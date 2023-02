Odd avslører Jarstein-planen

Se fotball-lunsj fra Marbella i videovinduet under!

Odd er i disse dager på treningsleir i Marbella, og på keeperøvelsene har de kanskje Eliteseriens råeste felt om dagen.

Da TV 2 var til stede mandag var både Leopold Wahlstedt og Rune Almenning Jarstein i aksjon under den spanske solen.

Den tidligere landslagskeeperen er klubbløs etter at han ble oppsagt av Hertha Berlin i høst. Nå er det en bitter konflikt mellom partene, som behandles i tysk rett.

– Kommer til å avslutte her

Odds sportssjef Morten Rønningen forteller til TV 2 at Jarstein hadde lyst til å trene med barndomsklubben.

– Rune har selv tatt initiativ til å trene med oss, og der har vi takket ja til. Han har til og med betalt billetten sin ned her.

Rønningen avslører at Jarstein, som har 72 landskamper for Norge, kommer til å returnere til Skiens-klubben.

– Mest sannsynlig kommer Rune til å avslutte fotballkarrieren i Odd, det håper vi på. Men det er etter at saken i Tyskland er ferdig.

Det var en krangel i august med keepertrenere i Hertha som førte til at Jarstein ble sparket fra hovedstadsklubben. Nå skal det avgjøres om oppsigelsen kan rettferdiggjøres.

BLE I GODD: Svenske Leopold Wahlstedt takket nei til Bodø/Glimt i forrige uke. . Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ikke begge samtidig

For bare dager siden var Wahlstedt på vei til Bodø/Glimt, kunne TV 2 avsløre. Klubbene var enige om en totalpakke på nærmere 15 millioner kroner, men svensken takket nei til å skifte klubb.

– Det viser at kompleksiteten i slike saker er stor, og det er mange parter som skal ville og enes til slutt. Dette betyr at vi fortsatt har en av Eliteseriens beste keepere i 2023, sier Rønning, som forteller at han ikke ble sjokkert over Wahlstedts nei.

Det går ut over Jarsteins planer. Det er nemlig ikke plass til begge to for en klubb som befinner seg i rød sone i NFF såkalte «finansielle oppfølgingssystem».

– Han blir Odd-keeper når Wahlstedt er ute av klubben, røper Rønningen.

– Ikke før?

– Nei, ikke før.

– Da ble det litt kluss i vekslingen?

– Det ble håndtert veldig fint, smiler sportssjefen.