Odd-spissens helt spesielle reise: – Jeg tenkte «hva er det jeg driver med?!»

Skadeplaget, isolert og alene på rommet i Irland vurderte han å gi slipp på fotballdrømmen som 26-åring. Under to år senere er Ole Erik Midtskogens perfekte snuoperasjon fullført.

- TURTE Å STÅ I DET: Ole Erik Midtskogen tror flere har tenkt at han burde gitt opp fotballdrømmen. I ettertid er Odd-spilleren glad for at han aldri ga opp. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Jeg har fått noen slag i trynet, sier Ole Erik Midtskogen.



Han har grunn til å være stolt nå.

To dager før han fylte 28 år gikk barndomsdrømmen om å spille fotball i Eliteserien i oppfyllelse.

Men veien til norsk fotballs aller gjeveste scene har ikke bare vært en dans på roser for Odds nye spydspiss.

– Den er noe spesiell, det er jeg enig i, sier Midtskogen ydmykt selv om reisen han har vært gjennom.



For vel 20 måneder siden ble det kjent at kontrakten hans med irske Dundalk var terminert. 26 år gammel vendte Midtskogen hjem til Norge, skadeplaget og usikker på framtiden.

– Da jeg kom hjem fra Irland, var jeg hjemme ei uke i Rendalen og tenkte «hva gjør jeg nå». Skal jeg trappe ned og finne på noe annet – eller skal jeg fortsette mot målet, forteller Midtskogen.



Han brukte noen dager. Så tok han sats.

– For under to år siden satte vi oss ned på kontoret her og planla veien fra 2. divisjon til Eliteserien. Det fungerte fint det, sier Ole Erik Midtskogen i dag.

Han er tilbake hos 2. divisjonsklubben Kjelsås, der slagplanen for veien til Eliteserien ble lagt.

SLAGPLANEN BLE LAGT: Ole Erik Midtskogen, i Fotball-Norge kjent som «Æljen fra Tynset», var denne uka tilbake på kontoret der slagplanen for å få han til Eliteserien for under to år siden ble lagt. Til venstre sportssjef Jørgen Bjørn, mens trener Eivind Kampen sitter ved pulten. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Mer om det senere.

Fra færøysk lykketreff til irsk nedtur

Først som 21-åring gikk turen videre fra barndomsklubben Tynset til HamKam for Ole Erik Midtskogen.

Der tilbrakte han fire år, men spissen klarte aldri å slå virkelig gjennom på Briskeby.

25 år gammel valgte han å prøve lykken på færøyene og i KÍ Klaksvík.

– På Færøyene traff jeg lykken, sier Midtskogen.

Mens fotballen i Europa var nedstengt, rullet fotballen på Færøyene. En stund sendte TV 2 færøysk fotball på TV.

– Der hadde jeg et kjempebra år, både sportslig og privat. Jeg utviklet meg mye, sier Midskogen.



ÅPNER OPP: Ole Erik Midtskogen åpner opp om en tøff periode i Irland, der han i etterkant virkelig vurderte om det var verdt å satse på fotballdrømmen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

På banen kjempet hans nye klubb om en plass i Europas gjeveste turneringer. I playoffen til Europa League sto irske Dundalk på motsatt side.

– Jeg gjorde en god kamp der og plutselig tikket det inn et tilbud fra dem. Jeg hoppet på det, rett og slett, sier Midtskogen.



Men livet i Irland ble ikke som han hadde sett for seg.

– Det gikk ikke så bra. Verden var preget av korona, jeg satt mye isolert på rommet og det var første gang i karrieren at jeg slet mye med skader, sier han.

Midtskogen ble ensom.

– Det ble litt sånn at jeg tenkte «hva er driver jeg med !?». Jeg fikk ikke spilt fotball, jeg ikke ha besøk av kjæresten og det var ikke noe moro. Det var mye tenking der jeg lurte på hva jeg skulle gjøre, sier han.



Åtte måneder etter at han signerte for Dundalk ble de enige om å gå hver til sitt.

Bjørnen og Æljen

Hjemme i Norge trengte han ei uke.

Så kom telefonen som i ettertid kan ha vært helt avgjørende for at Ole Erik Midtskogen per nå er Odds førstevalg som spiss i Eliteserien.



Kjelsås assistenttrener Jørgen Bjørn, som nå er sportssjef i klubben, hadde gått på videregående med Midtskogen og kjente «Æljen fra Tynset» godt.

– Det var faktisk han som begynte å kalle meg det, sier Ole Erik Midtskogen.



I Fotball-Norge har Midtskogen blitt kjent som «Æljen fra Tynset».

– Vi har jo en øvelse, Elghufs, som er ganske kjent der vi kommer fra. Og Ole har jo så vanvittig langt steg. Han beinet opp bakkene der. Da var han elgen, forteller Jørgen Bjørn.



Historien om hvordan Midtskogen fikk sitt kallenavn forteller kanskje litt om båndene som fikk spissen til å fortsette i 2. divisjon.

TAKKNEMLIG: Tilbake hos 2. divisjonsklubben Kjelsås, er Ole Erik Midtskogen svært takknemlig over jobben klubben og trenerteamet har gjort for å bidra til å realisere drømmen om Eliteserien. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Det tar oss tilbake til kontoret og samtalene med Kjelsås, trener Eivind Kampen og Jørgen Bjørn.

– Vi la en plan om at jeg i løpet av en toårsperiode skulle hoppe over 1. divisjon og gå rett til en klubb i Eliteserien. Jeg var tydelig med Eivind og Jørgen på at jeg hadde lyst til å prøve meg på toppnivå i Norge. De la fram en plan på hvordan de kunne hjelpe meg dit og hvordan vi skulle gå til det. Da Odd tok kontakt, var det på en måte planen som gikk i boks, sier Ole Erik Midtskogen.



Tilbake i Kjelsås sitter trener Eivind Kampen igjen og er meget stolt over å ha sendt nok en spiller til et høyere nivå.

– Det er fantastisk, og det er så fortjent. Det viser at hvis du legger ned jobben, så er det mulig å realisere drømmer. Og så er det viktig for oss som klubb å vise at vi kan være en god nok arena til å ta det siste stege. For oss er det verdt sin vekt i gull, sier han.



Han hevder han ikke er overrasket over suksessen Midtskogen opplever nå.

– Det handler om typen og karakteren. Han har vært ydmyk og lærevillig. Det å fortsette å utvikle seg hele tiden, som Ole har gjort, krever litt karaktert, sier Kjelsås-treneren.



KONTRASTER: Det er liten tvil om at det er litt forskjell på klubblokalene til Kjelsås og Skagerak Arena som nå er blitt Ole Erik Midtskogens hjemmebane. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Har turt å stå i det

Det endte med halvannet år i Kjelsås.

Elleve mål på 17 kamper i 2021 og 18 mål i 2. divisjon i fjor gjorde at Odd i vinter hentet han til Skien.

– Jeg har nok gått en litt annen vei enn de fleste. Jeg har tatt til meg mye lærdom underveis, og spesielt de siste årene har jeg vært tålmodig. Jeg har turt å stå i det jeg driver med, sier Ole Erik Midtskogen.

Han tror flere tvilte på ham da han vendte tilbake til Norge. Selv trodde han innerst inne at det var mulig å realisere drømmen.

SLO BRANN: Ole Erik Midtskogen fikk en perfekt start på karrieren i Skien. Hjemme mot høytflyvende Brann bidro han sterkt til seier. Foto: Tor Erik Schrøder

10. april ble alt slitet verdt det. Da var han i startoppstillingen til Odd borte mot Stabæk.



– Det må være lov å være stolt. Jeg har ikke gitt opp og jeg har jobbet hardt. Derfor var det ekstremt stort å høre Eliteseriehymnen og få debuten mot Stabæk med familie og venner på tribunen. Det var moro, sier han.



Selv om det ikke har blitt noen scoringer hittil, har han prestert godt og virker å være Odds førstevalg på topp.

Søndag venter Rosenborg i Skien.

– De fleste klubbene jeg møter nå, har jeg jo aldri spilt mot tidligere. Rosenborg var jeg ofte å så på Lerkendal. Det blir utrolig morsomt og jeg gleder meg skikkelig til å møte dem. Jeg tror vi har alle muligheter til å vinne den, sier Ole Erik Midtskogen.