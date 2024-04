Osloderbyet Lyn - Vålerenga er utsolgt

FORRIGE GANG: Lyn-supportere under 2. runde i fotball NM for menn på Bislett stadion mellom Vålerenga og Lyn. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Det har vært stor interesse for Lyn-Vålerenga. Nå er kampen utsolgt.

– Det er 15 år siden forrige gang vi møtte Vålerenga i seriesammenheng og det er helt tydelig at Oslo har savnet disse oppgjørene. Vi visste at kampen kom til å bli populær, men at vi skulle selge ut hele Ullevaal Stadion på tre dager var i overkant av hva vi trodde. Dette blir veldig gøy, sier Bjørn Jønsberg i Lyn.

Tidligere tilskuerrekord mellom Lyn og Vålerenga var på 20.477.



Kampen spilles lørdag 20. april. 24.000 tilskuere skal se det som blir Norges største kamp i 2024.

FOLKELIV: Lyn-supportere etter forrige møte mellom klubbene. Foto: Rodrigo Freitas

Kampen ble flyttet til Ullevaal stadion nettopp for å kunne huse flest mulig tilskuere.

Før 20. april var det Brann som sto med tilskuerrekorden på nest øverst nivå med på 17.284 betalende tilskuere.

OBOS-oppgjøret blir en av de mest besøkte kampene i norsk toppfotball de siste 20 årene.

Fakta: Mest besøkte kamper siden 2000: 23. oktober 2005: Vålerenga - Rosenborg, 24.894 tilskuere. 20. april 2008: Vålerenga - Rosenborg, 24.302 tilskuere 30. oktober 2004: Vålerenga - Stabæk, 23.591 tilskuere 27. september 2004: Vålerenga - Tromsø, 23.183 tilskuere 16. mai 2005: Vålerenga - Fredrikstad, 23.054 tilskuere 16. mai 2005: Rosenborg - Odd, 22.330 tilskuere Kilde: nifs.no

I 2005 besøkte 24.894 mennesker oppgjøret Vålerenga - Rosenborg - også den kampen gikk på nasjonalarenaen.