Opplysninger til TV 2: Sæter kan miste store deler av vårsesongen

Fredag: Lad opp til TV 2 Play-kampen Brann-Rosenborg fra kl. 17.30



Mandag ankom Rosenborg-troppen til Marbella for oppkjøringens andre treningsleir.

Før avreise kunne trønderne bekrefte at Isak Thorvaldsson blir igjen i Trondheim. Islendingen har gjort et mindre inngrep etter en lyskeskade og mister seriestarten i april.

MISTER SERIESTARTEN: RBK-spiss Isak Thorvaldsson er satt ut av spill med en lyskeskade. Foto: Beate Oma Dahle

Dermed føyer han seg inn på en spiss-skadeliste som er i ferd med å skape hodebry for Alfred Johansson.

– Når sesongen starter skal vi ha en spiss som spiller fotball, det er ikke noe å snakke om. Det er klart at vi følger den situasjonen med hvordan statusen er på våre spisser. Når vi står her i dag så er de ikke tilgjengelige, men det er klart at vi skal ha dem tilgjengelige når vi spiller kampen mot Sandefjord.



Det sa svensken til TV 2 noen dager før avreise til Marbella.

Seriestarten ser også høyst tvilsom ut for Noah Holm, som sliter med tilbakefall etter et tretthetsbrudd.

SKADEPLAGET: Ole Sæter mistet store deler av vårsesongen i fjor. Nå kan historien gjenta seg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ifølge TV 2s opplysninger kan også Ole Sæters kneskade være av en karakter som setter spissen ute av spill i lang tid. I løpet av de neste dagene skal 27-åringens situasjon vurderes av medisinsk personell både i og utenfor klubben. I verste fall må trøndernes soleklare førstevalg på topp under kniven. Skjer det kan den første halvdelen av sesongen fort ryke for Sæter.

– Vi holder på med undersøkelser og diagnostisering, før vi bestemmer oss for hvordan vi skal gå videre med han. Det er status nå, sa Johansson om Sæters situasjon i forrige uke.

SAGT NEI TIL PRESSEN: Beskjeden fra Alfred Johansson er at ingen av de skadede RBK-spissene får lov til å snakke med pressen før klubben har alle kort på hånden. Foto: Terje Pedersen

TV 2 har spurt RBK om et intervju med Sæter etter tirsdagens trening på Marbella, men trøndernes nye trener ønsker ikke at spillere på skadelista skal stille til intervju før de har fått en eksakt diagnose.

I de siste treningskampene har svensken brukt Sverre Nypan og Marius Broholm på topp, uten at det er noe som skal være ønskelig i det lange løp. I verste fall er det kun Magnus Holte og Agon Sadiku som er RBKs alternativer hva gjelder rene spisser når Eliteserien melder sin ankomst i april.

Det kan tvinge RBK ut på spissjakt.

– Det klart at det er ingen klubb i verden som synes det er bra at spiss nummer én, to og tre er skadet. Først må vi se hva som skjer og få et tidsperspektiv, så får man se om man eventuelt må gjøre noen ting, sa RBKs sportslige leder Mikael Dorsin til TV 2 etter kampen mot Aalesund sist fredag, og fortsatte:

– Vi har god oversikt hele tiden og vi er bygd opp for ulike scenarioer. At tre spisser er ute samtidig, det er ganske uvanlig. Da får vi tenke så det knaker. Denne gangen er det flaks at vi har et litt lengre overgangsvindu i Norge.