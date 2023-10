Overrasket over gamleklubben: – Mye som må gjøres

Overrasket over gamleklubben:

– Jeg blir jo litt lei meg. Det er jo en klubb jeg er glad i, og har fulgt siden jeg var liten.

Det sier Haugesund-spiller Alexander Søderlund om gamleklubben Rosenborg til TV 2s Eliteserie-podkast «Spiss Vinkel».

Søderlund spilte for Trondheim-laget i to perioder. I 2018 var han med å vinne Eliteserien og Cupfinalen.

Nå er han overrasket over det dårlige nivået til Rosenborg denne sesongen. De ligger på 10. plass med 30 poeng.

– Det er trist at de ikke er helt der oppe og er med. Jeg er veldig overrasket, sier han.

– Ikke i nærheten

I sommer fikk Kjetil Rekdal sparken som trener, en ansettelse som Søderlund ikke helt forstår.

– Han har gjort mye bra i norsk fotball og kommer sikkert til å få seg en ny jobb, men den ansettelsen inn mot Rosenborg syns jeg var veldig spesiell, sier han.

SPARKET: Kjetil Rekdal fikk sparken som Rosenborg-trener denne sommeren. Foto: Ole Martin Wold/ NTB

36-åringen forklarer at det er spillestilen som Rekdal hadde i HamKam som gjorde valget spesielt.

– Vi vet fra tidligere at det har blitt store problemer i Rosenborg. Vi kan gå tilbake til Erik Hamrén, som vant serien og nesten ikke tapte en kamp. Det var likevel ikke godt nok. Så skal en spille en type fotball som ikke er i nærheten av det det trønderske publikummet ønsker.

Søderlund skildrer Rosenborg som det svakeste på veldig lenge. Han forteller om et generasjonsskifte som skjedde i hans siste periode i klubben.

– De spillerne som hadde dratt lasset i veldig mange år forsvant jo. Da mistet de den kontinuiteten og dem som virkelig visste hva som skulle til.

– Nå sitter de igjen med kanskje tre-fire spillere som vet hva som skal til, men tidligere hadde de kanskje 15. Det er en sinnssyk forskjell.

– Sinnssykt mye som må gjøres

Svein Maalen er ansatt som midlertidig trener etter Rekdal. Stabæk-profilen Mushaga Bakenga mener at hans egen trener, Bob Bradley, hadde vært perfekt for trønderne.

– Bob er en som hadde kommet til og gjort den klubben og det laget her til et gulljagende lag og et Europa-lag, hundre prosent, sier Bakenga til TV 2.



Haugesund-spissen kan også se for seg Bradley i Rosenborg.

– Det er sinnssykt mye som må gjøres her, men jeg tror at en Bradley-type, en litt tydeligere sjef og en som er til inspirasjon, kunne vært veldig spennende å se der, sier han.

Søderlund mener at klubben må bruke tid for å bygge opp laget igjen helt fra bunnen av.

– Det er en sinnssyk pakke som skal til for at laget skal løfte seg igjen. De er ikke i nærheten av å være blant de beste i Eliteserien.