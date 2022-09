Ole Sæter sier nei til Rosenborg-forlengelse: – Er for langt unna hverandre

Toppscoreren skal ha fått et tilbud som strekker seg ut 2025, men etter et par uker med forhandlinger har spissen avslått trøndernes tilbud.

Det betyr at han enn så lenge blir stående med kontrakten som strekker seg ut neste sesong.

– Nå er vi for langt unna hverandre. Per dags dato er den ballen lagt død, sier Sæter til TV 2 torsdag.

– Som sagt tidligere har ikke jeg vært så innblandet i det. Jeg har meldt meg ut, og så fikk jeg en frist å forholde meg til og da ble jeg nødt til å ta et valg. Enten ja eller nei, da ble det nei, forklarer han.

Han understreker at det var en vanskelig beslutning å ta.

– Jeg synes det er trist at man ikke klarer å bli enig. Men sånn er fotballen, og det er på en måte en helt vanlig kontraktsforhandling som har pågått. For min del ble det feil, erkjenner Sæter.

Han vil ikke gå i detaljer om hvor langt unna han og klubben er i forhandlingene, men at det siste tilbudet var for langt unna det han mener han fortjener.

– Jeg mener ikke at jeg er gnien i det hele tatt. Man har forskjellig syn på verdien min. Jeg mener verdien min er høyere enn de mener per dags dato. Da kan jeg ikke signere, rett og slett, understreker Sæter.

– Hvordan var det å si nei?

– Det er ikke noe hyggelig. Det er vanskelig for det er en avtale jeg ønsker å få til på mine premisser, og det er en avtale jeg gjerne skulle signere på. Men jeg kan ikke signere bare for å signere. Det er en karriere å ta vare på og en økonomisk bit i det hele også.

Han innrømmer at det er andre klubber som har vist interesse, men at det ikke har hatt noen stor påvirkning for avgjørelsen per nå.

– Men man vet aldri hva som skjer innen fotball, så jeg holder mine dører åpne, og det regner jeg med klubben gjør også.

Dorsin: – Får se om vi får det til

Sæter har lenge vært tydelig på at han ønsker å «få som fortjent», og senest i forrige uke kom 26-åringen og hans rådgivere med et motbud til Rosenborg. Avstanden skal imidlertid være såpass at partene ikke har klart å komme til enighet.

– Forhandlinger er mellom to parter og det ønsker vi å holde for oss selv. Man holder på så får vi se hva det blir, sier sportslig leder i RBK Mikael Dorsin til TV 2.

– Er det for stor avstand per nå?

– Det holder vi mellom partene. Noen vil ha det og andre det, og som jeg har sagt tidligere holder vi oss innenfor våre rammer og policy, så får vi se om vi får det til.

– Han har 15 måneder igjen på kontrakten. Vi er glad i Ole og ga ham et tilbud og ønsker å ha han med videre. Så får vi se hvor vi havner til slutt. Nå, som tidligere, er vi alt for langt fra hverandre. De har sine forventninger og vi vet hva vi kan gjøre. Så enkelt er det, utdyper Dorsin.

– Ønsker dere å prøve igjen på et senere tidspunkt, i og med at han har kontrakt ut 2023?

– Som sagt, nå er vi veldig langt fra hverandre. Da får vi la det være for en periode. Så får vi se hva som skjer siden. Som sagt har han 15 måneder igjen, så det er ikke veldig stress. Det er det jeg kan si.

– Så lenge han ikke signerer ny kontrakt og har ut 2023, gjør det at han blir mer aktuell for andre klubber i januar hvis dere vil ha noe for ham?

– Vi tenker ikke på det. Nå spiller vi kampene og Ole spiller bra. De 15 kampene han har spilt i Eliteserien har han spilt bra. Presterer han så spiller han, så enkelt er det.

Rekdal: – Har gitt ham et godt tilbud

RBK-trener Kjetil Rekdal er ikke stresset over at de ikke er kommet til enighet med Sæter og påpeker som Dorsin at 26-åringen har 15 måneder igjen av kontrakten.

– Det er mange parter i en sånn sak. Spiller, agent, klubb. At han ikke blir enig i førsteinstans skjer vel ofte det, sånn sett. Jeg har hørt at vi har gitt ham et godt tilbud, så det var foreløpig ikke bra nok, sannsynligvis, sier Rekdal til TV 2 og utdyper:

– Vi ønsker å gi et signal fra klubbens side på at vi er godt fornøyd og ønsker ham i flere år fremover. Foreløpig har ikke det løst seg.

– Hvilke signaler gir det fra Oles side at han ikke velger å forlenge?

– Det kan ikke være noe annet enn at han ikke er fornøyd og mener at han skal ha en bedre kontrakt. Jeg kan ikke skjønne andre argument. Om han har lyst å spille ut kontrakten og gå gratis kan og være, jeg vet ikke. Jeg er ekstremt lite involvert i dette, så det blir bare gjetting.

Rekdal sier at han ikke vet hvilke krav som ligger bak Sæters beslutning og henviser til sportslig leder Dorsin som tar seg av forhandlingene.

– Ønsket for sport var å gi Ole en forlenget kontrakt og at han skulle være med lenge. Det forholder jeg meg til, sier RBK-treneren.

Ønsker å «få som fortjent»

Senest onsdag formiddag sa Sæter følgende til TV 2 om sin kontraktssituasjon:

– Nei, altså da ønsker jeg å bli her da. Men som sagt tidligere, man ønsker å få som fortjent, det sier jeg igjen. Men mer enn det kan jeg ikke si.

Trønderen, som har dunket inn 13 mål så langt i årets Eliteserie, har heller ikke lagt skjul på at han ønsker å prøve seg i utlandet.

– Det er ingenting som hadde vært kulere enn om jeg bare hadde bøttet inn mål ute i Europa. Det er klart at jeg har mange drømmer og mål, jeg også. Jeg ønsker å nå så mange mål som jeg kan, det er jo det alle ønsker, å oppleve andre kulturer, verdensdeler. Det er kjempeinteressant, sa RBK-spissen til TV 2 tidligere denne måneden.