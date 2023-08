Overraskelsen Tromsø: – Vi drømmer

1. desember 2019. Det er nok en dato de aller fleste i Tromsø by vil glemme fortest mulig. Den dagen møttes Tromsø og Stabæk til siste serierunde. 1-1 ble fasiten og dermed rykket Tromsø ned fra Eliteserien.

Den kamp ble spilt på det som da het Alfheim stadion. Hjemmebanen til Tromsø IL har nå skiftet navn til Romssa Arena. Men det er ikke den eneste endringen som har skjedd siden nedrykket.

I 2020 vant Tromsø OBOS-ligaen og rykket rett opp til Eliteserien igjen. I 2021 ble laget nummer 12 i Eliteserien. I 2022 ble de nummer sju. I år har «Gutan» blitt en reell medaljekandidat i Eliteserien etter halvspilt sesong.

– Vi har fått på plass en god kultur hvor vi ønsker å bli bedre. Det handler om å gjøre den kjedelige jobben. Ta små steg og bruke hverdagen best mulig. Vi har fokus på her og nå, samtidig jobbe for at rammene rundt laget skal bli bedre, forklarer kaptein Ruben Yttergård Jenssen til TV 2.

FORKLARER: Kaptein Ruben Yttergård Jenssen peker på kultur og kontinuitet som to viktige faktorer for Tromsøs suksess i år. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

Han og Sakarias Opsahl har blitt med TV 2 opp fjellheisen opp til Storsteinen. Heisturen, som tar fire minutter, ender 421 meter over havet. Når man ser utover Tromsø by, er det ikke selvforklarende at de skal ha et lag i toppen. Utsikten er det imidlertid ingenting å utsette på.

– Det er bare min andre gang her oppe. Det er fint her, så jeg burde hatt flere turer opp hit, sier Opsahl.

– Det var lettere før i tiden å komme opp hit. Da var det gjerne slik at man sprang opp hit som en restitusjonsøkt. Nå er det vel andre former de har funnet ut er bedre på den fronten. Det kan være fornuftig at du ikke har vært her så ofte, svarer Yttergård Jenssen etterfulgt av den smittende og karakteristiske latteren sin.

Opsahl har på kort tid rukket å bli glad i Tromsø. Han står på toppen og peker ut noe av det han liker best med utsikten.

– Hvor skal man begynne? Man har jo Ishavskatedralen, Romssa Arena og vervet som jo er urbant. Som bygutt er jeg jo glad i det urbane, sier han før Yttergård Jenssen fort melder seg på:

– Jeg har fått mange tips om byen fra «Saka», så det har vært veldig fint, sier han og ler.

Unikt

Opsahl peker på at samholdet i klubben og byen er helt unikt. Han beskriver at TIL er det store i Tromsø by. Det er ikke noe Oslo-gutten har opplevd tidligere, ifølge ham selv.

Ord som kontinuitet og langsiktighet er noe som ofte trekkes frem. Det gjør det også av hovedtrener Gaute Helstrup. I juli resignerte han en bedre avtale med Tromsø som gjør at han er hovedtrener i klubben ut 2025.

– Vi har jobbet godt både på og av banen. Satsingen på unge spillere, både lokale og innflyttere, har vi truffet godt med. Vi har også ansatt mange i støtteapparatet og lagt litt penger i fasiliteter. Fokuset vårt er ikke bare å utvikle lag, men også klubb, sier Helstrup til TV 2.

Han snakker også om TIL-identiteten som en suksessfaktor.

– Den står sterkt. Man må stå der med snøskuffa i to meter med snø for å forstå litt av den, tror jeg. Vi er vant til å «stå den av», som vi sier. Vi jobber hardt og hjelper naboen. Samhold må ligge i bunn.

– De har levert over oss

Yttergård Jenssen trekker også frem supporterne, med Forza i spissen, som en viktig bidragsyter til suksessen.

– De har levert over oss, men i år har vi gitt dem flere poeng. Det er ingen tvil om at de har berget noen poeng til oss. Kanskje særlig i første kamp mot Molde hvor vi nærmest ble bombardert.

Tromsø er laget i Eliteserien med færrest innslupne mål. På 16 kamper har de røde og hvite fra nord kun sluppet inn 14 baklengsmål.

Yttergård Jenssen erkjenner at Tromsø kan bli omtalt som en av overraskelsene i årets eliteserie. Opsahl sier at laget viste tegn på det i fjor, men at de nå har fått det mer ut i resultater.

FJELLHEISEN: Sakarias Opsahl stortrives i Tromsø. Han liker godt at det både er følelse av byliv, men samtidig også kort vei til vakker natur. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

Ordet medaljekamp vil de imidlertid ikke ha noe av.

– Vi føler ikke vi er i medaljekamp. Vi bruker uttrykket maraton. Og det er sjeldent det blir vunnet i Fagerengfjæra, for å bruke et lokalt uttrykk, sier kapteinen til latter fra begge spillerne.

Blir oppdatert av folket

De får likevel daglige oppdateringer på butikken om hvor de ligger på tabellen.

Men til tross for at de driver nøkternt, har beina plantet på jorda og har fokus på hverdagen, innrømmer Helstrup at de også har drømmer.

– Vi drømmer om spill i Europa. Vi drømmer om å slå Lillestrøm 4–1 i cupfinalen, medaljer og hele pakken som vi har opplevd før. Vi drømmer om fullsatt stadion og gode opplevelser. Det betyr mye for folk her.