Nytt RBK-tap – Rekdal kalt inn til styremøte

Brann - Rosenborg 3-1 (1-0)

De ferske cupmesterne Brann var store favoritter før møtet med Rosenborg i Bergen.

Ikke overraskende ble de tre poengene igjen i Bergen. Scoringer fra Bård Finne (2) og Ole Didrik Blomberg sørget for fortjent Brann-seier.

Rødtrøyene befester sin plass som nummer to på tabellen, mens Rosenborg blir stående med sine ni poeng, godt på nedre halvdel av tabellen.

– Presset vil øke, og misnøyen vil øke, sier Kjetil Rekdal.

Han sier han vil prøve å skjerme spillerne.

– Du må vise dem fakta og realiteten, hva løsningene er. Det har blitt en del bytter, og mer enn vi ønsker. Realiteten er brutal. Vi kan ikke la oss påvirke av det som er rundt oss, for da er vi ferdig, sier Rekdal.



Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, sier til Adresseavisa at Rekdal og assistent Geir Frigård er kalt inn til et styremøte på onsdag.

– Vi skal snakke om hvor vi er, og hvor utfordringene er. Vi er tett på, og nå får vi muligheten til å ha en dialog med alle. Det er ikke mer drama enn det, sier hun til avisen, og understreker at trenertamet fortsatt har tillit.

– Dette klarer jeg ikke

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen ble lettere rystet over klasseforskjellen i 1. omgang.

– Rosenborg hadde kniven på strupen, men blir rett og slett rundspilt. De er ikke i nærheten. Er det noen spillere som er opp mot sitt beste nivå? Nei!



– Har vi sett noen Rosenborg-kamper denne sesongen som virkelig har vært gode og underholdende? Nei, det har du heller ikke, fortsatte Mathisen tiraden.

Han lurer også på hva Kjetil Rekdal tenker etter ni kamper og ni poeng.

– Kjetil Rekdal, som er en erfaren trener og fotball-mann, han må til slutt bli gal. Hva skal man gjøre? Hvilke ideer skal man sette på bordet som spillerne får troen på og få dem til å fungere?

– Han på et eller annet tidspunkt tenke, vet du hva? Dette klarer jeg ikke. Her klarer jeg ikke å få i gang dette laget, dette maskineriet, denne klubben. Det kan være at dette ikke er en god match.

Rosenborg hevet seg imidlertid etter hvert, og truet Brann-seieren helt inn. Det holdt imidlertid ikke, og Brann tok tre nye poeng.

Bekymret kaptein

– Det er tungt akkurat nå. Jeg syns når vi får 1-2, så har vi et par fine overganger, men klarer ikke å ta vare på dem. Brann er farlige, sier Markus Henriksen.

– Hvordan skal dette snu?

– Nå spør du godt rett etter en skuffende kamp der vi ikke får med noe. Vi ligger i en tøff posisjon i ligaen. Vi er nødt til å stå i realiteten og stå i det. Vi kommer ingen vei om vi vifter det hvite flagget.

– Blir du bekymret?

– Selvfølgelig, sier Henriksen.

Slik var kampen

Ledermålet kom tidlig, og selvfølgelig var det Bård Finne. Ballen falt ned til Brann-spissen, som banket inn sitt 8. mål for sesongen.

Det andre kom noen minutter ut i 2. omgang. Brann straffet Rosenborg på kontring, som Ole Didrik Blomberg avsluttet i mål. André Hansen må ta deler av skylden for et svakt keeperspill.

– Den skal jeg ta, sier RBK-keeperen.

Da skrudde Rosenborg på en bryter. I løpet av et lite minutt var det både en redning på strek, samt et stolpeskudd i fra å redusere.

Så fikk Rosenborg straffe ut av ingenting. Et innlegg traff Svenn Crone i armen, og da var dommeren ikke i tvil. Innbytteren Kristall Ingason tok straffen, men bommet med en elendig straffe.

– Ufattelig svakt straffespark. Det er pinlig og svakt, utbrøt Jesper Mathisen.

Heldigvis for RBK fikk de ta straffen på nytt, for Brann-keeper Mathias Dyngeland hoppet en meter ut fra streken før straffen ble tatt.

Denne gangen tok kaptein Markus Henriksen ansvar, og da satt reduseringen for RBK.

Trønderne fortsatte å produsere store sjanser, men misbrukte mulighetene.

Mot slutten punkterte Bård Finne kampen, og Brann vant 3-1.

– Det er først og fremst laget som får frem mine styrker. Jeg er takknemlig for sånne kamper som i dag, sier Bård Finne.