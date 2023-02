Ordkrigen om Layouni fortsetter: – Fagermo er en pappskalle

Feiden mellom Vålerenga og Amor Layouni er langt fra over. Nå går Layounis agent til frontalangrep på VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

Det har stormet rundt Vålerenga og Amor Layouni den siste tiden.

Helt siden han satte seg i bilen til Sverige og ble borte fra Vålerengas treninger for snart to uker siden har det kokt.

Grunnen, ifølge ham selv, er at han hastet hjem til sin høygravide kone.

VIF-trener Fagermo kalte kantspillerens fravær for «uakseptabelt» noen dager senere. Det fikk svensk-tunisieren til å gå ut i TV 2 med sin versjon.

Både lagkamerater og Fagermo har fortalt om hvorfor de ikke kjøper forklaringen til 30-åringen, som nå er lånt ut til Western Sydney Wanderers FC frem til sommeren.

Spillerens agent, Michael Kallbäck, er rystet over VIF-trenerens uttalelser. Han retter sterk kritikk mot Fagermo, som han mener snakker usant.

– Han antyder i intervjuet med TV 2 at det var tydelige bevis på at Julia og Blanca (nyfødt datter) ikke var grunnen til at han reiste til Sverige. Samtidig har vi tydelige bevis i vår kommunikasjon med VIF, der vi beskriver grunnen og der de aksepterer den. Hvordan forklarer han det? Alle var enige til den pappskallen åpnet kjeften sin i media.

Fagermo hadde ingen flere kommentarer til saken fredag. Hva VIFs daglig leder, Erik Espeseth, svarer kan du lese lenger ned i saken.

Nye detaljer:

TV 2 kan i dag presentere nye detaljer fra begge sider i konflikten.

Det hele starter med en kjøretur søndag 29. januar:

Layouni setter seg i bilen grytidlig og kjører hjem til Sverige. Han drar til sykehuset hvor hans høygravide kone befinner seg. Der skrur han av mobilen - den forblir avslått frem til neste dag, får TV 2 opplyst.

Dagen etter, mandag 30. januar, uteblir Layouni fra VIF-trening: Daglig leder i VIF, Erik Espeseth, sender ham en melding på WhatsApp og lurer på hvor han er blitt av, bekrefter Espeseth til TV 2.

IKKE PERLEVENNER: Amor Layouni og trener Dag Eilev Fagermo under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Haugesund på Intility Arena. Foto: Stian Lysberg Solum

Layouni-leiren sender senere på dagen en e-post om at han kommer til å være hjemme på grunn av private grunner.

Tirsdag 31. januar:

Layouni er fortsatt fraværende fra VIF-trening. Vålerenga får en tydelig redegjørelse på nøyaktig hva som har skjedd, ifølge agenten Michael Kallbäck. Espeseth sier at for første gang får VIF beskjed om «at fraværet skyldes kommende fødsel».

Onsdag 1. februar:

Vålerenga svarer på brevet, understreker at de først ble gjort oppmerksom på grunnen til fraværet tirsdag og ønsket Layouni lykke til med fødselen, forklarer Espeseth til TV 2.

Men dagen etterpå kommer hendelsen som er starten på Layouni-leirens raseri.

Fagermos intervju med Dagsavisen.

– Det å ikke møte opp på jobb fordi du er misfornøyd med at en overgang ikke gikk i orden, må jeg si er både overraskende og uakseptabelt overfor oss som arbeidsgiver, sa Fagermo.

Seks dager senere fortalte Layouni sin versjon hos TV 2. I sitt tilsvar uttalte Fagermo blant annet at «dette er kun økonomi det går på», og at fraværet «har ingenting med fødselen å gjøre. Det har vi klare bevis på.»

Avviser motiv

Like før overgangsvinduet stengte kunne kantspilleren havnet i kypriotiske Pafos eller tyrkiske Konyaspor. Agenten avviser det ligger et slikt motiv bak Layounis handlinger.

– Ja, Pafos hadde vært bra. Men hvorfor var han forberedt på å gå ned i lønn for å dra tilbake til Glimt i fjor? Vi snakker om en lønnsøkning på 30 prosent. Og hvorfor takket Amor nei til flere millioner i Tyrkia, tross at klubben aksepterte budet, for å takke ja til Sydney som økonomisk ligger på samme nivå som i Vålerenga, sier Kallbäck.

Ifølge TV 2s opplysninger var budet fra den tyrkiske klubben på om lag to millioner kroner, et bud VIF aksepterte. Men Layouni takket selv nei, i frykt for å gå glipp av sin datters fødsel.

Kallbäck fortsetter:

– I det ene sekundet snakker han (Fagermo) om at ingen er større enn klubben, hvorpå han i neste sekund setter seg selv høyere enn klubben når han fungerer som trener, sportssjef og daglig leder på samme tidspunkt som han bestemmer seg for å bryte en avtale og slakter Amor i media.

I TELEFONEN: Dag-Eilev Fagermo på Marbella denne uka. Foto: Thomas Evensen / TV 2

VIF: – Mye følelser

Daglig leder i i Vålerenga, Erik Espeseth, mener at kommunikasjonen fra Layounis side har vært svak:

– Det har vært mye følelser knyttet til denne saken fra begge sider. Vi mener det har vært svært dårlig kommunikasjon fra Layouni, men har nå lagt saken bak oss. Dersom vi hadde fått beskjed om årsak til at han dro til Sverige fra spilleren når han satt i bilen i mange timer søndagen – ville dette aldri vært en sak.

– Når vi først fikk vite årsaken – så gjorde vi agent og spiller oppmerksom på hvilke retningslinjer som gjelder – og ønsket han lykke til med fødsel, sier han til TV 2.

Kallbäck erkjenner at Layouni ga beskjed for sent om hans situasjon – etter å ha gått glipp av trening mandag 30. januar - men at det aldri har vært snakk om en streik fra spillerens side, slik Fagermo har uttalt.

KLAR TALE: Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga fotball, er klar for å legge saken bak seg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– La ham råtne på treningsfeltet

Da Layouni skrudde på telefonen sin mandag 30. januar, fikk han sjokk.

– Det jeg hører fra mine lagkamerater, er at de har hatt et møte på morgenen der det blir sagt at det er helt uakseptabelt ikke å komme og trene på grunn av at en overgang ikke gikk igjennom, sa han til TV 2.

Samme dag som Layounis fravær blir kjent både internt og i media - blir det avholdt et ordinært spillermøte i Vålerenga.

Espeseth bekrefter at Layounis fravær var et tema.

– Jeg er ikke til stede på slike spillermøter, var heller ikke det denne mandagen. Men har forstått at det der var fremlagt kritikk for uteblivelse fra trening, og at det ikke var noen kommunikasjon, sier han.

Layounis agent hevder at tonen mot sin klient var hard.

– De har sagt at de skal ødelegge hans karriere og at de skal la ham råtne på treningsfeltet, sier Kallbäck.

PÅ LÅN: Amor Layouni i Falun dagen før avreise til Australia. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Det er også andre uttalelser fra Fagermo som Layouni-leiren reagerer på:

– Hvem er han til å si «når du bor i Oslo, skal man føde i Oslo». Jeg er ingen arbeidsrettsekspert, men i Sverige har man alltid en-to uker å bruke med familien om man får barn, men ifølge treneren skal du bare få en dag.

– Anledningen til at Amor trengte lenger tid var jo at det var lettere komplikasjoner med fødselen som allerede var over termin. Det hadde vært veldig vanskelig om han var i Oslo når det skjedde, sier agenten.

– Vi respekterer selvsagt alt knyttet til svangerskap og fødsler – som er noe av det største som skjer her i livet. Men det er helt normalt, og viktig, at man informerer arbeidsgiver ved slikt fravær – noe Layouni hadde alle muligheter til. Vi har naturlig nok gratulert Layouni med fødselen, og ønsket han lykke til i Australia, sier Espeseth.