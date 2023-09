Nye planer kan bety flere endringer på Lerkendal: – Har ikke vært et tema

Forrige uke ble RBKs nye strategi, «alltid framover», besluttet på styrerommet på Lerkendal.



Tirsdag kveld ble klubbens medlemmer orientert om trønderens fremtidsplaner.

– Det handler om måten vi spiller fotball på, men også hvordan vi som klubb skal bevege oss. Vi må bevege oss fremover, ikke bakover. Vi snakker alltid om at vi skal tilbake, men vi skal ikke det, vi skal fram, sier styreleder Cecilie Gotaas Johnsen til TV 2.



PLANEN KLAR: RBKs nye strategidokument har fått tilnavnet «alltid framover» og blir trøndernes kompasskurs inn i fremtiden. Foto: Joakim Halvorsen

Overordnet består den nye strategiplanen av tre nøkkelpunker når det gjelder den sportslige satsingen.

Det ene er en enhetlig spillmodell for hele klubben, det andre går på talent- og spillerutvikling, mens punkt tre handler om spillerlogistikk.

I tillegg medfører trøndernes nye plan endringer i organiseringen.

– Vi som klubb må forvalte det klubben skal stå for, vi kan ikke overlate det til treneren. Det betyr egentlig at treneren ikke blir den øverste sportslige lederen i klubben i fremtiden. Det er det fortsatt i dag, inntil vi gjør en endring, påpeker Gotaas Johnsen.



Dorsins rolle

I fremtiden er det RBKs sportslige leder som også får hovedansvaret for sporten.

ØVERSTE LEDER? RBKs sportslige leder Mikael Dorsin besitter i dag rollen som i fremtiden skal være den øverste ansvarlige for klubbens sportslige prestasjoner. Foto: Ole Martin Wold

Slik det står i dag er den mannen Mikael Dorsin.

Gotaas Johnsen vil imidlertid ikke avsløre om det er Dorsin eller noen andre som får den rollen inn i fremtiden.

– Vi har ikke diskutert det i det hele tatt. Vi har de folkene vi har, og det har ikke vært et tema enda. Nå må vi se på hvilken organisering, roller og ansvar vi må ha, uavhengig av folk. Så må vi finne ut hvem som er de rette folkene på riktig plass.

KLUBBMANN: Med sine 402 kamper og fem seriemesterskap som spiller, er Dorsin en legende i RBK-sammenheng. Foto: Ned Alley

Selv er Dorsin, som har hatt jobben som sportslig leder siden desember 2019, klar for å ta over ansvaret som klubbens øverste, sportslige leder.

– Jeg er alltid klar for å gjøre en god jobb for Rosenborg, det har jeg alltid gjort. Jeg har lagt hele mitt hjerte og sjel i denne klubben i nesten 20 år. Så lenge jeg er her kommer jeg til å gjøre alt for den, sier Dorsin til TV 2, før han fortsetter:

– Den viktigste personen uansett i en klubb, for å drive sporten vi driver med, er treneren, for han skal utvikle laget og spillerne. Men han blir nå hentet ut fra en plan klubben står bak. Da er det enklere også som klubb, å stå der og forklare hvorfor, ta smellene og støtte treneren på det viset.

RBKs midlertidig trener synes det er på tide at trønderne går fra trener- til klubbstyrt.

– Ja, jeg synes faktisk at det at klubber er litt mer klubbstyrt fører til mer kontinuitet. Så må det være fagfolk som styrer, det er et viktig prinsipp. Det er faktisk trenerne som ofte er de beste fagfolkene og fotball er et fag, men i Rosenborg har vi en god plan. Her har vi mye felles tankesett og det sikrer at vi går riktig vei fremover, sier Maalen til TV 2.

Trenerjakten

TRENERJAKTEN: Dorsin er her flankert av daglig leder Tore Berdal. Sammen med Roar Vikvang har de ansvaret for å finne en ny mann til sjefsstolen på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

45-åringen er blant kandidatene som nå vurderes som ny hovedtrener på permanent basis, en vurdering som gjøres av Dorsin, i samråd med daglig leder Tore Berdal og sportslig koordinator Tore Vikvang.

– Listen blir kortere og kortere jo nærmere vi kommer årsskiftet. Vi ser i utgangspunktet overalt, men vi vet at vi er et land i Skandinavia og det er som oftest her markedet er, både for spillere og ledere. Man må se bredt og så snevre seg inn. Vi begynner å nærme oss der, så vi får se, sier Dorsin.

AKTUELL: Svein Maalen er fortsatt blant kandidatene til å bli ny, permanent hovedtrener på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

Styreleder Gotaas Johnsen bekrefter også til TV 2 at Maalen er blant dem som stadig står på lista.

– Vi har sagt at Svein Maalen har vært aktuell hele veien. Resultater er viktig, men det er ikke alt. Så er det hvordan progresjonen har vært siden Svein tok over. Det har vært mye bra og så har det selvfølgelig vært resultater som har buttet imot, sier Gotaas Johnsen og fortsetter:

– Men han har på en måte turt å stå i den fotballfilosofien vi ønsker å spille nå, og så har det noen gang en høyere risiko.

– Jeg har ikke ombestemt meg, jeg. Jeg synes det er en veldig fin utfordring å trene Rosenborg sammen med den gjengen vi har, og har fortsatt tenkt å gjøre det. Så får alle sammen ta en grundig vurdering utover her på hvordan vi tenker og gjør det på enda lengre sikt, sier Maalen selv om sitt eget kandidatur.