Overgangssjokk: Eliteserie-profilen har gitt sitt ja til erkerivalen

NÆRMER SEG GLIMT: Jostein Gundersen har bestemt seg for å forlate Tromsø. Neste destinasjon er Bodø/Glimt. Foto: Marius Simensen

Jostein Gundersen (27) har vært en braksuksess for Tromsø de siste årene. Nå er han i ferd med å forlate klubben til fordel for erkerivalen.

TV 2 får nemlig opplyst at Gundersen har bestemt seg for å takke ja til en kontrakt med erkerivalen Bodø/Glimt.



Midtstopperen har vært på utgående kontrakt i Tromsø, og har derfor stått fritt til å forhandle med andre klubber.

Nå har han bestemt seg, får TV 2 opplyst.

Når Eliteserie-lagene starter opp igjen på nyåret, kommer Jostein Gundersen til å gjøre det som Bodø/Glimt-spiller.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen forventer reaksjoner fra Tromsø-hold på nyheten.

– Dette setter naturligvis sinnene i kok i Tromsø, men med all respekt for Tromsø så er Bodø/Glimt på en helt annen planet når det kommer til veldig mange ting som fotballklubb, sier Mathisen.

Trolig blir Gundersen presentert som Glimt-spiller i løpet av få dager.

Hyller signeringen

Jostein Gundersen har vært en bærebjelke for Tromsø i en årrekke, og spesielt de siste årene har midtstopperen blomstret i takt med Tromsøs sportslige prestasjoner har steget.

I år endte TIL på tredjeplass på tabellen.

– Jostein Gundersen har utviklet seg til å bli en av de beste forsvarsspillerne i Eliteserien, og den sesongen han har levert i 2023 er en viktig grunn til at Tromsø tok medalje. Bodø/Glimt må fornye seg i midtforsvaret, og Gundersen er i så måte en meget god og smart signering av Kjetil Knutsen, sier Jesper Mathisen.

Han er overbevist om at Gundersen går kraftig opp i lønn i Bodø/Glimt, men han påpeker også at det sportslige tilbudet må ha lokket hos årets seriemester.

– Bodø/Glimt får han gode muligheter til å vinne titler, spille i Europa og ikke minst kunne ta et steg videre med gode prestasjoner. Gjør han det bra i Bodø/Glimt er han heller ikke langt unna en landslagstropp, for på stopperplass er ikke konkurransen på landslaget veldig tøff for tiden, sier Jesper Mathisen.

Sportssjef i Tromsø, Lars Petter Andressen, har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag. Det har heller ikke Jostein Gundersens agent, Patrick Ferreira.