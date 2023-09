Oppgjør: – Folk vet ikke hva de prater om

Ole Selnæs vender tilbake til Rosenborg, men at han kom for pengene vil han ikke ha noe av.

Ole Sælnes har signert for Rosenborg og blir klubbens nye nummer ti. Det melder klubben på sine sider.

– Det føles veldig spesielt å ta på seg Rosenborg-drakten igjen. Det føles bra og veldig spesielt, sier Ole Selnæs til RBK.no.

Onsdag ettermiddag møtte han TV 2 og lokalpressen for å snakke om overgangen, der hvilke andre klubber som var aktuelle ble et tema.

– Det kommer jeg så klart ikke til å svare på. For min egen del og av respekt for andre klubber. Som frispiller hadde jeg jo andre tilbud, men jeg synes Rosenborg var det mest fristende.

– Jeg tenkte først og fremst på økonomisk lukrativt, og kanskje ikke sportslig, fulgte Adressas utsendte opp.

– Årh. Jeg kan si at Rosenborg ikke var det mest økonomiske. Det var andre plasser det betales mer, det var ikke det det handlet om nå.

RBK-signeringen tok deretter oppgjør med kritikere.

– Jeg vet at sånn kommer det til å bli. Folk vil sikkert snakke om at jeg tjener så mye bla bla. Jeg kan prøve å ta livet av den med en gang, folk vet ikke helt hva de prater om. Jeg kom ikke for penger, det helt andre motivasjoner.

PÅ PLASS: Ole Sælnes møtte pressen på Lerkendal. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Selnæs har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2027-sesongen.

– I en blytung sesong må dette sies å være et stort lyspunkt for trønderne, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Rosenborgs nye nummer 10🖤🤍 pic.twitter.com/DKQYzfoDwz — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) September 6, 2023

Vil gjenreise klubben

Selnæs forlot RBK til fordel for franske Saint Etienne januar 2016.

Han har senere vært innom kinesisk klubbfotball og sveitsiske Zurich, der kontrakten gikk ut i sommer.

Valget falt nå på Rosenborg og nysigneringen forklarer det slik:

– Det er mange faktorer til det. Den ene er familie, men en viktig faktor er at jeg ønsker å være med på å ta Rosenborg tilbake til toppen.

Den soleklart viktigste faktoren, ifølge ham selv.

– Fordi jeg har alltid fulgt Rosenborg tett hele mitt liv, inkludert de siste årene. Det er ingen som holder med Rosenborg som er fornøyd med hva som har vært de siste årene og i alle fall ikke meg, sier Selnæs og fortsetter:

– Jeg har en feeling og et veldig ønske om å hjelpe Rosenborg tilbake der de hører hjemme. Det er uten tvil på toppen med Rosenborg som den desidert største klubben i Norge. Det er vi nødt til å vise igjen og det er hovedgrunnen til at jeg er tilbake, sier Selnæs.

GLEDER SEG: Ole Selnæs ser frem til å spille for Rosenborg igjen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Midtbanespilleren kan få sin re-debut hjemme på Lerkendal mot Bodø/Glimt søndag 17. september.

– Det er ikke jeg som bestemmer om jeg får spille der. Det kommer også an på hvordan jeg føler meg på trening, men jeg ser for meg nå at jeg kan spille en i den kampen.



RBKs daglige leder, Tore Berdal, gleder seg over nyervervelsen.

– Det er en kjempesignering for Rosenborg. Dette er en skikkelig rosenborger som kommer hjem igjen og som virkelig har lyst til å være med å løfte Rosenborg fremover, sier Berdal.

– Har det vært vanskelig å lande økonomien i dette?

– Jeg tror dette er en bra avtale både for Rosenborg og for alle parter. Det har vært en veldig fin prosess, svarer den daglige lederen.



– Solbakken følger med



Fra før har Selnæs 134 kamper for Rosenborg. Han debuterte for klubben som 17-åring i 2012.

– Han er 29 år og har fortsatt mange gode år igjen som midtbanespiller, og det at han velger Rosenborg sier alt om at han har troen på at det er mulig å fylle tribunen på Lerkendal igjen, sier Mathisen

– Finner han tilbake til det nivået vi vet han har inne er det også en spiller som Ståle Solbakken kommer til å følge veldig nøye med på, for Selnæs på sitt beste er god nok for landslagstroppen.