittige 22 fulltreffere som Chelsea-spiller i 2009/10-sesongen.

Yaya Touré scoret 20 ganger fra sin midtbaneposisjon i Manchester City i 2013/14-sesongen. Bruno Fernandes satte 18 kasser i 2020-21-sesongen.

– Han har 14 mål denne sesongen, og har en påvirkning på laget i form av sine lederskapsferdigheter. Jeg er veldig fornøyd med ham, sa Arsenal-trener Mikel Arteta til BBC' Match of The Day etter kampen mot Chelsea.



Ødegaard står med 22 mål på 83 Premier League-kamper for Arsenal.

PREMIER LEAGUE: Morten Gamst Pedersen i duell med Cesc Fabregas. Foto: Tim Hales / AP Photo

– Virkelig morsomt

Gamst Pedersen noterte seg for 34 mål i løpet av sin tid i Premier League som Blackburn-spiller.

– Når han begynner å krige med De Bruyne, så snakker det for seg selv. Det er bare å applaudere. Virkelig morsomt. At to av de beste offensive i ligaen er norske, er bare helt vanvittig.

Belgiske De Bruyne har scoret halvparten av det Ødegaard har gjort i ligaen denne sesongen. Til gjengjeld har Citys nummer 17 stått bak 16 målgivende pasninger – soleklart flest.

Spår flere mål

Ifølge Premier Leagues egne statistikksider leverte «Gamsten» sin beste sesong foran mål i 2005/06-sesongen. Da scoret han ni ganger og var nest sist på ballen fem ganger.



– Det har jo litt å si hvor du befinner deg på tabellen. Vi var ikke så høyt oppe, men luktet av og til på sjetteplass.

41-åringen tror Ødegaard kan pynte på målstatistikken i avslutningen på sesongen.



– Det er jo klart det hjelper å spille på et lag som er offensive og som har mye ball. Det gjør at du havner i gunstig posisjon oftere. Det er scoringene hans mot Chelsea et eksempel på.

– Jeg tror ikke han har scoret sitt siste mål denne sesongen, sier Gamst Pedersen.