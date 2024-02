Odd-trenerens mørke øyeblikk: – Det er flaut

Hellas, Trondheim, Skien, Aarhus, Drammen – og fortsatt er listen lang.

Odds nye hovedtrener Kenneth Dokken er av typen man trygt kan kalle verdensvant.

Og kanskje en smule språkforvirret.

– Jeg har jo en dialekt som mange mener er litt av hvert, og det er nok riktig. Jeg tror den tvisten med trøndersk kommer til å være i språket mitt resten av livet, humrer Dokken.



GODT HUMØR: Stemningen har stort sett vært meget god på Odds treningsfelt de siste dagene. Foto: Per-Atle Karlsen

TV 2 møter 45-åringen i Marbella der han er i ferd med å gjennomføre sin første treningsleir som Odd-trener.

Inspirert av ulike fotballmiljøer rundt om i Norge og Europa, har han nå planer om å gjenoppreise fotball-entusiasmen i Skien og Telemark.

– Jeg har vært en del av det som spiller og publikummer. Det å komme til Skagerak Arena på kvelder der det syder av liv og folk er forventningsfulle, stolte av Odd og har på seg drakten, det er et mål, sier Dokken.



15 år senere …

Det har gått 15 år siden Dokken forlot Odd, den gang som spiller, til fordel for Trondheim og Ranheim.

Siden den gang har den ferske Odd-sjefen opplevd mye – både i inn- og utland.

– De 15 årene har gått fort, så man må jaggu ta vare på hver eneste dag, ler han, før han fortsetter:



– Hvis du ser på snittiden spillere og trenere har i klubber, så er det kanskje ikke så unaturlig heller (å flytte mye). Du må være villig til å gjøre det også, tror jeg, om du har lyst til å holde på i dette gamet. Det er få trenere og spillere som er sammenhengene lenge i ulike klubber. Det er en del av prisen å betale, men samtidig har veien gitt veldig mange møter og venner, i form av gode folk. Det er berikende.



HAR HENTET INSPIRASJON: Dokken har opplevd fotballkultur i flere ulike klubber og land. Mye av det bruker han som inspirasjon i Odd-hverdagen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

De siste årene har Dokken vært Uwe Röslers assistent i AFG Aarhus. Før det hadde han også et par sesonger som assistenttrener i Vålerenga og en hovedtrener-tilværelse i Notodden.

– Kan din erfaring fra ulike klubber og kulturer være en fordel?

– Det kan godt være. Jeg har veldig troen på å være ute i ulike miljøer og hente inspirasjon. Noen ganger får du en bekreftelse på ting du står for som kan virke riktig. Kombinasjonen bekreftelser og inspirasjon tror jeg er en viktig ting for oss som er i dette spillet, som hele tiden er i utvikling.



Intens og aggressiv

Dokken kommer inn i Odd med store planer om å underholde. Offensivitet og aggressivitet går igjen som nøkkelord.



– Grunnfilosofien er å være offensiv. Jeg er en positiv fyr og jeg liker å se det som er bra i folk. Da blir fotballen fremoverrettet, både med og uten ball. Det er i korte trekk det jeg står for, sier Dokken, som legger til at han har latt seg inspirere av sin tidligere kollega i Aarhus, Uwe Rösler.



IVRIG: På treningsfeltet er Dokken stadig vekk inne og pirker på spillerne. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg liker den aggressive måten å spille fotball på. Det skal være intenst, kjappe reaksjoner når du vinner ballen og kjappe reaksjoner når du taper ballen. Jeg liker den aggressiviteten i uttrykket.



Med over ti år i Trondheim innrømmer også 45-åringen at det er en del trøndersk fotballblod som renner gjennom årene hans.

– Det Rosenborg og Nils Arne Eggen gjorde i mange, mange år, det tror jeg har vært inspirasjonen for veldig mange av oss som har kommet etterpå. Det ligger selvsagt i bunn her.



I EGGENS ÅND: Gjennom sine ti år i Trøndelag har Kenneth Dokken fått et nært forhold Nils Arne Eggen fotballfilosofi. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er flaut

Selv om han lover en aggressiv fotball, er det imidlertid enkelte ting Dokkens Odd-lag skal holde seg unna.

Returen til Skien åpner nemlig opp for å snakke om Dokkens mørkeste øyeblikk på en fotballbane: Nedsparkingen av Aalesund-spiller Johan Arneng under cup-semifinalen i 2009.

– Det der har jeg sett nok, for å si det sånn. Det er ikke mitt stolteste øyeblikk. Det er sånn som ikke skal forekomme på en fotballbane, sier Dokken når han får se klippet han helst vil glemme, og legger til:



– Det er jo flaut, det er det ingen tvil om.



I årene etter nedsparkingen har Dokken forsøkt å bruke sin erfaring fra den episoden til å hjelpe andre.

– Jeg har ikke noe trøbbel med å fronte det, for det tror jeg er viktig. Når du gjør noe sånt, så tror jeg ikke du kan stikke hodet i sanden og tro at ting blir glemt. Det er en del av karrieren min, og den delen av karrieren jeg ikke er stolt over.



HADDE KLART SEG UTEN: Nedsparkingen av Johan Arneng for 15 år siden er en episode i karrieren Dokken helst skulle ha vært foruten. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg gjorde det jeg kunne for å gi beskjed, til barn og unge først og fremst, om at det der er noe som ikke hører hjemme på fotballbanen. Heldigvis så gikk det bra med Johan og Aalesund løftet pokalen det året der og vant cupen. Når alt kommer til alt, så ble det tross alt en god ende.



– Superviktig

Dokken er likevel overbevist om at erfaringene han tar med seg fra en slik storm, kan føre med seg noe positivt.

Å feile er tross alt menneskelig.

– Og det tror jeg er superviktig. Jeg har i alle fall ikke møtt noen i løpet av livet som er perfekte og gjør alt riktig til enhver tid. Jeg har gjort veldig mye rart, men det å prøve å lære av det og gi erfaringen videre, det forsøker jeg, sier han og fortsetter:

ER LOV MED FEIL: Så lenge man lærer av sine feil, er det ikke noe problem for Dokken at hans spillere trår feil av og til. Foto: Per-Atle Karlsen

– Du må gi folk muligheten til å feile, og du må gi folk muligheten til å rette det opp og lære av det. Det tenker jeg er en naturlig og viktig del av livet.



De mulighetene vil også Dokkens spillere få i Odd. Det er kanskje nødvendig når 10.-plassen fra fjoråret skal revansjeres og forbedres i 2024.

– Vi ønsker å utvikle resultatet for kommende sesong. Det er å gjøre det bedre enn det vi gjorde i fjor.



– Hva mer skal til for at du kan sitte der etter endt sesong i 2024 og være fornøyd?

VIL HA FOTBALLGLEDEN TILBAKE: Ett av Dokkens store mål er å få telemarkingene tilbake på Skagerak Arena i 2024. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– At vi klarer å utvikle laget til at resultatene blir bedre. Da tror jeg også vi kan utvikle enkeltspillere. Kanskje har vi fått et stort salg. At vi før jul kan se tilbake på en sesong der vi har hatt mange på kamp og mange telemarkinger i kampmodus, det hadde vært fantastisk, avslutter Dokken.