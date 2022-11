Opprykkshelten takker Gud og kona: – Et mirakel

GRIMSTAD (TV 2): På et knapt år har John Olav Norheim (27) vært gjennom flere mirakler. Nå trenger han og Jerv et nytt.

TV 2 møter Jervs stopperbauta i Grimstad Kirke i ruskete høstvær på Sørlandet.

– Troen betyr veldig mye for meg. Jeg er oppvokst i en kristen familie og har tatt med meg verdiene fra dag én. Den har vært viktig for meg i gode og tunge tider. Fotball er en berg- og dalbane, forklarer lysluggen.

27-åringen fra Flekkerøy utenfor Kristiansand fikk kjenne på ytterpunktene og hvilke kontraster fotballen kan by på rundt nyttårsskiftet i fjor.

– Det har vært et utrolig spesielt år, forklarer Norheim.

HØYERE MAKTER: Jerv forbereder seg til skjebnekampen mot Rosenborg på Levermyr Stadion søndag. Grimstad Kirke ligger bare et steinkast unna. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Var i himmelen - så kom sjokkbeskjeden

Under kvalifiseringskampene mot KFUM Oslo og Brann i desember løp han vanvittige 35,3 kilometer og var svært delaktig i den mirakuløse opphentingen som sørget for Jervs første opprykk til Eliteserien – attpåtil i klubbens hundreårsjubileum.

– Selve kampen var en berg- og dalbane i følelser. Det er vel nesten den sykeste kampen som er spilt på norsk jord, forteller han entusiastisk.

Han var i skyene etter den elleville kvalik-triumfen på Intility Stadion, men bare to dager etter fikk han påvist korona. Det ble starten på en blytung periode for opprykkshelten.

– Det var utrolig tøft. Endelig var man i Eliteserien. Jeg hadde for så vidt vært det med Start tidligere, men med en helt annen rolle enn det jeg visste jeg kom til å få nå.

Forbløffet treneren

I to måneder vandret han hvileløst rundt i Sørlandshallen og så lagkameratene trene. Selv det var svært utmattende.

GOD STEMNING: Amund Wichne, John Olav Norheim og Erik Brenden i garderoben før trening torsdag. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– En måned før seriestart gikk jeg rundt her i Grimstad. Jeg gikk oppover en lang oppoverbakke. Da «fikk jeg det» midt i bakken og lå strak etterpå. Så det er utrolig spesielt, på mange måter et mirakel, å sitte her etter 28 spilte kamper, og kunne si at jeg har spilt alle. Det er Gud og kona hjemme som har gjort dette mulig, sier Norheim, og fortsetter:

– Selv om fysioterapeut Fredrik og Arne (Sandstø, Jervs hovedtrener journ.anm) har vært veldig gode til å legge til rette for å finne min vei, så er det nesten ingen annen forklaring.

TAKKNEMLIG: John Olav Norheim har vært høyt og lavt det siste året. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Senvirkningene av korona gjorde at Norheim i starten av sesongen nesten ikke fikk trent mellom kampene. Jerv-trener Sandstø innrømmer at han har latt seg forbløffe over disippelen sin.

– Når jeg så ham i Sørlandshallen i januar hadde jeg ingen tro på det i det hele tatt. Han kunne knapt løpe og måtte bare gå. Med det i bakhodet har han vært helt unik, sier Sandstø, som videre hyller fighterviljen av sine mest betrodde menn:

– Han er bare en person alle blir glad i. Aldri noen komplikasjoner. Han bare klinker til. Uansett om jeg ville brukt ham som spiss eller på midtbanen, så hadde han gjort sitt beste. Han har en vinnerskalle som er helt unik.

HYLLEST: Jerv-trener Arne Sandstø sparer ikke på lovordene om John Olav Norheim. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Soner skjebnekampen: – Levd på nåde

Den vinnerskallen kunne Jerv hatt bruk for søndag. Selveste Rosenborg kommer på besøk i kampen som kan forsegle Jervs skjebne som sørlandsfotballens alibi i Eliteserien.

Mot alle odds har han fått spilleminutter i hver eneste eliteseriekamp denne sesongen, men Norheim må istedet se skjebneoppgjøret med foldede hender i offsideposisjon under tribunetaket på Levermyr Stadion.

– Jeg fikk mitt fjerde gule kort mot Tromsø. Jeg tror jeg har levd 20 kamper på nåde, spøker han.

– Det er utrolig bittert at jeg ikke kan stå side om side med lagkameratene mine i en så viktig kamp og kjempe om overlevelse. Men jeg har full tillit til at de gjør jobben. Så skal jeg stå på tribunen og gjøre mitt. Vi skal lage spenning til siste slutt, lover Norheim.

SONER: Teamtalken i Jerv-garderoben søndag går uten Norheim. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Gjøre mitt?

– Ja, jeg må jo heie - og kanskje også be om litt ekstra styrke til guttene. Jeg ber aldri om seier, men om gode prestasjoner. Vi får håpe det holder, sier han og smiler.

Hyller laget: – Et eventyrår

I 2015 satt han på tribunen da Jerv spilte opprykkskvalik mot hans daværende klubb Start.

– Jeg var så utrolig nervøs, og er spent på om det blir det samme denne gangen. For i år har jeg en enda viktigere rolle. Det betyr enda mer nå. Det kan være folk får se en annen versjon av meg enn de pleier, humrer Norheim.

Uansett utfall ser han tilbake på Jervs debutsesong på norsk fotballs største scene med et stort smil.

BÆREBJELKE: Norheims imponerende sesong har tiltrukket interesse fra andre klubber i Eliteserien. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– For Grimstad og Jerv har det vært et eventyrår. Vi fylte hundre år i fjor og rykket opp. Klubben hadde aldri vært i Eliteserien før. Vi skulle selvsagt ønsket at vi hadde gjort det bedre, men det er sånn det er. Vi er den minste klubben og har få forutsetninger. At det fortsatt er spenning igjen ser vi på som en kjempeprestasjon.

Etter Rosenborg-kampen venter tabellnabo Kristiansund i det som kan bli sant ragnarok av en fotballkamp om spenningen fortsatt skulle leve.

– Det er greit jeg ikke er matematiker og skal drive med sannsynlighetsregning, for den lesningen er sikkert ikke så pen. Men det har skjedd større mirakler før, og vi har tro på at det kan skje igjen, påminner Norheim.