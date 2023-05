Oppvaskmøte i Rosenborg: – Rett tid for at alle fikk luftet seg

DUO: Kjetil Rekdal opplever en tung periode som Rosenborg-trener. Her sammen med assistent Geir Frigård på treningsfeltet i Marbella tidligere. Foto: Lage Ask / TV 2

Rosenborg tok seg så vidt videre fra 1. runde i cupen etter 1-0-triumf over fjerdedivisjonslaget Trygg/Lade.

RBK-trener Kjetil Rekdal varslet oppvaskmøte, mens Tobias Børkeeiet stemplet det hele som «flaut».

– Det er ingen tvil om at jeg tror det blir en litt mindre hyggelig dag i morgen, spådde RBK-kaptein Markus Henriksen til TV 2 etter kampslutt.

Dagen derpå forteller Rekdal om et godt møte med spillerne.

– Vi har gått gjennom en del ting. Det er alltid interessant å få ting på bordet, sa Rekdal til pressen dagen etter cuptriumfen.

– Hva har kommet på bordet?

– Det forblir internt, selvfølgelig. Vi er ikke fornøye med det vi har levert. Vi følte pila gikk litt oppover mot Bodø/Glimt og Haugesund, så gikk den rakt nedover i går.

– Hva sier spillerne selv?

– Det lar vi bli internt. De er selvfølgelig selvkritisk til egen prestasjon. Så snakker vi gjennom en del ting som kanskje løse opp i noe, der det er litt usikkerhet og utydelighet i enkelte faser av spillet på hvordan vi skal gjøre det. Noen tror det, mens andre tror det. Da blir det veldig stakkato og misforstått.

Rekdal bekrefter at evalueringen var felles og at hver enkelt spiller måtte forklare sine synspunkter på oppvaskmøte dagen derpå i plenum.



Fikk luftet frustrasjonen

Markus Henriksen røper flere detaljer.

– Vi hadde et møte der vi følte det var rett tid for at alle fikk luftet seg.

Kapteinen forteller at spillerne ble delt inn i grupper hvor ulike punkter ble gått gjennom.

– Hvordan man synes sine forberedelser til kampen var, hvordan man synes om egen prestasjoner og hva man tenker om veien videre, forklarer Henriksen.

KAPTEIN: Markus Henriksen. Foto: Michael Allen / TV 2

RBK-spiller Adrian Pereira ble byttet ut til pause mot Trygg/Lade.

– Jeg synes det var et bra møte, sier siddisen.

Han er ikke bekymret over at det lugger fremover i banen. I cupen ble det bare en scoring mot laget fra nivå fem. I serien har det kun blitt sju scoringer på åtte kamper.

– Jeg er ikke bekymret, men jeg synes det er dritt. Det er kjekkere å spille fotball når man er gode. Men sånn er det, vi får prøve å finne formen.

– Lun og fin stemning

Tilbake til kaptein Henriksen:

– Det er alltid noen som tar til orde litt lettere. Nå måtte hver enkelt stille seg opp. Det var en lun og fin stemning, der man fikk si hva man hadde på hjertet, sier Henriksen, uten å ville avsløre innholdet.

– I går var det veldig mange som hadde en tung ryggsekk. Vi er mennesker, og det å lufte seg litt tror jeg alle har godt av. Forhåpentligvis drar de hjem med en litt lettere ryggsekk etter et sånt møte.

Mandag venter Brann på bortebane for RBK.

– Jeg tror vi har en veldig tydelig struktur på hvordan vi skal spille. Og så er det lett å gli ut av den når du ikke får det til. Da er det folk som overprøver det og gjør ting til på egen hånd, som andre synes det er vanskelig å forholde seg til, sier Rekdal.

Han legger til:

– Konsekvensene er ikke å peke på en synder, men kanskje å rive opp noe ugress her og der.

RBK-SJEF: Kjetil Rekdal. Foto: Ole Martin Wold

RBK-sjefen mener Rosenborg-laget manglet mentalitet, forberedelse og innstilling mot Trygg/Lade.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er tydelig på hva han mener om dagens RBK-utgave.

– For alle som er glad i norsk fotball synes jeg det er trist å se den tilstanden som Rosenborg nå befinner seg i, sier Amankwah.



– Jeg har ikke tenkt å inngå i en diskusjon med eksperter. Jeg har sagt det før: Det er sikkert noe rett i det og sikkert noe feil. Det får bli hans oppgave, svarer Rekdal på utsagnet.