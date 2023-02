Pappa forsvant i barndommen. Mamma reddet Nelson fra nabolagets tøffe miljø

Jayden Nelson har kommet til Norge for å skape magiske øyeblikk, men at 20-åringen fra Canada lever fotballdrømmen har ikke alltid vært en selvfølge.

STORE DRØMMER: 20 år gamle Jayden Nelson vært igjennom mye for å nå dit han er i dag. Foto: Lage Ask / TV 2

I Canada kalles den bare for «blomsterbyen». Vi snakker om Brampton. En by med i underkant av en halv million innbyggere, like vest for storbyen Toronto.

Det var her Jayden Nelson startet sin reise mot europeisk fotball.

– Jeg vokste opp med en enslig mor. Hun har ofret mye for at jeg sitter her i dag. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme. Bestefaren fikk meg til å begynne med fotball allerede da jeg var fire år. Han gir meg fortsatt tips den dag i dag. Det har vært en fin reise, sier Jaydon Nelson til TV 2.

Den karismatiske kanadieren møter TV 2 utenfor RBKs spillerhotell i Marbella. Det store håret blafrer i spansk vind, mens den livsglade unggutten smiler fra øre til øre.

Det har vært en fin reise. Men reisen kunne fort ha hatt en annen destinasjon.

– Jeg sto i fare for å bli dratt inn i feil miljø på et tidspunkt, på grunn av de jeg hang med. Jeg vil ikke at andre skal oppleve det jeg kom fra og det jeg har vært igjennom, sier Nelson.

Kriminalitet og fattigdom

For da han vokste opp på begynnelsen av 2000-tallet, skjedde det i et av Bramptons tøffeste nabolag.

Og det skjedde uten en far til stede.

– Han dro ganske tidlig i livet mitt. Det er bittersøtt, men det er noe som skjer i livet og jeg må bare tilpasse meg. Det har gjort meg til en bedre mann, sier Nelson, som takker moren for at han er der han er i dag.

– Det var mye kriminalitet og fattigdom, men min mor sørget alltid for at vi hadde klær og at det var mat på bordet. Jeg led aldri noen nød. Hun betyr alt for meg. Alt hun har ofret og gjort for meg ... hun er en superkvinne. Hun betyr mye for meg.

Sammen med mamma Pethroina Vidal har også bestefar Owen Campbell vært avgjørende for at Nelson havnet på riktig side av livet.

VISTE VEI: Bestefar Owen Campbell har vært spilt en svært viktig rolle i Nelsons fotballkarriere. Foto: Privat

– Han elsket spillet og han lærte meg å elske det. Hadde det ikke vært for han så vet jeg ikke hvor langt jeg hadde kommet innenfor fotballen, så jeg skylder ham en stor takk.

Den kanadiske Marcus Rashford

De siste årene har Nelson gått gradene i MLS-laget Toronto, der han endte opp med 45 kamper.

Det har også gitt den lekne kanadieren muligheten til å bidra utenfor fotballbanen.

GLEMMER ALDRI: Å gi tilbake til de som har litt mindre er svært viktig for Nelson. Foto: Lage Ask / TV 2

– Jeg har skapt en matordning for barneskolen jeg gikk på da jeg var liten. Hver måned gir jeg de en sum penger som går til mat for de ungene som ikke har mye. Det er noe som betyr mye for meg og noe jeg mener er større enn fotball. Jeg takker gud for at jeg har mulighet til å hjelpe dem, sier Nelson.

– Den kanadiske Marcus Rashford?

– Haha, det kan du kanskje si, ler Nelson, vel vitende om jobben Manchester United-spilleren har gjort for barn og unge i England.

GJØR SOM RASHFORD: Som Marcus Rashford sørger også Nelson for at små barn fra hans lokalmiljø får tilgang på gratis skolemat. Foto: Lage Ask / TV 2

Matordningen på Copeland Public School er noe Nelson fortsatt holder på med. Det kommer han til å gjøre så lenge han kan.

– Det er enkelt, fordi jeg vet hvor jeg kommer fra. Mamma lærte meg alltid at jeg skal behandle folk slik jeg ønsker at de skal behandle meg. Jeg vet at jeg skulle ønske at noen kunne ha hjulpet meg da jeg var yngre. Å ha den muligheten nå er fantastisk.

Bayern München-kompis

Men for å kunne fortsette å gi utenfor banen, er Nelson avhengig av å prestere på den grønne gressmatta.

Det er også den som er scene for ungguttens aller største drømmer.

– Man hører ikke ofte om spillere fra Canada, så det at folk som Alphonso Davis, Jonathan David og Tajon Buchanan gjør store ting i Europa er noe vi alle ser opp til. Det er dit vi ønsker å komme en dag. Det var det som motiverte meg til å dra til Rosenborg også. Jeg ønsker å bli som dem, sånn at jeg kan stake ut veien for de som kommer etter meg, forklarer Nelson.

VEIVISER: Bayern München-stjerne og Nelson-kompis Alphonso Davis har virkelig bidratt til å sette Canada på fotballkartet. Foto: KAI PFAFFENBACH

Angriperen fra Brampton kan fortelle at han har et godt vennskap med Bayern München-profilen. Venstrebacken er blant annet kjent for sin enorme fart. I den sammenhengen kommer Nelson med en offensiv påstand.

– Han er rask, så jeg kan si bittelitt tregere enn Alphonso. Bare litt. Kanskje er vi like raske. Jeg legger lista høyt, ler Nelson, før han legger til:

– Jeg har aldri løpt mot ham, men jeg kjenner han. Jeg har kjent han siden jeg var på min første landslagssamling som 17-åring. Det er vel tre år nå.

Eliteseriens Ronaldinho

At det kan bli mye moro for Rosenborg-supporterne med Jayden Nelson på banen er det i alle fall grunn til å tro.

Kjetil Rekdal har fulgt kanadieren i nesten to år og moldenseren er full av lovord om sin nye mann.

– Det er en entertainer. Det er en kvikk spiller. Han har en leken stil, er veldig hurtig og er god med begge ben. Han har et godt utgangspunkt. Vi gleder oss veldig til å slipp ham løs, sier RBK-sjefen.

Rekdals beskrivelse står nok også i stil med det Nelson selv ønsker.

Lett som bare det vipper han ballen opp på panna, kysser den, før han gliser:

BESTEVENNER: Jayden Nelson og fotballen har blitt uadskillelige opp gjennom årene. Foto: Per-Atle Karlsen

– Norsk fotballs Ronaldinho.

For det er nettopp det han ønsker å være. Leken. Ydmyk. Akkurat som tatoveringen på armen, der det står «humble beast». Og akkurat som favorittspilleren.

– Det er en av grunnene til håret, humrer Nelson, før han fortsetter:

– Han spilte alltid med et smil om munnen. Hver gang han fikk ballen lurte alle på hva han kom til å gjøre med den. Det er det jeg liker med ham. Ferdighetene hans. Da jeg var yngre brukte jeg å se på høydepunkter av ham på YouTube. Deretter gikk jeg rett ut for å øve på alt han gjorde. Jeg har alltid elsket ham, sier Nelson, som lover at RBK-fansen kan vente seg underholdning når han kommer på banen.

FORBILDE: Håret, smilet og fintene. Det stemmer kanskje godt når Jaydon Nelsons store helt heter Ronaldinho. Foto: LLUIS GENE

– Den delen av han kommer nok både fra Ronaldinho-inspirasjon, og jamaicanske aner.

– Det er mye dansing og gode vibber i den jamaicanske kulturen, og jeg føler at det er noe jeg bringer til fansen når de ser meg spille. Man sitter på kanten av setet når man ser meg spille, så jeg føler det samsvarer bra med den jamaicanske kulturen, avslutter han med et smil.