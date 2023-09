Nysigneringene fikset VIF-seier: – Begynner å gjøre seg gjeldende

Sommersigneringene til Geir Bakke sto for scoringene i en særdeles viktig seier for hovedstadsklubben.

Vålerenga-Aalesund 3–1

Andrej Illic (22) og Elias Hagen (23) sto for scoringene da Geir Bakke og co. slo AaFK i bunnoppgjøret på Intility.

– Det er sommersigneringene til Vålerenga som begynner å gjøre seg gjeldende, kommenterte TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.



Andrej Illic herjet i luftrommet, og scoret to med hodet. Elias Hagen sto for kveldens vakreste – et nydelig skudd fra distanse.

– Når Vålerenga trenger det så mest, så tar han sakene i egne hender. Det er et prosjektil, utbrøt TV 2s kommentator.

Hagen ble kåret til banens beste. Oslo-gutten smilte bredt i intervjuet med TV 2 etter kampen.

– Det er deilig. Første seieren på hjemmebane for min del, så det er gøy, sa 23-åringen.

Han lot seg imponere over sin serbiske lagkamerat.

– Han er helt rå i boksen, sier han om lagkameraten.

Seieren sender Vålerenga opp på en foreløpig tolvteplass, og på trygg grunn i Eliteserien.

Slik var kampen

Vålerenga lå på kvalikplass før de tok imot tabelljumbo Aalesund. Og Geir Bakkes menn fikk en marerittstart mot tangotrøyene.

Aleksander Kjelsen (18) sin tversoverpasning retning stopperkollega Eneo Bitri ble snappet opp av Atanga, som fant Martin Ramsland på bakre stolpe.

Kun få minutter senere dukket imidlertid Geir Bakkes nye spydspiss, Andrej Ilic, opp. Serberen stanget inn utligningen, etter et strålende innlegg fra Mohamed Ofkir.

– Han er hentet inn for å gi Vålerenga mål, og det er akkurat det han gjør. Den trengte han, og den trengte Vålerenga, utbrøt Osnes.

Rett før pause sendte Christian Borchgrevink hjemmefansen til himmels da han pirket ballen inn i mål. Men etter en vurdering fra VAR, så ble målet annullert grunnet en marginal offside.

Etter pause sto nok en gang én av sommersigneringene fram for vertene. Elias Hagen banket inn 2–1 ledelse fra distanse.

Drøyt fem minutter senere dukket Andrej Ilic opp igjen. Han stanget inn sin andre for kvelden. Det ble også kampens siste scoring.

Resultatet betyr at AaFK har ni poeng opp til kvalikplass, med åtte kamper igjen. Det begynner virkelig å spøke for Christian Johnsens menn.

Rasisme-markering

Før kampen hadde Vålerenga en markering. «Vålerenga mot rasisme» sto det på hjemmelagets drakter.

Det var til støtte for Jacob Dicko Eng, som tidligere denne uken delte åpenhjertig om rasisme-hetsen han mottok etter derbyet mot Lillestrøm 1. mai.

Rett før slutt kom unggutten inn for hjemmelaget, med stor jubel fra hjemmefansen. De hadde også laget en rekke bannere i anledning markeringen.