Odd-profilen: – Hadde vært kult med Premier League

Søndag: Sarpsborg-Odd på TV 2 Play kl. 16.50. Full oversikt over helgens kamper her.

Forrige helg imponerte Odd da de i sin første hjemmekamp for sesongen vant 2-0 over høytflyvende Brann.

En av de mest toneangivende for hjemmelaget i kampen, var Conrad Wallem.

22-åringen har gjennom årene figurert mye på både ulike kantroller og på back. I år har han markert seg sentralt på midtbanen til Odd og det er noe han selv trives godt med.

– Det er vel nesten ikke en posisjon jeg ikke har spilt. Man kan vel kalle med allsidig. Men det er nok på midten jeg liker meg best. Det er der jeg får brukt totalpakken min best, sier Wallem til TV 2.

Han beskriver seg selv som en ambisiøs spiller. Han tok tidlig en avgjørelse på å flytte fra hjembyen Tønsberg for spill i Arendal. Wallem har sakte men sikkert gått gradene fra 3. divisjon til å nå være fast i Eliteserien.

Videre forteller han at han har funnet seg godt til rette i Skien, og har fått tilliten fra Odd-sjefen «Paco» til å være en del av kapteinsteamet.

– Jeg har vel sagt det siden dag én. Conrad er en spiller med et materiale som gjør at han kan lykkes i denne bransjen her. Han gjør alt som skal til for å bli så god som han kan bli. Og han kan bli veldig god, sier Odd-treneren og legger til:

– Han hoppet høyest, løp fortest og løp mest. Det er en spennende spiller og en spennende pakke. Når man ser hva han gjør på 2-0 målet, både tempo, at han har energi til det og så kjøre en Cruyff for å få vekk en midtstopper for å servere en scoring. Det er en god prestasjon.

Se scoringen under:

For 22-åringen selv har han målbevisst jobbet for å mestre de ulike aspektene i spillet. I de ulike klubbene han har vært i, har han jobbet med forskjellige ting. I Odd har de tekniske detaljene stått i fokus, og ifølge ham selv har han tatt store steg der.

I tillegg beskriver han selv at han hele tiden har vært klar over at x-faktoren sin har vært på løpskapasitet og fysikk.

– Jeg har noe der som ikke så veldig mange andre har i løpskapasiteten og duellkraften. Man må bruke det man er god til, sier Wallem.

– Hva er ambisjonene dine?

– Det hadde vært kult å spille Premier League en gang. Det hadde vært dritkult. Det er ikke at jeg ikke er ambisiøs det skal stå på. Jeg gidder ikke å si at Odd er det siste stoppestedet for meg. Selv om jeg trives veldig godt her. Jeg vil ta det lengst mulig, sier den offensive 22-åringen.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen kommenterte Odd-seieren mot Brann. Også hun bet seg særlig merke i 22-åringen sentralt på banen.

Særlig med tanke på at det ble en kamp hvor Odd ikke hadde ballen særlig mye.

– Han gjør en fantastisk jobb og viser at tempo og forståelsen for kampbildet så til de grader er der, sier Gulbrandsen.

– Hvordan er det for en spiller å omstille seg fra kant, back og sentral midtbane?

– Det er enkelt for spillere som har fotballforståelse og har pakken. Det beviser han at han har. Han forstår det taktiske som kreves i de ulike rollene svarer Gulbrandsen.

Se Eliteserien på TV 2 Play.