– Om ikke det knakk meg, kan ingenting knekke meg

Tirsdag skrev Markus Mehnert (25) under på kontrakten som gir han et bevis på at det aldri er verdt å gi opp uansett hvor langt nede du har vært.

– Jeg har tenkt om ikke det knakk meg, så kan ingenting knekke meg. Jeg klarte å gjøre motgang om til medgang. Det er derfor jeg står her i dag. Det er jeg stolt av.

Ordene tilhører Strømsgodsets nye angriper Marcus Mehnert.

Tirsdag offentliggjorde drammenserne at Asker-gutten har skrevet under på en avtale som varer til sommeren 2026.

25-åringen har tidligere åpnet opp i Bergens Tidende og senere her i TV 2 om en særdeles tøff tid sist han var i Eliteserien.

I Bergen slet han med lite spilletid for Brann og utenfor banen kjente han på ensomheten gjennom koronaperioden.

Til TV 2 forteller han nå at han på et tidspunkt lurte på om det var verdt å leve.

– Jeg var så langt nede som et menneske kan være. Jeg hadde tanker om hvorfor det er verdt å leve og så videre. Jeg var på vei til å gjøre ting man ikke bør gjøre. Heldigvis hadde jeg fine folk rundt meg som gjør at jeg fortsatt står her, sier Mehnert til TV 2.

LITE SPILLETID: Marcus Mehnert slo aldri ut i full blomst i Brann, men det var ikke først og fremst sportslig det var tungt. I covidperioden følte Asker-gutten på ensomhet og utviklet en lettere depresjon og PTSD, posttraumatisk stresslidelse. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Han har vært tydelig på at han ønsker å være åpen om den tøffe perioden i livet sitt i håp om å hjelpe andre.

Tårevått Ranheim-farvel

Og nå har Strømsgodsets nye spiss fått nok et bevis på at det er fullt mulig å reise seg etter tøffe perioder.

For Mehnert ble løsningen å bytte ut Brann og Bergen med Ranheim og Trondheim.

I 1. divisjon slo 25-åringen ut i full blomst. 12 fulltreffere ble fasiten for Ranheim i fjor. Det vekket interesse fra en rekke beilere.

Størst og mest konkret var interessen fra Strømsgodset.

– Det ble litt tårevått da jeg tok farvel med gutta i Ranheim. Det er en gjeng jeg har blitt glad i. Samtidig er jeg stolt over meg selv, fordi jeg har vært så langt nede og bygget meg opp igjen, sier Marcus Mehnert.

Han takker spesielt familien og mentaltrener Krister Railo for at motgangen er snudd. Samtidig er han glad for at han nå er tilbake på Østlandet og nærmere familien.

BLOMSTRET I BLÅTT: I Ranheim har Marcus Mehnert funnet tilbake gleden både på og utenfor banen. Foto: Ole Martin Wold

– Mor, bestemor og resten av familien var veldig happy nå. Det er godt å være Godset-spiller. Jeg kan ikke vente med å komme i gang, sier han.

– Kanskje for stor vilje

Ifølge TV 2s opplysninger består avtalen mellom Strømsgodset og Ranheim av en umiddelbar betaling på én million kroner, i tillegg til prestasjonsrelaterte bonuser på noen hundre tusen kroner.

Partene har forhandlet i flere uker. Ifølge Jostein Flo, sjef for sport og spillerlogistikk, forsøkte Godset å hente Mehnert allerede i forrige overgangsvindu. Nå lykkes han.

– Marcus er en vi mener har et stort potensial. Det er en spiller vi har stor tro på, sier han.

Han har blant annet latt seg imponere over hvordan 25-åringen har slått tilbake etter tøffe perioder.

– Fotball er press og følelser. Marcus har hatt stor vilje, kanskje litt for stor av og til, men han har alltid slått tilbake. Og det er noe av det viktigste i fotball. For motgang vil du alltid møte. Men med erfaring slår du ofte tilbake sterkere, sier Flo.

– Ville bare hit

Selv er Mehnert bare glad for at det løste seg mellom Strømsgodset og Ranheim etter lange forhandlinger.

– Det har vært veldig frustrerende. Du sitter bare og håper det skal løse seg. Egentlig ønsket jeg bare å sette meg på flyet og komme meg mot Drammen, men jeg har vært profesjonell, trent bra og bare håpet på en løsning, sier Mehnert.

Han var hele veien tydelig på at han ønsket seg til Godset, der han nå har valgt draktnummer 77. På vei til Oslo i går satte han på klubblåtene «Godset fra Drammen» og «Gamle Gress» på øreklokkene for å forberede seg til sitt nye eventyr.

– Jeg var ikke interessert i noe annet. Jeg ville bare hit. Det er et spennende prosjekt på gang her, med Jørgen (hovedtrener, Isnes) og et nytt trenerteam. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sier Mehnert.

I Ranheim har han blomstret i en angrepsrolle på høyrekanten.

– Jeg er ikke bare en ren spiss. Jeg kan spille i alle tre posisjonene der oppe. I Ranheim har jeg produsert flest målpoeng fra høyrekanten. Men jeg vil bare bidra til å vinne kamper med Godset, jeg, sier Marcus Mehnert.