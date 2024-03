Patrick Berg: – Den kvelden følte jeg nesten på litt skam

BODØ (TV 2): Møtet med en av verdens beste fotballspillere ble en brutal opplevelse for Patrick Berg (26).

– Det er litt annerledes med landslaget. Da føler du virkelig at du spiller for hele landet, sier Patrick Berg.

Han har nettopp fortalt ærlig og brutalt om opplevelsen han hadde hjemme mot Spania i november.

– Kvelden etter den kampen følte jeg nesten på litt skam. Det er jeg helt ærlig på, sier 26-åringen.



- VERDENS BESTE: Manchester Citys Rodri hylles. Her fra oppgjøret i Spania i fjor vår. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Resultatet i seg selv – 0-1-tap – var ikke så ille.

Likevel følte Patrick Berg, vant til å være dominerende for Bodø/Glimt i eliteserien, at nå var det hans tur til å bli totaldominert.

– Jeg er vant til å dominere kampene ganske mye, men der følte jeg virkelig at jeg fikk sett fasit på nært hold, sier Patrick Berg.

– Fikk den i trynet

Det er fotballekspert Yaw Amankwah som utfordrer Berg på hvordan det egentlig var å ha Spanias Rodri på motsatt banehalvdel, i siste episode av TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel».

– Du er kanskje en av de beste spillerne jeg har sett i Eliteserien. Men så møter du Rodri, som kanskje er verdens beste midtbanespiller. At forskjellen var så stor i den kampen, ble en aha-opplevelse for meg, sier Yaw Amankwah.



Mot Norge på Ullevaal var Rodri i en egen klasse.

– I mitt hode den klart beste sekseren i verden akkurat nå. Det synes jeg man ser i City også: Hvis han ikke spiller, så føler jeg at de blir et annet lag. Slik var følelsen mot Spania også. Hvis de ikke hadde hatt han, så føler jeg nesten vi hadde vært det beste laget, sier Patrick Berg.



Han sier han umiddelbart var svært skuffet, men at tankesettet hans snudde seg kjapt. Berg innså at hans prestasjon på Ullevaal ikke var god nok.

– Det var kjipt der og da, men etter det føler jeg at jeg har lært mye av det, sier Patrick Berg.



Der og da var det brutalt:

– For min del er det bra å få referansepunkter; å kanskje få den rett i trynet på en måte som sier at dette er du ikke god nok på hvis du skal henge med på dette nivået, sier Patrick Berg.



– Aldri vært så god som nå

Han sier han i ettertid har studert mye fra nettopp det oppgjøret.

– Kanskje spesielt etter den kampen har jeg blitt veldig bevisst i forhold til forhåndsorientering. Det å være klar over når man har rom, og når man ikke har det. For du ser at Rodri treffer på det hver eneste gang; når han skal spille ballen enkelt tilbake eller vende opp og spille videre, sier Berg.



BYTTET UT: Patrick Berg ble byttet ut etter 58 minutter mot Spania hjemme. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Han sier han har jobbet mye med Gaute Helstrup i vinter om akkurat de delene av spillet sitt.

– Gaute har pushet meg mye på det, så akkurat nå synes jeg at jeg er på et nivå som jeg ikke har vært på tidligere, sier Patrick Berg.



Han sier at han føler at han fikk vist fram disse delene i kampene mot Ajax nylig.

For sett i ettertid kan Rodri-opplevelsen ha bidratt til at Patrick Berg har tatt nye steg som fotballspiller.

– Jeg føler virkelig at jeg har tatt steg i oppkjøringen, og at jeg akkurat nå er på et nivå jeg ikke har vært på tidligere. Jeg føler jeg aldri har vært så god som jeg er nå, sier Patrick Berg.