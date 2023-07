Ødegaard ut mot Lillestrøm: – Merkelig

Hans Erik Ødegaard reagerer på at egen spiller ble annonsert klar for ny klubb dagen før kamp. Lillestrøm beklager situasjonen.

Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard velger å benke Sander Moen Foss etter nyheten om at forsvarspilleren ble klar for Lillestrøm fra 1. januar.

– Det var unødvendig, vi skulle gjerne sett at det ble publisert en annen dag enn dagen før kamp. Det synes vi var merkelig. Det har vært en prosess for Sander og det stjeler energi.

Tidlig i kampen mot Vålerenga kolliderte erstatter Fredrik Tobias Berglie med egen keeper Hugo Keto.

– Dumt

Dermed kom Moen Foss inn allerede etter 22 minutter. Se den blodige smellen i videovinduet under:

– Så kan det godt hende det setter seg når det har vært gjort en bestemmelse, men det er en usikkerhet og da synes vi det var riktigere å gi en annen sjansen, som vi vet skal være med videre, forklarte Ødegaard om benkingen.

– Hvilken effekt har det?

– Forhåpentligvis ingenting og for Sanders del kan det sette et punktum som gjør at han kan samle seg over den beslutningen. Men timingen og komme med det dagen før kamp er dumt, er SF-treneren klare mening.

MISFORNØYD: Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV 2

Sander Moen Foss møtte TV 2 til et intervju i pausen mot Vålerenga.

– Selvfølgelig, det har vært litt mer trøkk enn vanlig, men herregud sånn skal det være. Jeg er bare en fotballspiller, det får jeg tåle.

– Hvordan var det å komme inn midt i omgangen?

– Jeg håper alt går bra med Berglie. Det er litt ekstra vanskelig og komme inn, men jeg føler vi styrer kampen. Det går helt fint, sier Moen Foss.

– Bare å si unnskyld



Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin er helt enig i trenerens uttalelser og beklager overfor klubben.

– Dette var ikke planen. Den var å ta det på mandag, men så lekket saken i TV 2. Det er bare å si unnskyld, sier LSK-lederen.

TV 2 erfarte overgangen fredag morgen.

– Da var det jo ute og vi så det lite hensiktsmessig at det skulle bli masse spørsmål rundt det. Vi besluttet at det var bedre å sende ut en pressemelding, forteller Mesin.



FORKLARER: Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Mesfin forteller at han sendte en forespørsel til Sandefjords sportssjef Espen Bugge Pettersen før de gikk ut med det. Mesfin opplever dialogen med klubben som ryddig.

– Vi kunne bestemme når vi ville gjøre det, men av respekt til Sandefjord og Sander med agent, som ville det selv, ønsket vi egentlig å ta det på mandag.



Espen Bugge Pettersen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Det var ikke en beslutning vi primært skulle gå for, men det hadde vært verre om vi hadde latt det henge, understreker Mesfin.