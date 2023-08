– Overbevist om at han kan selges for over hundre millioner

Det gjenstår elleve kamper for de fleste lagene i Eliteserien.

I denne ukens episode av Fotballpunch har TV 2s eksperter Yaw Amankwah og Simen Stamsø-Møller lagt hodet sitt på blokka.

De har plukket ut spillerne de mener har vært best hittil i Eliteserien.

Kriteriet for å være med på laget er at man spiller i Eliteserien. Det betyr at spillere som Akor Adams, Hugo Vetlesen og Leopold Wahlstedt blant andre ikke er med i beregningen.

Formasjonen ekspertene har valgt er 4-3-3. De har også valgt sju innbyttere.

Se Fotballpunch-episoden på TV 2 Play ved å trykke på lenken: Dette er sesongens lag så langt.



TATT OPP HANSKEN: Jakob Haugaard har vært en svært viktig del av Tromsøs eventyrsesong. Foto: Christoffer Andersen

Keeper: Jakob Haugaard

Den tidligere Stoke-keeperen har vært essensiell i måten Tromsø ønsker å spille fotball.

Derfor kan han klappe seg på skulderen når han ser på tabellen og ser at Tromsø ligger på en svært imponerende tredjeplass.

– Vi var aldri tvil her, sier Yaw Amankwah i Fotballpunch.

I Fotballpunch-episoden analyserer TV 2s eksperter spillestilen til Haugaard. Spesielt trekker de frem ferdighetene hans med ballen i beina og treffsikkerheten hans med pasninger.

– Dersom vi ser på forventede mål imot, så skulle Jakob Haugaard ha sluppet inn fem mål mer enn han har gjort. Dette er den posisjonen det har vært minst diskusjon rundt, sa Simen Stamsø-Møller i Fotballpunch – i en episode som riktignok ble spilt inn før Haugaard og Tromsø slapp inn fire mål mot Sarpsborg lørdag.

KLASSESPILLER: Martin Linnes har herjet for Molde etter at han kom hjem til Norge. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Høyreback: Martin Linnes

Etter fem og en halv sesong i Galatasaray returnerte Linnes til Molde i 2021. Den offensive høyrebacken har blitt 31 år, men gjør fortsatt som han vil på banen.

– Martin Linnes er meget, meget god. Han er god på frem og bak på banen. Han er viktig på alle mulige måter for Molde, sier Stamsø-Møller.

Molde som har hatt en litt skuffende sesong etter at de dominerte Eliteserien i fjor, har kun to spillere inne på sesongens lag. Linnes er en av dem.

– Niklas Vesterlund i Tromsø var en utfordrer her, men vi lander på steinsolide Linnes, sier Amankwah.

DYR MANN: Viking kan fort ende opp med å selge David Brekalo, men én ting er sikkert, de kommer til å tjene en formue på salget. Foto: Carina Johansen

Midtstopper: David Brekalo

I disse dager renner det inn bud på Vikings midtstopperkjempe. Sportssjef Erik Nevland har enn så lenge avslått millionbudene.

24-åringen fra Slovenia tok Eliteserien med storm da han ankom Viking i 2021. Denne sesongen har han vært nærmest umulig å komme forbi.

– Brekalo er hundre prosent klink, sier Stamsø-Møller kontant.

Brekalo har også scoret tre mål i Eliteserien denne sesongen. Så vil tiden vise om Viking klarer å beholde ham i sommer, da vil det nærmest være hundre prosent sikkert at Brekalo forsvinner etter sesongen.

BÆREBJELKE: Jostein Gundersen har vært viktig for Tromsø i en årrekke. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Midtstopper: Jostein Gundersen

Den sterke midtstopperen er inne i sin niende sesong for Tromsø. Ifølge TV 2s eksperter har 27-åringen som er født i Bergen aldri vært bedre enn han er nå.

Likevel mener Simen Stamsø-Møller at Gundersens plass på sesongens lag hittil, er en av posisjonene de raskt kunne gått for en annen spiller.

– Det er litt tvil her. Det er en del gode midtstoppere, men vi har ikke veldig, veldig mange av dem i Norge. Det er mange som kunne utfordret Gundersen her.

Kollega Amankwah trekker spesielt frem utviklingen Gundersen har hatt i måten han spiller på. Fra å være en knallhard duellspiller, til å bli en trygg pasningsspiller.

– Jeg tror vi kommer frem til bidragene og utviklingen hans. Det å gå fra å være kjent som en fysisk stopper til å være en del av denne frispillingen til Tromsø. Utviklingen og bidragene for et lag som bare har sluppet inn 15 mål på 18 kamper. Det gjør at han er inne på laget, sier Amankwah.

SOLGT: Joachim Soltvedt har returnert til Brann etter å ha herjet for Sarpsborg 08 denne sesongen. Foto: Christoffer Andersen

Venstreback: Joachim Soltvedt

Bergenseren har herjet på venstresiden til Sarpsborg 08 denne sesongen. Det gjorde at Brann valgte å bruke flere millioner på å hente ham hjem til byen mellom de sju fjell i sommer.

– Han har hatt en enormt god sesong, sier Simen Stamsø-Møller.

I Sarpsborg har Soltvedt vært ekstremt offensivt, noe som har gjort at han har kommet på skuddhold med den giftige venstrefoten sin. TV 2s ekspert Yaw Amankwah er spent på om Eirik Horneland vil gi ham samme muligheter.

– Jeg er spent … han har ti målpoeng for Sarpsborg 08, men av Stefan Billborn har han fått fritt lende. Jeg er spent på hvordan han håndterer et litt nytt system i Brann. Dersom han ikke får like frie tøyler offensivt, så tror jeg han kan få en litt mer utfordrende høst, sier Amankwah.

NØKKELSPILLER: Patrick Berg styrer det meste for Bodø/Glimt. Foto: Fredrik Varfjell

Sentral midtbanespiller: Patrick Berg

Etter et mislykket opphold i franske Lens valgte Patrick Berg å returnere til Bodø/Glimt i 2022.

Det var en dyr signering for nordlendingene, men igjen har Berg vist viktigheten sin.

Med etternavnet Berg kommer det forventninger og krav i Bodø, noe Patrick har tatt på strak arm etter at han brukte noen år på å slå igjennom som Glimt-spiller.

Simen Stamsø-Møller trekker frem Markus Solbakken som spilleren som var nærmest å dunke Patrick Berg ut av elleveren.

Det er Yaw Amankwah enig i.

– De møttes i en direkte duell i en toppkamp. Markus Solbakken var klart best i den kampen. Patrick Berg var ikke klink her, men jevnheten i prestasjonene hans gjør at han er inne her.

KOMMENDE STORSALG? Emil Breivik har tatt store steg denne sesongen. Foto: Astrid Pedersen

Indreløper: Emil Breivik

Midtbanespilleren har tatt store steg de siste to sesongene. Breivik har gått fra å være utlånt til Raufoss i 2020, til å herje i Europa.

Han er fortsatt bare 23 år gammel, men det spørs hvor lenge Molde klarer å holde på juvelen sin.

– Han var veldig god i fjor også, men på et Molde-lag hvor det har lugget litt denne sesongen, så har Breivik vært en av dem de ofte har kunne se til. Han har et toppnivå hvor man tenker på hva som vil skje med karrieren hans, sier Amankwah.

Simen Stamsø-Møller sliter med å se hvem som kunne tatt plassen hans på ekspertenes ellever.

– Det er ingen som har utfordret ham reelt. Her var vi ganske enig, sier Stamsø-Møller.

DYR MANN: Bodø/Glimt betalte mye penger for danske Albert Grønbæk, men denne sesongen har han virkelig vist hvorfor nordlendingene punget ut for ham. Foto: Annika Byrde

Indreløper: Albert Grønbæk

Bodø/Glimt brukte mye penger da de hentet dansken for om lag 26 millioner kroner sommeren 2022.

Sett i ettertid er det enkelt å se at Kjetil Knutsen & co. hadde full kontroll på det danske stortalentet.

– Kanskje sammen med Brekalo Eliteseriens beste spiller, sier Amankwah.

Den tidligere midtstopperen som nå jobber som ekspert for TV 2, er ikke i tvil. Han er bombesikker på at Glimt kan smile hele veien til banken den dagen dansken vokser seg for stor for norsk fotball.

– Grønbæk er en spiller Bodø/Glimt kan selge for over hundre millioner kroner, det er jeg helt overbevist om, sier Amankwah.

HERJER: Amahl Pellegrino konkurrerer trolig mot seg selv når årets scoring skal kåres. Foto: Fredrik Varfjell

Høyrekant: Amahl Pellegrino

33-åringen fra Drammen har igjen levert en ellevill sesong. Etter overgangen til Bodø/Glimt har Pellegrino trolig vært Eliteseriens beste fotballspiller.

– Pellegrino … tallene hans … dersom norsk fotball noen gang skal lage en «Hall of Fame», så er Pellegrino selvskreven, mener Amankwah.

STJERNE: Zlatko Tripic har vært med på å skyte Viking inn i kampen om ligatittelen. Foto: Carina Johansen

Venstrekant: Zlatko Tripic

Vikings ledestjerne har igjen levert en strålende sesong i den mørkeblåe drakten.

Men én ting skiller Tripic fra de andre angrepsspillerne på laget.

– Tripic har bare scoret på hjemmebane, det er ganske utrolig, sier Stamsø-Møller.

Amankwah er ikke overrasket. Han tror Tripic trigges av den enorme stemningen Vikings supportere har laget på hjemmebane denne sesongen.

– Jeg tror det handler mye om Tripic. Han er en av spillerne som får kontakt med publikum og får dem med i krigen. Når supporterne ser ham komme ut på banen med kapteinsbindet, så får han dem med seg, sier Amankwah.

GIFTIG AVSLUTTER: Bård Finne skjøt Brann til cupfinalegull. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Spiss: Bård Finne

Bergenseren har blitt en helt blant Brann-supporterne etter hjemkomsten. Det siste året har inneholdt opprykk, cupfinalegull, Europa-spill og landslagsdebut.

Det har rett og slett vært et ellevilt år for Finne.

– Det hadde vært steinhard konkurranse med Akor Adams om han fortsatt var i Eliteserien, sier Amankwah.



– Jeg hadde valgt Akor Adams, kontrer Stamsø-Møller.

Likevel mener de valget var enkelt etter at Adams ble solgt til franske Montpellier, og dermed ble utilgjengelig for ekspertenes ellever.

TV 2s eksperter har også tatt ut de sju spillerne som var nærmest å banke på døren til elleveren. Hele fem av dem spiller til daglig i Nord-Norge.

Stamsø-Møller mener Viking-spiller Markus Solbakken er spilleren som var nærmest en plass i elleveren.

Innbyttere på sesongens lag: Egil Selvik (FK Haugesund), Niklas Vesterlund (Tromsø), Fredrik André Bjørkan (Bodø/Glimt), Markus Solbakken (Tromsø), Sakarias Opsahl (Tromsø), Vegard Erlien (Tromsø) og Faris Moumbagna(Bodø/Glimt).



I Fotballpunch går programleder Jan-Henrik Børslid og gjester i dybden på fotballfaget.